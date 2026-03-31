Hinode Royal Park ra mắt phân khu mới trong đại đô thị gần 150ha phía Tây Hà Nội

"Hành trình kỳ hương khai mở" kích hoạt nguồn cung mới tại thị trường Tây Hà Nội

Chiều ngày 27/3, sự kiện "Hành trình Kỳ Hương Khai Mở" đã diễn ra, đánh dấu việc ra mắt dự án cụm chung cư The Flame Vine - mảnh ghép mới trong tổng thể đại đô thị Hinode Royal Park.

Sự kiện ra mắt cụm chung cư The Flame Vine quy tụ hơn 1.000 người tham dự.

Sự kiện quy tụ đại diện chủ đầu tư, hệ thống đối tác phân phối cùng đông đảo khách mời và nhà đầu tư quan tâm đến thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội. Không gian chương trình rực rỡ với sắc cam chủ đạo, lấy cảm hứng từ hoa Flame Vine (hoa Rạng Đông), biểu trưng cho sức sống và năng lượng, đồng thời thể hiện thông điệp phát triển của phân khu mới.

Tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư đã công bố các nội dung quan trọng như thông tin tổng quan, kế hoạch triển khai dự án The Flame Vine. Cũng trong không khí đầy nhiệt huyết của "Hành trình Kỳ Hương Khai Mở", nghi thức cam kết, trao cúp chứng nhận cho 17 đại lý và công bố chính sách bán hàng đầy hấp dẫn góp phần gia tăng động lực cho hệ thống bán hàng.

Trong bối cảnh khu Tây Hà Nội đang ghi nhận nhu cầu ở thực gia tăng, đặc biệt khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, sự kiện ra mắt toà The Flame Vine được xem là tín hiệu khởi động nguồn cung mới, góp phần bổ sung thêm lựa chọn cho thị trường trong giai đoạn tới.

"Đại diện chủ đầu tư cho biết, The Flame Vine là kết quả của quá trình đầu tư tâm huyết, với định hướng bền vững, nâng tầm tiêu chuẩn sống an toàn, hiện đại và tối ưu công năng cho cộng đồng, đồng thời phía chủ đầu tư kỳ vọng sẽ cùng các đối tác chiến lược đưa dự án lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường trong thời gian tới." - Đại diện Chủ đầu tư chia sẻ trong sự kiện.

Hoàn thiện không gian sống gần 150ha, cân bằng giữa đô thị và thiên nhiên

Sự kiện "Hành trình kỳ hương khai mở" được đánh giá là bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện tổng thể đại đô thị Hinode Royal Park - dự án quy mô 146.8ha tại khu vực phía Tây Hà Nội.

Được quy hoạch theo mô hình tích hợp, Hinode Royal Park bao gồm các khu thấp tầng, cao tầng, hệ thống hồ trung tâm cùng chuỗi công viên và không gian xanh đan xen. Với mật độ xây dựng khoảng 29,2% và diện tích dành cho cây xanh lên tới 16,7ha, đại đô thị nhấn mạnh sự cân bằng giữa yếu tố đô thị và thiên nhiên. Các mảng xanh, mặt nước và không gian tiện ích, dịch vụ được bố trí đan xen nhằm nâng cao chất lượng sống, phù hợp với xu hướng lựa chọn nhà ở hiện nay.

Trước đó, phân khu căn hộ cao tầng đầu tiên của dự án - The Wisteria đã được triển khai và bàn giao theo đúng tiến độ, từng bước hình thành cộng đồng cư dân tại Hinode Royal Park. Việc hoàn thiện pháp lý và cấp sổ hồng cho cư dân cũng góp phần củng cố niềm tin thị trường, cho thấy năng lực triển khai của chủ đầu tư.

Tiếp nối The Wisteria, việc ra mắt The Flame Vine được xem là bước đi tiếp theo nhằm hoàn thiện cấu trúc đô thị, vừa bổ sung nguồn cung phù hợp với nhóm khách hàng trẻ, các gia đình có nhu cầu ở thực, vừa đáp ứng khẩu vị đầu tư của thị trường, trong bối cảnh căn hộ phía Tây Hà Nội đang được săn đón.

Giá trị sống và đầu tư song hành tại The Flame Vine

The Flame Vine được kiến tạo tại khu vực lõi của đại đô thị - nơi hội tụ các yếu tố về cảnh quan và tiện ích. Với vị trí gần hai công viên lớn và khu vực trung tâm y tế, dự án hướng tới việc kiến tạo môi trường sống cân bằng giữa sinh hoạt đô thị và chăm sóc sức khỏe, phù hợp với xu hướng sống bền vững.

Bên cạnh đó, dự án còn sở hữu lợi thế đa kết nối khi mặt tiền tiếp giáp trục đường vành đai 3.5 và hành lang quy hoạch tuyến metro số 7, giúp cư dân dễ dàng di chuyển tới trung tâm Hà Nội cũng như các khu vực lân cận. Yếu tố hạ tầng này được xem là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy giá trị bất động sản khu vực Tây Hà Nội trong thời gian tới.

The Flame Vine cung cấp ra thị trường 1380 căn hộ từ 1-3 phòng ngủ với thiết kế tối ưu công năng: 100% căn hộ có logia, diện tích linh hoạt, phù hợp cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư của đa dạng khách hàng. Cách bố trí không gian hướng tới tối ưu ánh sáng tự nhiên và sự thông thoáng, nâng cao trải nghiệm sống cho cư dân.

Nằm trong tổng thể quy hoạch đô thị Hinode Royal Park, với sự thành công của phân khu The Wisteria trước đó, The Flame Vine khẳng định giá trị nhờ cộng đồng cư dân hiện hữu, qua đó hình thành môi trường sống ổn định và có tính kết nối. Đây được xem là yếu tố gia tăng giá trị sử dụng thực tế cũng như tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của dự án.

Trong bối cảnh hạ tầng đang phát đi nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là đại lộ Tây Thăng Long dự kiến thông tuyến trong quý II/2026, thị trường bất động sản khu vực Tây Hà Nội được đánh giá vẫn còn dư địa tăng trưởng. Sự xuất hiện của The Flame Vine mang đến thêm lựa chọn cho cả người mua ở thực và nhà đầu tư trung/ dài hạn. Lợi thế nằm tại trung tâm của một đại đô thị quy hoạch đồng bộ giúp phân khu được đánh giá cao trong giai đoạn thị trường đang bước vào chu kỳ chọn lọc.