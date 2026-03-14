Hộ kinh doanh bán lợn thịt có phải xuất hóa đơn không? Thuế TP. Hà Nội trả lời

Sáng 12/3, Thuế Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến để kịp thời hỗ trợ, đồng hành cùng cộng đồng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2025 thông qua việc giải đáp chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế.

Trên website của cơ quan Thuế, một hộ kinh doanh đặt câu hỏi: Hộ có ngành nghề vừa Chăn nuôi Gia súc (cụ thể là nuôi lợn thịt) vừa bán hàng thức ăn chăn nuôi. Được biết, hộ kinh doanh có chăn nuôi gia súc thuộc đối tượng miễn thuế GTGT và thuế TNCN, còn việc bán thức ăn chăn nuôi thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nhưng vẫn phát sinh thuế TNCN.

Vậy khi xác định doanh thu cho hộ kinh doanh thuộc nhóm I hay Nhóm II thì có tính cả doanh thu từ hoạt động chăn nuôi gia súc (lợn thịt) hay không? Khi chăn nuôi bán thành phẩm là lợn thịt thì hộ kinh doanh có phải xuất hóa đơn không?

Với câu hỏi này, Thuế TP. Hà Nội trả lời như sau:

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 5 và Khoản 3 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15, được sử đổi bổ sung tại Tiết a Khoản 1 Điều 1 tại Luật Thuế GTGT số 149/2025/QH15 quy định:

“Điều 5. Đối tượng không chịu thuế

1. Sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

...

3 . Thức ăn chăn nuôi theo quy định của pháp luật về chăn nuôi; thức ăn thủy sản theo quy định của pháp luật về thủy sản.”

Căn cứ tại Khoản 4 Điều 4 Luật Thuế TNCN số 109/2025/QH15 quy định:

“Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường; sản xuất muối; thu nhập từ lợi tức cổ phần của thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân ký kết hợp đồng với doanh nghiệp tham gia “Cánh đồng lớn”, trồng rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản.”

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định:

“Điều 5. Doanh thu để xác định thuế thu nhập cá nhân

1. Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền; bao gồm cả các khoản thưởng được nhận, khoản được nhận từ hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thanh toán, khoản hỗ trợ được nhận bằng tiền hoặc không bằng tiền, các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, doanh thu khác mà cá nhân kinh doanh được nhận không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, không bao gồm chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại.”

Căn cứ Khoản 1, điều 4, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung tại tiết a, khoản 3, điều 1 tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP quy định:

“Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.”

Căn cứ tại điểm a khoản 5 Điều 8 Nghị định 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/03/2026 quy định:

“Điều 8. Nguyên tắc khai thuế, tính thuế và sử dụng hóa đơn

……

5. Sử dụng hóa đơn điện tử

a) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu tính thuế giá trị gia tăng hằng năm từ 01 tỷ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh thì sử dụng mã số thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cho tất cả các cửa hàng và phải ghi rõ địa chỉ của từng địa điểm kinh doanh trên hóa đơn”

Như vậy:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 và khoản 3 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15, được sử đổi bổ sung tại Tiết a Khoản 1 Điều 1 tại Luật Thuế GTGT số 149/2025/QH15 và Khoản 4 Điều 4 Luật Thuế TNCN số 109/2025/QH15:

+ HKD có hoạt động chăn nuôi gia súc thuộc đối tượng miễn thuế GTGT và thuế TNCN

+ HKD có hoạt động bán thức ăn chăn nuôi thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, phát sinh nghĩa vụ thuế TNCN

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 68/2026/NĐ-CP doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Như vậy, HKD tổng hợp toàn bộ doanh thu của các hoạt động kinh doanh để xác định quy mô doanh thu thực tế theo năm.

Căn cứ khoản 5 Điều 8 Nghị định 68/2026/NĐ-CP trường hợp HKD xác định quy mô doanh thu trong năm trên 1 tỷ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định

Trường hợp có vướng mắc, Thuế TP. Hà Nội đề nghị người nộp thuế liên hệ với Thuế cơ sở quản lý trực tiếp để được hỗ trợ.