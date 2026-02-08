Hình ảnh mới nhất về Nhà máy ô tô Trung Quốc đầu tiên ở Việt Nam sau 3 tháng khởi công: Những chi tiết đáng chú ý

Phối cảnh tổng thể dự án

Omoda & Jaecoo Việt Nam - liên doanh giữa Tập đoàn Geleximco (Việt Nam) và Tập đoàn Chery (Trung Quốc) tập trung vào các thương hiệu xe sang, đang triển khai dự án Nhà máy lắp ráp ô tô tại khu công nghiệp Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên, với mục tiêu đưa vào vận hành trong năm 2026.

Hình ảnh thực tế tại công trường vào giữa tháng 1/2026

Nhà máy được khởi công vào tháng 10/2025 và hiện đang tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại như nền móng, khu vực phụ trợ và hệ thống giao thông nội bộ. Sau khi hoàn tất phần xây dựng cơ bản, dự án sẽ bước vào giai đoạn lắp đặt dây chuyền sản xuất và các hệ thống kỹ thuật.

Lắp ráp khung thép của xưởng

Hiện dự án đã bước sang giai đoạn tăng tốc thi công các hạng mục hạ tầng chính, trong đó phần khung thép của xưởng lắp ráp đã hoàn thiện từ đầu năm 2026.

Hình ảnh xưởng lắp ráp với khung thép hoàn thiện vào ngày 5/2/2026.

Theo công bố, nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam có tổng mức đầu tư giai đoạn đầu hơn 8.000 tỷ đồng, diện tích khoảng 380.000 m², công suất thiết kế 120.000 xe/năm. Dây chuyền sản xuất được định hướng lắp ráp nhiều cấu hình khác nhau, từ xe xăng, hybrid đến xe điện, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và từng bước mở rộng sang xuất khẩu trong khu vực ASEAN.

Nhà máy được giới thiệu sẽ vận hành theo mô hình sản xuất thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng.

Tổng diện tích nhà máy khoảng 380.000 m²

Omoda & Jaecoo là thương hiệu ô tô quốc tế chỉ dành cho xuất khẩu thuộc tập đoàn Chery (Trung Quốc). Tính đến thời điểm hiện tại, Omoda & Jaecoo là thương hiệu Trung Quốc đầu xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại Việt Nam. Tại Trung Quốc, Chery là nhà sản xuất ô tô đứng đầu trong 23 năm liên tiếp, đã có mặt tại hơn 100 quốc gia.

Omoda & Jaecoo hiện đã có hệ thống phân phối trải dài khắp các tỉnh thành Việt Nam với 40 Showroom trong năm 2025. Mục tiêu của hãng là mở thêm 60 Showroom trong năm 2026.