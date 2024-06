Hồ muối lớn ở Utah: Bí ẩn đằng sau hai màu nước xanh và đỏ

Màu xanh ngọc bích ở phần phía nam hồ chủ yếu là do phản xạ của ánh sáng Mặt Trời từ đáy hồ. Vùng nước này có nồng độ muối thấp hơn so với phần phía bắc, do đó không đủ mặn để hỗ trợ sự phát triển của Dunaliella salina. Tuy nhiên, hồ vẫn là nơi sinh sống của nhiều loại vi sinh vật khác, góp phần tạo nên màu sắc xanh lam đặc trưng - vi khuẩn và tảo có màu xanh lam phát triển mạnh mẽ, tạo nên sắc xanh đặc trưng cho khu vực này.