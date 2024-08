Hoa hậu đình đám ly hôn chồng trẻ kém 18 tuổi

Ngày 17/8, tờ KoreaBoo đưa tin Hoa hậu Ham So Won và Trần Hoa (hay còn gọi là Jin Hua) thông báo ly hôn. Trên sóng livestream vào tối 16/8, Ham So Won cho biết cô và ông xã kém 18 tuổi đã ký đơn ly hôn vào tháng 12/2022. Tuy nhiên, đến nay cặp đôi mới quyết định công bố tin tức đổ vỡ vì cảm thấy không còn cách nào cứu vãn mối quan hệ, cho nhau 1 cơ hội hàn gắn.

"Tôi lớn lên trong 1 gia đình đầy rẫy những trận cãi vã. Tôi không muốn con mình cũng sống trong hoàn cảnh này. Do đó, chúng tôi quyết định chia tay vì con. Tôi từng đề cập đến chuyện ly hôn Trần Hoa với mọi người vào tháng 3/2023. Tuy nhiên, chúng tôi không thể cắt đứt hoàn toàn vì còn có con gái với nhau. Tôi muốn nỗ lực hàn gắn nên trì hoãn tin tức ly hôn đến nay, nhưng kết cục vẫn là phải buông tay nhau " , Ham So Won chia sẻ. Theo Ham So Won, cô và Trần Hoa vẫn sống chung suốt thời gian qua vì trách nhiệm với con gái.

Ham So Won livestream thông báo đã ly hôn chồng trẻ Trần Hoa từ năm 2022

Đáng chú ý, Ham So Won thông báo ly hôn Trần Hoa chỉ sau 1 tuần bị chồng trẻ tố cáo bạo hành gia đình. Trước đó, vào ngày 7/8, Trần Hoa bất ngờ đăng ảnh gương mặt bị thương cùng chú thích bằng cả tiếng Hàn - Trung: "Xin chào mọi người, tôi là Trần Hoa. Ham So Won đã đánh tôi". Người này tiếp tục: "Tôi chắc chắn không cố ý bôi nhọ Ham So Won vì cô ấy là diễn viên. Tôi chỉ quá mệt mỏi sau 8 năm. Tôi quá, quá mệt mỏi rồi". Trước cáo buộc của chồng, Ham So Won không đưa ra phản hồi.

Trần Hoa đăng ảnh gương mặt bị thương...

... và tố cáo vợ có hành vi bạo hành

Cuộc hôn nhân của Ham So Won - Trần Hoa đã làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí. Năm 2017, cựu Hoa hậu Hàn công khai hẹn hò Trần Hoa, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng bởi chênh lệch tuổi tác lên đến con số 18. 1 năm sau, cặp đôi chính thức làm đám cưới.

Trong 2 năm trở lại đây, Ham So Won - Trần Hoa bỗng trở thành "cái gai" trong mắt công chúng sau khi liên tục bị tố "phông bạt", làm lố và lừa dối khán giả. Hồi năm 2022, cặp đôi hứng chỉ trích dữ dội vì nói dối về gia thế khi tham gia 1 show truyền hình.

Chưa hết, cách đây khoảng 1 năm, Ham So Won cùng chồng trẻ còn gây náo loạn truyền thông với màn kịch ly hôn. Còn nhớ hồi tháng 4 năm ngoái, cựu Hoa hậu gây sốc khi bất ngờ tuyên bố ly dị ông xã kém 18 tuổi. Thế nhưng, ngay sau khi vừa thông báo "đường ai nấy đi", Ham So Won - Trần Hoa lại livestream cùng nhau và tương tác thân mật "như chưa hề có cuộc chia ly". Từ đó đến nay, cặp đôi lại chăm chỉ "phát đường" trên trang cá nhân nhằm chứng minh cho công chúng thấy họ đang rất hạnh phúc. Do đó, cư dân mạng đang rất hoài nghi về tuyên bố ly hôn mới của Ham So Won.

Ham So Won - Trần Hoa là cặp đôi nổi tiếng với khoảng cách tuổi tác lên đến 18. Cựu Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương sinh năm 1976 còn chồng trẻ sinh năm 1994

Cặp vợ chồng thị phi bị tố chiêu trò, lừa dối khán giả

Ham So Won sinh năm 1976 là Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997. Cô gia nhập showbiz Hàn Quốc vào năm 2008, từng góp mặt trong các bộ phim như Tình dục là chuyện nhỏ, Nữ đặc công Ameera, Golbangi và Great Great.

Nguồn: KoreaBoo