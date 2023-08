Hồ sơ hoàn thuế có dấu hiệu gian lận cần chuyển cơ quan công an

Đại diện các doanh nghiệp giao dịch tại Cục Thuế TP HCM

Trang thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế vừa đăng tải chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 7-2023 và kế hoạch triển khai chương trình công tác tháng 8-2023 của ngành thuế.

Theo đó, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc yêu cầu Tổng cục Thuế ngăn chặn hiệu quả việc sử dụng hóa đơn điện tử giả, gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT); tăng cường thanh tra, kiểm tra chống gian lận, trốn thuế, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích, đánh giá rủi ro. Cơ quan thuế phải có giải pháp quyết liệt ngăn chặn sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp để phòng chống, ngăn chặn, phát hiện từ sớm, từ xa đối với các hành vi gian lận về thuế.

Ngành thuế tập trung giải quyết các hồ sơ hoàn thuế, kiên quyết không hoàn thuế đối với hồ sơ không đủ điều kiện; hồ sơ có dấu hiệu gian lận cần chuyển cho cơ quan công an phối hợp xử lý đúng theo quy định của pháp luật.



Theo Tổng Cục Thuế, việc áp dụng hóa đơn điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong mua bán hàng hóa và quản trị. Công tác quản lý thuế của cơ quan thuế kịp thời phát hiện các trường hợp gian lận về hóa đơn, qua đó góp phần làm lành mạnh môi trường kinh doanh, công bằng trong cạnh tranh.

Đối với công tác hoàn thuế GTGT, Tổng Cục Thuế đã ban hành văn bản chỉ đạo Cục Thuế trên toàn quốc, thành lập đoàn kiểm tra làm việc với cơ quan thuế các tỉnh, thành phố để đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế, qua đó kết quả hoàn thuế tháng 7-2023 cao hơn so với tháng trước.

"Tổng Cục Thuế sẽ bám sát kế hoạch dự toán hoàn thuế được giao năm 2023 trên tinh thần nhanh chóng, khẩn trương nhưng phải xử lý triệt để rủi ro hoàn thuế, kiên quyết đấu tranh với gian lận hoàn thuế" - Quyền Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết.

Theo Quyền Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành, lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý ước đạt 868.624 tỉ đồng, bằng 63,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 94,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn chung, tổng thể tiến độ thu ngân sách 7 tháng đầu năm 2023 vẫn cơ bản đảm bảo tiến độ dự toán.