Hồ chứa hơn 2,7 tỷ m3 nước tiếp tục xả tràn

Ngày 11/10, Công ty Thủy điện Trị An thông báo xả tràn điều tiết hồ chứa thủy điện Trị An đợt 2 năm 2024.

Theo Công ty Thủy điện Trị An, vào lúc 8 giờ sáng 11/10, mực nước ở hồ Trị An là 61,35m (cao trình hồ chứa là 62m), mực nước hạ lưu tại nhà máy là 4,4m, lưu lượng nước về hồ là 1.400m 3 /s. Dự kiến trong 1-2 ngày tới, lưu lượng nước về hồ khoảng 1.200 - 1.300m 3 /s.

Thủy điện Trị An xả tràn điều tiết hồ chứa lần 1 vào ngày 23/ 9 vừa qua.

Để đảm bảo an toàn hồ chứa , vào lúc 10 giờ ngày 12/10, Công ty Thủy điện Trị An sẽ tiến hành xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa. Lưu lượng nước xả qua đập tràn 160m3/s, lưu lượng nước qua tua bin phát điện từ 750 - 820m 3 /s. Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 910 - 980m 3 /s.

Sau đó, tùy theo diễn biến của thời tiết và mực nước hồ thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông ở trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể thay đổi lưu lượng nước xả qua tràn.

Công ty thông báo đến Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương vùng hạ du đập biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Hồ thủy điện Trị An (tại xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) lớn nhất miền Nam với diện tích 323 km², dung tích hồ chứa 2,76 tỉ m³. Ngoài chức năng phát điện, công trình thủy điện Trị An còn đảm bảo nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ.