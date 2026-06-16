Hộ kinh doanh đang sử dụng loa chuyển khoản của ngân hàng này chú ý!

Các hộ kinh doanh, cửa hàng và tiểu thương đang sử dụng dịch vụ MyShop cùng thiết bị loa thông báo chuyển khoản (Paybox) của KienlongBank cần sớm kiểm tra và cập nhật lại mã QR thanh toán (QR MyShop).

Theo thông báo mới từ KienlongBank, việc cập nhật được thực hiện nhằm tuân thủ quy định mới tại Thông tư 30/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời giúp mã QR hiển thị chính xác thông tin tài khoản thanh toán, từ đó hạn chế tối đa các vướng mắc trong quá trình nhận tiền bán hàng tại cơ sở kinh doanh.

Vì sao phải cập nhật mã QR?

Căn cứ theo Thông tư 30/2025/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 30/09/2025 (sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 15/2024/TT-NHNN về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt), quy định về thông tin hiển thị khi giao dịch đã có sự thay đổi.

Để đảm bảo an toàn và minh bạch cho dòng tiền, quy định mới yêu cầu các ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ từng giao dịch. Điều này đồng nghĩa với việc từ ngày 01/04/2026, mọi mã QR khi quét đều bắt buộc phải hiển thị chính xác số tài khoản và tên chủ tài khoản. Thay đổi này nhằm giúp người chuyển dễ dàng đối khớp thông tin, đảm bảo mọi lệnh thanh toán đều hợp lệ và chính xác.

Để đáp ứng kịp thời yêu cầu trên, mã QR MyShop sẽ được hệ thống cập nhật theo hướng không hiển thị thông tin Nickname Shop. Kể từ thời điểm áp dụng, khi người chuyển quét mã QR hoặc nhập thông tin chuyển khoản, hệ thống sẽ sử dụng trực tiếp số tài khoản thanh toán của khách hàng thay cho Nickname đã thiết lập trước đó.

Thông tin hiển thị trên mã QR MyShop trước và sau khi cập nhật.

Những ai cần thực hiện cập nhật?

KienlongBank cho biết quá trình cập nhật mã QR sẽ phụ thuộc vào loại thiết bị Paybox mà cửa hàng đang sử dụng.

Đặc biệt, các hộ kinh doanh đang dùng thiết bị Paybox-10 và Paybox-20 bắt buộc phải hủy liên kết thiết bị hiện tại và thực hiện kết nối lại theo quy trình mới.

Khách hàng có thể tham khảo quy trình hủy liên kết chi tiết trên website chính thức của Kienlongbank. Sau khi hoàn tất, người dùng tiếp tục thực hiện liên kết lại thiết bị theo hướng dẫn tương ứng với từng dòng Paybox.

Đối với các hộ kinh doanh đăng ký mới dịch vụ MyShop sau thời điểm hệ thống cập nhật, toàn bộ thông tin đã được thiết lập theo chuẩn mới nên không cần thực hiện các bước chuyển đổi.

KienlongBank khuyến nghị các khách hàng đang sử dụng mã QR MyShop được tạo trước thời điểm thay đổi cần chủ động kiểm tra loại thiết bị Paybox đang sử dụng và thực hiện cập nhật theo hướng dẫn.

Việc chuyển đổi không chỉ giúp đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước mà còn đảm bảo thông tin nhận tiền hiển thị chính xác, hạn chế nhầm lẫn trong giao dịch và duy trì hoạt động thanh toán thông suốt tại cửa hàng.