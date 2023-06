Hồ Ngọc Hà: Xóa tan định kiến "chân dài cầm mic", nỗ lực vươn lên thành nữ hoàng giải trí

Hồ Ngọc Hà là một trong số ít những ngôi sao hàng đầu làng giải trí VIệt vẫn duy trì được phong độ và sức nóng trong suốt hơn 20 năm làm nghề. Dù trong showbiz ngày càng có nhiều tên tuổi tài năng nhưng danh hiệu “nữ hoàng giải trí” vẫn thường khiến người ta nghĩ ngay tới cô.

Tuy nhiên, thành công của Hà Hồ không chỉ gói gọn trong hai từ “ăn may" mà đó còn là cả một quá trình nỗ lực và cố gắng, trải qua biết bao sóng gió thăng trầm của nữ nghệ sĩ. Dẫu biết may mắn là điều không thể thiếu trên con đường chinh phục ước mơ nhưng với Hồ Ngọc Hà, may mắn của cô luôn đi kèm với nỗ lực, phấn đấu.

Xuất thân từ giới người mẫu, Hồ Ngọc Hà đã từng bước khẳng định bản thân, dần trở thành giọng ca được đông đảo khán giả yêu thích. Kể từ khi bước chân vào ngành giải trí, nữ nghệ sĩ đã có cơ hội đảm nhiệm vai trò trong mọi lĩnh vực, từ người mẫu, diễn viên cho đến ca sĩ, MC, giám khảo… Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp với nhiều đường nét lai Tây quyến rũ, sắc sảo nhưng Hồ Ngọc Hà cũng từng nếm qua đủ mọi khó khăn, vất vả để có được chỗ đứng như ngày hôm nay.

Những năm đầu mới rẽ hướng sang ca hát, đã có biết bao ánh nhìn hoài nghi vào năng lực của Hồ Ngọc Hà bởi định kiến "chân dài cầm mic" khi ấy còn phổ biến. Nhưng dần dần, người ta lại mê đăm chất giọng trầm sâu lắng của cô và ít ai biết rằng, giọng hát đặc trưng ấy không phải tự nhiên mà có, đó là thành quả từ quá trình tập luyện dài đằng đẵng suốt nhiều năm liền của nữ ca sĩ. Trong suốt sự nghiệp hoạt động âm nhạc, Hà Hồ đã có cho mình một kho tàng hit đáng tự hào được đông đảo khán giả đón nhận.

Với Hồ Ngọc Hà, nỗ lực và cố gắng chưa bao giờ là đủ. Có lẽ cũng vì lý do đó mà suốt bao nhiêu năm qua, cô vẫn giữ được vị thế “nữ hoàng giải trí" trong lòng công chúng cũng như mỗi lần xuất hiện lại khiến giới truyền thông chao đảo. Màn trở lại đầy thành công với ca khúc Cô Đơn Trên Sofa cùng đêm nhạc Love Songs chính là minh chứng rõ nét nhất cho vị thế nghệ sĩ hàng đầu Vbiz của Hồ Ngọc Hà.

Mới đây, tên tuổi Hồ Ngọc Hà tiếp tục trở thành tâm điểm khi cô chính thức góp mặt trong bộ tứ quyền lực của The New Mentor. Bởi cô cũng chính là một trong những nghệ sĩ toàn năng của showbiz Việt khi có thể thực hiện thành công song song nhiều lĩnh vực: từ ra sản phẩm, tổ chức liveshow đến tham gia chương trình truyền hình thực tế.

Mọi hoạt động có Hồ Ngọc Hà xuất hiện đều đang nhận được nhiều sự trông đợi và tình cảm từ khán giả. Không chỉ đơn thuần may mắn, đây chắc hẳn là thành quả từ quá trình nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của "nữ hoàng giải trí" Việt Nam.

Đến với chương trình, Hà Hồ mang trong mình trọng trách đem hình ảnh của người mẫu toàn năng về đúng với vị trí vốn có trong làng giải trí Việt, để họ không bị xem nhẹ và dần mờ nhạt trong lòng công chúng. Màn trở lại của Hồ Ngọc Hà với The New Mentor đã thể hiện mong muốn người mẫu Việt Nam được nhìn nhận đúng với giá trị, tạo cơ hội cho nhiều model trẻ phát triển tài năng và được đông đảo khán giả biết đến, giống như cách cô không ngừng cống hiến hết mình cho nghề, cho những lĩnh vực mà cô đang hoạt động.