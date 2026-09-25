Hồ sơ lương của thần đồng Toán học 3 lần liên tiếp giành Huy chương Olympic quốc tế

Terence Tao, nhà Toán học người Úc gốc Hoa từng được xem là bộ óc đáng kinh ngạc nhất thế giới khi còn ở tuổi thiếu niên, hiện là giáo sư tại Đại học California, Los Angeles (UCLA), Mỹ. Khác với phần lớn các nhà khoa học vốn giữ kín thu nhập, mức lương của ông lại được công khai theo đúng quy định pháp luật, bởi UCLA là trường công lập thuộc bang California, nơi luật minh bạch tài chính buộc lương của toàn bộ nhân viên nhà nước phải được công bố trên hệ thống dữ liệu của tiểu bang.

Theo dữ liệu năm 2024, Terence Tao nhận mức lương 633.000 USD một năm, quy đổi theo tỷ giá hiện tại vào khoảng hơn 16 tỷ đồng, cao hơn khoảng 750% so với mặt bằng lương trung bình của các đồng nghiệp cùng trường. Thế nhưng, con số đó chỉ là phần nổi trong sự nghiệp của một người từng được xem là bộ óc Toán học đáng kinh ngạc nhất thế giới ở tuổi thiếu niên.

Terence Tao đang công tác tại UCLA, nơi ông trở thành giáo sư chính thức trẻ nhất lịch sử trường ở tuổi 24 (Ảnh: David Esquivel/UCLA)

Terence Tao sinh năm 1975 tại Adelaide, Úc, trong gia đình có cha là bác sĩ nhi khoa và mẹ từng là giáo viên Toán và Vật lý, cả hai đều từ Hong Kong (Trung Quốc) di cư sang Úc. Ngay từ năm 2 tuổi, Tao đã biết dạy đếm số cho những đứa trẻ khác. Năm 9 tuổi, cậu bé đã theo học các lớp Toán cấp đại học. Đến năm 10 tuổi, Terence Tao trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất từng tham dự kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế (IMO) tính đến thời điểm đó.

Cậu bé thần đồng thời còn học ở Adelaide, Úc (Ảnh: Graham Tidy/Newspix)

Thành tích của Tao tại đấu trường này gần như không có đối thủ. Năm 1986, ở tuổi 10, cậu giành Huy chương Đồng. Năm 1987, khi vừa tròn 11 tuổi, cậu giành Huy chương Bạc. Và đến năm 1988, ở tuổi 13, Terence Tao giành Huy chương Vàng. Đến nay, Tao vẫn giữ kỷ lục là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử IMO từng giành cả ba loại Huy chương Đồng, Bạc, Vàng.

Con đường học thuật của Tao sau đó cũng đi nhanh không kém. Năm 16 tuổi, cậu đã lấy cả bằng cử nhân và thạc sĩ tại Đại học Flinders, Úc. Năm 1992, Tao nhận học bổng Fulbright sang Mỹ làm nghiên cứu sinh tại Đại học Princeton dưới sự hướng dẫn của giáo sư Elias Stein, và lấy bằng tiến sĩ năm 1996 khi mới 20 tuổi. Cùng năm đó, Tao gia nhập UCLA với vị trí giảng viên. Chỉ ba năm sau, năm 1999, ở tuổi 24, Tao được phong hàm giáo sư chính thức, trở thành người trẻ nhất từng được UCLA trao học hàm này.

Thu nhập không chỉ đến từ lương

Ngoài mức lương hằng năm tại UCLA, phần lớn tài sản của Terence Tao đến từ các giải thưởng học thuật danh giá mà ông tích lũy suốt sự nghiệp. Năm 2006, Tao được trao Huy chương Fields, giải thưởng được xem là "Nobel của Toán học", cho những đóng góp trong lĩnh vực phương trình vi phân riêng phần, tổ hợp, giải tích điều hòa và lý thuyết số cộng tính. Cùng năm, ông còn nhận học bổng MacArthur, thường được gọi là "giải thưởng thiên tài" tại Mỹ.

Đáng chú ý nhất là năm 2014, Terence Tao là một trong năm nhà Toán học đầu tiên trên thế giới nhận giải Breakthrough Prize in Mathematics, giải thưởng do tỷ phú công nghệ Mark Zuckerberg và nhà đầu tư Yuri Milner sáng lập. Mỗi người thắng giải nhận về 3 triệu USD tiền mặt, quy đổi theo tỷ giá hiện tại vào khoảng gần 79 tỷ đồng, chỉ tính riêng cho một lần trao giải.

Terence Tao nhận Huy chương Fields năm 2006, giải thưởng Toán học danh giá nhất thế giới, khi mới 31 tuổi (Ảnh: Reed Hutchinson/UCLA Press)

Dù sở hữu khối tài sản đáng nể nhờ các giải thưởng và mức lương thuộc nhóm cao nhất trong giới học thuật, đời sống của Terence Tao vẫn gắn liền với công việc nghiên cứu và giảng dạy tại UCLA. Ông là tác giả và đồng tác giả của hơn 350 công trình nghiên cứu cùng gần 20 đầu sách Toán học, đồng thời nổi tiếng với tinh thần hợp tác cởi mở, từng làm việc chung với hơn 60 nhà Toán học khác trên khắp thế giới thay vì nghiên cứu một mình theo hình mẫu "thiên tài cô độc" thường thấy.

Vợ ông, bà Laura Tao, từng là kỹ sư điện tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA. Hai vợ chồng hiện sống cùng hai con tại Los Angeles. Trong một buổi phỏng vấn, Terence Tao từng chia sẻ quan điểm về việc học Toán rằng bản chất của môn học này không phải để xem như khán giả mà đòi hỏi phải chủ động tham gia giải quyết vấn đề mới thực sự hiểu được nó, một triết lý mà ông vẫn áp dụng cho chính hành trình nghiên cứu kéo dài hơn ba thập kỷ của mình.

Theo Wikipedia, OpenPayrolls, UCLA, Breakthrough Prize