Hình ảnh phiên tòa xét xử người phụ nữ đầu độc 4 người thân ở Đồng Nai

27-11-2025 - 12:09 PM | Xã hội

Nguyễn Thị Hồng Bích đã được dẫn giải tới TAND tỉnh Đồng Nai để xét xử trong vụ đầu độc 4 người thân

Ngày 27-11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An) về tội giết người và tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc. Phiên tòa xét xử công khai.

Hình ảnh phiên tòa xét xử người phụ nữ đầu độc 4 người thân ở Đồng Nai- Ảnh 1.

Ánh mắt Bích như tìm kiếm người thân

Hình ảnh phiên tòa xét xử người phụ nữ đầu độc 4 người thân ở Đồng Nai- Ảnh 2.

Hình ảnh phiên tòa xét xử người phụ nữ đầu độc 4 người thân ở Đồng Nai- Ảnh 3.

Bị cáo Bích tại phiên tòa

Theo cáo trạng, bắt nguồn từ việc nợ nần tiền bạc nên Bích nảy sinh ý định tự tử. Để thực hiện ý định, Bích lên mạng tìm mua chất độc Xyanua rồi về cất giấu trong nhà. Thời gian này, Bích và chồng (anh T.), cùng gia đình chồng liên tiếp xảy ra mâu thuẫn.

Không tìm được tiếng nói chung, Bích đã nảy sinh ý định đầu độc các thành viên trong gia đình bằng chất độc Xyanua.

Vào đầu tháng 1-2023, Bích đầu độc chồng và nạn nhân tử vong 10 tháng sau đó. Phía gia đình nghĩ anh T. chết vì bệnh nên không nghi ngờ.

Sau đó, Bích tiếp tục mâu thuẫn với em gái ruột vì vấn đề tiền bạc vào cuối năm 2023. Đầu tháng 1-2024, Bích đầu độc cho cháu D. (7 tuổi, là con của em gái) tử vong.

Thấy vợ chồng anh trai ruột hay để ý chuyện đời tư của mình, Bích đã đầu độc cháu N. (12 tuổi, con trai của anh ruột Bích) vào cuối tháng 5-2024 và sau đó cháu bé đã tử vong.

1 tháng sau đó, Bích tiếp tục đầu độc cháu T. (19 tuổi, con của anh trai Bích) khiến cháu T. bất tỉnh phải đưa đi cấp cứu.

Trong quá trình điều trị cấp cứu, bác sĩ thấy dạ dày cháu T. có chất độc Xyanua nên thông báo với gia đình. Cha mẹ cháu T. đã trình báo công an, Bích bị bắt giữ ngay sau đó.

Bị cáo Bích được dẫn giải tới phiên tòa

Cơ quan tố tụng nhận thấy vụ án đã gây chấn động dư luận, hoang mang trong quần chúng nhân dân. Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hồng Bích là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự vô cảm, nhắm vào chính người ruột thịt đang sống chung trong gia đình.

Theo Uyên Châu

Người lao động

