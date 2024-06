Hồ Ngọc Hà - Kim Lý khiến dân mạng "dậy sóng" vì màn kỷ niệm 7 năm bên nhau, dàn sao Việt cũng xuýt xoa

Kèm theo đó, cô chia sẻ: "7 năm rùi. Đúng nghĩa một người bạn đời, vui cười mỗi ngày". Nữ ca sĩ bày tỏ sự bất ngờ khi được chuẩn bị bữa tiệc ấm cúng và dễ thương.

Clip kỷ niệm 7 năm bên nhau đầy lãng mạn của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý

Cùng lúc đó, Kim Lý cũng đăng tải dòng trạng thái bằng tiếng Anh: "Happy anniversary Em Yeu. You and our family means the world to me. It’s been 7 years since we filmed "Cả Một Trời Thương Nhớ". What a ride it has been and continous to be. Here is to many more years to come. Love you!" (tạm dịch: "Chúc mừng ngày kỷ niệm Em Yêu. Em và gia đình của chúng ta là cả thế giới của anh. Đã 7 năm kể từ khi chúng ta quay "Cả Một Thương Trời Nhớ". Chặng đường hạnh phúc đó đã và đang tiếp tục. Nhiều năm như vậy nữa sẽ đến. Yêu em!")

Không gian kỷ niệm ngập tràn hoa hồng đỏ và ánh nến

Cặp đôi ôm nhau nồng nàn giữa màn pháo bông lung linh

Hồ Ngọc Hà rạng ngời hạnh phúc bên bạn đời trong ngày vui

Dưới phần bình luận, nhiều sao Việt như Lý Qúi Khánh, Victor Vũ, Xuân Lan, Lê Thúy... đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự ngưỡng mộ đến cặp đôi.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bén duyên từ khi đóng chung MV Cả một trời thương nhớ vào năm 2017. Cuối năm 2020, cả hai chào đón cặp song sinh Lisa và Leon. Sau sinh con được vài ngày cũng, Hà Hồ bất ngờ được bạn trai quỳ gối cầu hôn trong bệnh viện.

Đến nay, sau 7 năm gắn bó, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn là một trong những cặp đôi đẹp và hạnh phúc nhất showbiz Việt. Không chỉ gắn kết với nhau trong cuộc sống hôn nhân, họ còn đồng hành trong công việc, luôn ủng hộ, hỗ trợ sự nghiệp của đối phương.