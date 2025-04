Hoa hậu Thuỳ Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh

Liên quan đến vụ kẹo rau củ Kera, tối 4/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, trú tại TP Hồ Chí Minh).

Cũng theo đơn vị này, Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 15/3/2025 đến ngày 15/5/2025 để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs bị chỉ trích vì quảng cáo sản phẩm "lố".

Như Thời báo VTV đưa tin, tại họp báo thường kỳ của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản – Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng" liên quan đến Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Lắk trong vụ sản xuất kẹo rau củ Kera.

Cùng ngày cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can. Trong đó có Nguyễn Phong, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Asia life về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm; Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt; Lê Thành Công, thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt.

Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog), thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt, và Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du mục), Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã xác định các bị can có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng, theo quy định tại Điều 193 và Điều 198 Bộ luật hình sự.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trước đó, chiều 24/3, Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt 125 triệu đồng; đồng thời buộc thu hồi sản phẩm, nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật.

Kẹo rau của Kera do công ty CER (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) công bố, bắt đầu đưa ra thị trường vào cuối năm 2024. Kẹo do Công ty Cổ phần ASIA LIFE tại Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk, sản xuất. Từ đó đến tháng 2, kẹo được nhiều người nổi tiếng như hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog quảng cáo rằng "một thành viên có thể thay một đĩa rau", "sản phẩm có thể thay rau xanh trong bữa ăn".

Tuy nhiên, một người tiêu dùng đã tự động mang kẹo đi xét nghiệm và kết quả cho thấy hàm lượng chất xơ trong sản phẩm thấp hơn nhiều so với những gì quảng cáo làm xôn xao vì nghi vấn sai sự thật.