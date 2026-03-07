Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hình ảnh mới nhất của Công Vinh

07-03-2026 - 09:45 AM | Lifestyle

Sự xuất hiện của ông xã Thuỷ Tiên nhận nhiều chú ý.

Mới đây, cựu danh thủ Lê Công Vinh gây chú ý khi bất ngờ xuất hiện tại sự kiện công bố danh sách đề cử tại Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20. Tại sự kiện, Công Vinh diện bộ vest đen lịch lãm, kết hợp sơ mi trắng và cà vạt tối màu. Phong cách chỉn chu giúp danh thủ toát lên vẻ ngoài trẻ trung, phong độ.

Đáng chú ý, diện mạo lần này của Công Vinh được nhận xét có phần khác so với những hình ảnh trước đây từng lan truyền trên mạng xã hội. Trước đó, cựu danh thủ từng gây chú ý với làn da sạm nắng trong một số hoạt động huấn luyện. Trong lần tái xuất tại sự kiện, làn da của ông xã Thuỷ Tiên trông sáng hơn, phong thái cũng gọn gàng và phong độ hơn khi xuất hiện trên thảm đỏ.

Công Vinh gây chú ý khi xuất hiện sự kiện mới đây

Công Vinh trông bảnh bao, trẻ trung hơn so với hình ảnh sạm nắng trước đó

Công Vinh từng gây chú ý với hình ảnh khá xuống sắc

Lê Công Vinh từng là một trong những tiền đạo nổi bật của bóng đá Việt Nam, ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển quốc gia cũng như nhiều câu lạc bộ trong và ngoài nước. Sau khi giải nghệ, anh chuyển hướng sang kinh doanh và dành nhiều thời gian cho cuộc sống cá nhân.

Hiện tại, cựu tuyển thủ trở lại với bóng đá bằng con đường huấn luyện. Anh còn được tín nhiệm giữ vai trò lớp trưởng của khóa học HLV chứng chỉ C do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức - bước ngoặt đáng chú ý đánh dấu quá trình chuyển mình sau nhiều năm lùi về chăm sóc gia đình.

Công Vinh hiện chuyển hướng làm công tác huấn luyện bóng đá

Công Vinh - Thuỷ Tiên từng là một trong những cặp đôi được quan tâm nhất Vbiz. Từ mối tình kín tiếng ban đầu, cả hai dần công khai và tiến tới hôn nhân vào năm 2014. Suốt nhiều năm chung sống, họ trải qua không ít sóng gió, từ áp lực dư luận đến những tranh cãi liên quan đến đời sống cá nhân. Dù vậy, cả hai thường chọn cách giữ im lặng, ít lên tiếng phân trần, tập trung cho gia đình và con gái.

Hiện tại, cặp đôi đang sinh sống trong căn biệt thự rộng rãi ở Quận 7 (TP.HCM) cùng con gái. Sau những biến cố liên quan đến câu chuyện từ thiện, vợ chồng Thuỷ Tiên dường như thu mình lại nhiều hơn. Thuỷ Tiên ít chia sẻ đời sống riêng tư, ít công bố dự án nghệ thuật mới và dành phần lớn thời gian cho gia đình. Những khoảnh khắc ít ỏi mà người hâm mộ nhìn thấy là hình ảnh nữ ca sĩ trong các chuyến tu tập, đi chùa. Các hoạt động này cho thấy Thuỷ Tiên ưu tiên tìm sự bình an và cân bằng thay vì chạy theo lịch trình biểu diễn dày đặc như trước.

Vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh lựa chọn cuộc sống kín tiếng

Theo Liên Hoa

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ NSND trẻ nhất Việt Nam sở hữu biệt phủ nghỉ dưỡng rộng 8.000m2 ở Hà Nội, đi mỏi chân không hết

Nữ NSND trẻ nhất Việt Nam sở hữu biệt phủ nghỉ dưỡng rộng 8.000m2 ở Hà Nội, đi mỏi chân không hết Nổi bật

Phải đóng cửa 5 ngày, quán cafe của ông hoàng nhạc Việt đình đám một thời "thất thủ" khi mở lại

Phải đóng cửa 5 ngày, quán cafe của ông hoàng nhạc Việt đình đám một thời "thất thủ" khi mở lại Nổi bật

Lê Bách - chàng trai "không đăng gì" vẫn có 20,5 nghìn người theo dõi là ai?

Lê Bách - chàng trai "không đăng gì" vẫn có 20,5 nghìn người theo dõi là ai?

09:40 , 07/03/2026
Gia thế của chàng trai vừa được Hoà Minzy công khai

Gia thế của chàng trai vừa được Hoà Minzy công khai

09:32 , 07/03/2026
Nam ca sĩ được gặp mặt ban lãnh đạo TP.HCM: Biết sáng tác nhạc về Đảng - Bác Hồ, về quê chơi Tết cũng viral trang Thông tin Chính phủ

Nam ca sĩ được gặp mặt ban lãnh đạo TP.HCM: Biết sáng tác nhạc về Đảng - Bác Hồ, về quê chơi Tết cũng viral trang Thông tin Chính phủ

08:55 , 07/03/2026
Đi ăn ở Trung Quốc, khách Việt sững sờ khi thấy tô cơm: "Tôi tưởng mình xuyên không rồi đó"

Đi ăn ở Trung Quốc, khách Việt sững sờ khi thấy tô cơm: "Tôi tưởng mình xuyên không rồi đó"

08:46 , 07/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên