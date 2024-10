Trên công trường thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Phú Yên, các nhà thầu đang nỗ lực khắc phục khó khăn về thời tiết, địa hình, tập trung đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo công trình vượt lũ, phấn đấu thông xe trong tháng 9/2025 (Ảnh: Bên trong hầm Tuy An qua xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên)