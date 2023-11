Hồ Ngọc Hà khoe dáng "khét lẹt" nổi bần bật giữa dàn học trò The New Mentor, biểu cảm 2 nhóc tỳ chiếm sóng!

Tái xuất với vai trò super mentor ở chương trình thực tế The New Mentor , Hồ Ngọc Hà "kết nạp" thêm dàn học trò cực xịn xò. Sau cuộc thi, "Nữ hoàng giải trí" và các thành viên trong đội vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, còn xưng hô với nhau là "mẹ" - "con" chứng minh tình cảm tốt đẹp. Mới đây, các thành viên Như Vân, Hoàng Yến, Thanh Tuyền, H'Duyên, Lâm Châu, Thảo Đặng có cơ hội góp mặt trong MV Gặp đúng lúc yêu đúng người vừa được phát hành của Hồ Ngọc Hà.

Dù đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn tự tin lên đồ ôm sát, khoe dáng "khét lẹt" giữa dàn học trò. Mẹ bỉm được nhận xét nhan sắc thăng hạng, thần thái cuốn hút nổi bật bật trong các bức ảnh. Trong MV này, Hồ Ngọc Hà vài vai một người phụ nữ đầy năng lượng, hạnh phúc khi gặp được đúng người đàn ông cô mơ ước và có hai đứa con sinh đôi kháu khỉnh. Cô muốn lan tỏa hạnh phúc của mình đến bất kỳ ai cô gặp, trong đó có các cô gái trẻ ở một trang trại sữa.

Hồ Ngọc Hà tươi rói khi xuất hiện chung khung hình với dàn "học trò" ở The New Mentor

"Nữ hoàng giải trí" dù đã là mẹ 3 con nhưng sắc vóc không kém cạnh mỹ nhân Vbiz nào

Các thành viên của team Hồ Ngọc Hà giữ mối quan hệ thân thiết sau cuộc thi

Đặc biệt, 2 nhóc tỳ Lisa và Leon cũng "chiếm sóng" khi trở thành diễn viên nhí trong MV của mẹ. Trong khi Leon có những biểu cảm nhí nhố, tinh nghịch thì Lisa gây ấn tượng vì vẻ ngoài cá tính, như "bản sao" của mẹ Hồ Ngọc Hà.

Ngoài những cảnh vui đùa trên đồi, Hồ Ngọc Hà và team còn có cảnh quay dưới suối giữa tiết trời 15 độ C. Ca sĩ mô tả trải nghiệm này quá đáng nhớ vì cô cùng các thí sinh ở The New Mentor ngâm mình khá lâu và quay hình liên tục giữa trưa nắng dưới suối. Hồ Ngọc Hà đùa rằng đi quay MV này quá vất vả, nên đến giờ các người mẫu trong team cô vẫn chưa "bỏ của chạy lấy người" là điều khiến cô thấy hạnh phúc.

Hồ Ngọc Hà khoe vòng eo phẳng lỳ, Kim Lý và 2 con cũng xuất hiện chung trong sản phẩm này

Khoảnh khắc tình bể bình, "ngập cẩu lương" của Hồ Ngọc Hà và Kim lý

Biểu cảm của 2 diễn viên nhí gây sốt và được chú ý không kém bố mẹ

MV do Đinh Hà Uyên Thư đạo diễn, được quay tại một vùng đất đậm chất thơ, bối cảnh vừa có đồi núi vừa có sông suối rất thơ mộng. Bối cảnh được lấy cảm hứng từ hòn đảo thiên đường Tasmania - Úc, nơi được mệnh danh là có không khi sạch nhất thế giới. (3 sạch: Đất - Nước - Không khí)

Chính vì thế các nhân vật trong MV cũng mang hình ảnh trang trại sữa của VitaDairy tại Tasmania, Úc. Cả ekip gồm cả trăm người đã vượt qua rất nhiều khó khăn, vất vả để hoàn tất MV bởi hành trình xa xôi, di chuyển nhiều, thời tiết khắc nghiệt thất thường. Song sản phẩm đã để lại hiệu quả cao với bối cảnh đẹp, nội dung MV hấp dẫn, thu hút cùng sự đáng yêu của cặp song sinh Lisa Leon. MV Gặp đúng lúc yêu đúng người ra mắt tối 16/11 và đạt triệu view chỉ sau một ngày. MV còn đạt được thành tích khi thu về kết quả hơn 100 triệu hashtag ca khúc và #2 iTunes trên nhạc số, MV của ca khúc cũng chính thức nằm trong Top video thịnh hành trên YouTube.