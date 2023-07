Hồ Gươm Plaza tung chính sách lớn tháng 7, nhận nhà ngay với 1,2 tỷ đồng

Chung cư vẫn tăng giá



Bước sang quý III/2023, thị trường bất động sản Việt Nam ghi nhận những dấu hiệu khởi sắc. Trên thực tế, số lượng giao dịch vẫn hạn chế, dẫn tới một số phân khúc đã giảm giá bán, duy nhất loại hình căn hộ chung cư vẫn có lượng giao dịch đều.

Theo nghiên cứu của SGO Group, giai đoạn 6 tháng đầu năm 2023 đã có sự thay đổi đáng kể về tâm lý và hành vi của khách hàng đối với các sản phẩm BĐS. Cụ thể, 73% khách hàng ưu tiên chọn lựa mua chung cư trong nửa cuối năm 2023 và BĐS vẫn là kênh đầu tư được chú ý nhất.

Dù được ưu tiên lựa chọn nhưng nguồn cung căn hộ chung cư trong thời gian này vẫn hạn chế. Tại Hà Nội, các giỏ hàng được tung ra chủ yếu nhằm thăm dò tâm lý thị trường. Nguồn cung hiếm trong khi nhu cầu thực vẫn duy trì ổn định, dẫn tới giá bán chung cư không giảm, thậm chí tăng nhẹ từ 5-6% theo chu kỳ.

Do thiếu hụt nguồn hàng, thị trường còn tiềm ẩn những biến động nên tâm lý người mua dè chừng, khách hàng có xu hướng tìm đến các chung cư đã hoàn thiện, giá tốt, ở vị trí thuận tiện kết nối giao thông, và đặc biệt có thể chuyển vào ở ngay.

Từ đầu năm 2023, do có nhu cầu chuyển nhà, chị Khánh Huyền (Hà Đông, Hà Nội) đã bắt đầu tìm các dự án quan khu vực Thanh Xuân - Hà Đông để khảo giá và so sánh. Chị cùng gia đình muốn chọn dự án đã đi vào hoạt động để đảm bảo thời gian, quan trọng hơn cả sự an tâm về sản phẩm trong bối cảnh nhiều dự án đang bị trì hoãn vì chủ đầu tư gặp khó khăn về nguồn vốn dẫn tới chậm triển khai sản phẩm.

Sau khi cân nhắc dựa trên các tiêu chí và năng lực tài chính của gia đình, chị Huyền quyết định chọn mua căn hộ tại Hồ Gươm Plaza. "Dự án ở vị trí thuận lợi cho việc đi lại trong khu vực Thanh Xuân – Hà Đông – Đống Đa, lại có giá bán hợp lý, nên tôi quyết định chọn mua và sinh sống tại Hồ Gươm Plaza", chị Huyền chia sẻ.

Sở hữu căn hộ 3 phòng ngủ với chỉ từ 1,2 tỷ đồng

Từ lâu, Hà Đông – Thanh Xuân vốn được coi là vùng trung tâm mới của Thủ đô Hà Nội. Khu vực này sở hữu hệ sinh thái riêng hoàn thiện, với các lớp hạ tầng – tiện ích đầy đủ, từ giải trí – giáo dục đến y tế - xã hội… Nói cách khác, mọi nhu cầu sống của cư dân đều được đáp ứng ngay trong khu vực mà không cần di chuyển đi xa. Thừa hưởng những ưu điểm đó, Hồ Gươm Plaza được nhiều gia đình lựa chọn làm chốn an cư lý tưởng tại trung tâm Quận Hà Đông. Không chỉ có lợi thế vị trí, Hồ Gươm Plaza còn ghi điểm nhờ hệ thống tiện ích đầy đủ cùng những ưu đãi có lợi. Dự án đang là điểm sáng trong phân khúc chung cư tại Hà Nội giúp thỏa mãn những nhu cầu nhà ở cho các gia đình trẻ, gia đình đa thế hệ.

Chủ đầu tư Ho Guom Group cho hay, tháng 7/2023, Hồ Gươm Plaza tung quỹ căn đẹp nhất của dự án, cùng với đó là chính sách dành riêng cho khách hàng khi mua nhà trong tháng. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 30% giá trị căn hộ, tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng, là đã nhận ngay căn hộ 3 phòng ngủ. Đi kèm với đó là chính sách ưu đãi thanh toán chậm trong 36 tháng và chiết khấu 7% dành cho khách hàng thanh toán sớm.

Hơn thế nữa, người mua nhà vay sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng. Đặc biệt, 15 khách hàng đầu tiên giao dịch trong tháng 7/2023 sẽ được hưởng chính sách quà tặng tân gia với gói nội thất cao cấp trị giá tới 400 triệu đồng.

Như vậy, người mua nhà sẽ nhận được đáng kể ưu đãi, giảm áp lực tài chính khi mua nhà trong bối cảnh room tín dụng ngân hàng thu hẹp và lãi suất neo ở mức cao như hiện tại.

Vị trí thuận tiện của Hồ Gươm Plaza cho cư dân dễ dàng di chuyển tới các khu vực khác nhau.

So với các dự án khác trong khu vực, Hồ Gươm Plaza là dự án nổi trội với những ưu thế hiếm có, đặc biệt về vị trí tâm điểm và hệ thống tiện ích phục vụ mọi nhu cầu cư dân ngay tại tòa nhà.

Dự án là đầu mối kết nối giao thông huyết mạch của khu vực Tây Nam Thủ đô, nằm trong top ít dự án có vị trí đẹp nhất, ở ngay ngã tư sầm uất, nút giao Trần Phú - Vũ Trọng Khánh với 3 mặt tiền thông thoáng.

Vị trí này giúp cư dân dễ dàng di chuyển từ Hà Đông tới các khu vực khác của thành phố, từ khu trung tâm đến các quận, huyện lân cận và cả ngoại tỉnh… Ngay phía trước dự án là tuyến tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông. Đây là lợi thế không phải dự án nào trong khu vực cũng có được. Không chỉ mang ý nghĩa kết nối giao thông, đây là nhân tố quan trọng quyết định giá trị bất động sản của Hồ Gươm Plaza trong tương lai, nhất là khi Hà Nội đang phát triển mạnh mạng lưới phương tiện công cộng.

Hồ Gươm Plaza sở hữu hệ thống tiện ích đồ sộ ngay tại tòa nhà.

Tại 5 tầng khối đế thương mại của Hồ Gươm Plaza là hệ thống tiện ích tất-cả-trong-một đến từ những thương hiệu cao cấp hàng đầu như rạp chiếu phim CGV, các ngân hàng lớn, chuỗi nhà hàng cao cấp, siêu thị điện máy, siêu thị Tops Market, các khu vui chơi trẻ em, hệ thống gym, spa, phòng tập thể thao, bể bơi bốn mùa… Tất cả các tiện ích đã nâng tầm giá trị sống cho Hồ Gươm Plaza - sự lựa chọn tốt nhất cho những gia đình trẻ và gia đình đa thế hệ mong muốn xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh tại khu vực điểm sáng của Thủ đô.



Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp Hồ Gươm Plaza tại ô đất TM-04 thuộc khu đô thị mới Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội

Liên hệ dự án: Hải Phát Land

Hotline: 0377421024