Hinode City mang tinh hoa Nhật đến với khách hàng

Tinh tế và ấn tượng trong từng chi tiết



Một trong những điều khiến Nhật Bản trở thành hình mẫu về chuẩn mực sống là họ đã kiến tạo nên những phong cách kiến trúc ưu việt vượt trột và tinh tế bậc nhất thế giới. Người Nhật đặc biệt chú trọng sự tối giản nhưng luôn hướng tới sự hoàn mỹ, độc đáo và toát lên một vẻ đẹp lôi cuốn lạ kỳ.

Với định hướng tạo nên một không gian sống chuẩn Nhật Bản, Hinode City chú trọng đầu tư cho nguyên vật liệu, áp dụng tiêu chuẩn xây dựng khắt khe để kiến tạo một nơi an cư lý tưởng, đúng với kỳ vọng của khách hàng.

Toàn bộ dự án không chú trọng các họa tiết trang trí cầu kỳ như kiến trúc cổ điển phương Tây, mà hướng đến sự tối giản tinh tế với mặt đứng khối đế các tòa nhà được kết hợp giữa hệ thống lam đứng đan xen các đường vòng cung mềm mại. Những gam màu nâu gỗ, xanh lá, ghi nhạt, xám trắng… được ưu tiên nhằm gia tăng cảm giác nhẹ nhàng, thư thái.



Cùng với đó, các phân khu cảnh quan nội khu được kiến tạo theo vòng tương sinh của thuyết ngũ hành giúp gia tăng vượng khí và tài lộc cho các gia chủ. Đặc biệt, khu vực trung tâm dự án là Lâu đài Thủy kính kỳ vĩ với những hoa văn được gợi cảm hứng từ hình ảnh mặt trời và hoa anh đào cách điệu chính là điểm nhấn kiến trúc ấn tượng của toàn dự án.

Mật độ xây dựng thấp với hơn 60% diện tích dành cho không gian cây xanh, cảnh quan và giao thông… Ngoài ra, dự án còn được đầu tư các tiện ích, dịch vụ chuẩn Nhật chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hưởng thụ cuộc sống thượng lưu của khách hàng như: chuỗi phòng tập gym & yoga, khu vực tắm khoáng bốn mùa Onsen, Spa, trung tâm Wellness Center, bể bơi ngoài trời, phòng đọc sách, sân chơi, vườn dạo bộ … được mệnh danh là không gian sống chuẩn Nhật độc đáo giữa lòng Hà Nội.

Không gian chuẩn Nhật bên trong các căn hộ của Hinode City. (Ảnh: TL)

Phía trong mỗi căn hộ cũng được chủ đầu tư chú trọng thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết mang đến không gian sống thoáng đãng, tiện nghi, tối giản đặc trưng của phong cách Nhật. Tại Hinode City, tất cả cửa chính căn hộ đều có khoảng lùi gần 0,6m2 nhằm tạo sự sang trọng cho căn hộ và tính riêng tư cho gia chủ. Hành lang căn hộ có chiều rộng 2m, sảnh chờ thang máy rộng tối thiểu 2,6m, được thiết kế tích hợp có cửa thoáng và điều hòa, giúp cư dân có thể linh hoạt sử dụng hệ thống điều hòa tiện nghi hoặc mở cửa thoáng đón gió và ánh sáng tự nhiên.



Từng căn hộ được thiết kế tối đa hóa sự liên hoàn các không gian nội - ngoại thất với hệ thống cửa kính Low-E chạm trần và những không gian thoáng. Mỗi căn hộ đều được thiết kế ít nhất 2 logia có chiều rộng tới 1,2m, không chỉ phục vụ các nhu cầu sinh sống cơ bản của cư dân như là nơi phơi phóng, tiểu cảnh thư giãn, mà còn mở ra tầm nhìn rộng lớn, đón nắng đón gió sông Hồng giúp không gian căn hộ luôn thông thoáng và gần gũi với thiên nhiên.

Hinode City - triết lý văn hóa dịch vụ từ trái tim

Một nụ cười thân thiện, một ánh mắt trìu mến, hay một lời chào ấm áp của mình đối với khách hàng đó chính là là tinh thần Omotenashi. Thái độ nồng hậu, chân thành của dịch vụ Omotenashi (phục vụ bằng trái tim) là chuẩn mực mà Hinode City hướng tới triển khai xây dựng hệ thống dịch vụ và là thước đo tiêu chuẩn để đánh giá nhân viên.

Triết lý Omotenashi (phục vụ bằng trái tim) là kim chỉ nam cho tiêu chuẩn dịch vụ tại Hinode City. (Ảnh minh họa)

Tại Hinode City, từ bảo vệ, lễ tân, thu ngân, đến những người mà cư dân không thường xuyên tiếp xúc như chuyên viên kỹ thuật… đều được đào tạo bài bản về tác phong dịch vụ, sự hoà nhã, thân thiện và trân trọng khách hàng. Thay vì trở thành "nhân viên", họ được định hướng trở thành "người đồng hành" cùng cư dân Hinode City. Ngoài ra, cư dân có thể hoàn toàn yên tâm khi Hinode City được ứng dụng hệ thống an ninh 24/7 với 3 lớp an ninh giám sát tất cả mọi hoạt động trong khuôn viên khu căn hộ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.



Chủ đầu tư WTO là một trong những đơn vị uy tín có kinh nghiệm lâu năm triển khai các công trình xây dựng, đã đầu tư dự án Hinode City một cách bài bản, tâm huyết. Chủ đầu tư và các đối tác quản lý sẽ luôn đồng hành cùng cư dân nhằm mang tới những dịch vụ chất lượng hàng đầu và không gian sống thượng lưu, đẳng cấp mang phong cách Nhật Bản.

Hiện, quỹ căn hộ còn rất ít, cùng với đó chủ đầu tư đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn: Chiết khấu 20% giá trị căn hộ cho khách hàng thanh toán sớm. Miễn phí dịch vụ đến hết ngày 30/4/2024 khi gia nhập cộng đồng cư dân Hinode City. Chính sách đặc biệt áp dụng từ 01/12/2022.

