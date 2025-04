Hoa hậu Thuỳ Tiên hiện ra sao sau khi Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị tạm giam?

Tối 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Hoa hậu Thuỳ Tiên (Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, sinh năm 1998). Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 15/3/2025 đến ngày 15/5/2025. Theo nguồn tin, nguyên nhân Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ việc xác minh, điều tra. Chiều cùng ngày, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa ban hành Quyết định số 39/QĐ-XPHC về việc áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên, cô bị phạt 25 triệu đồng vì đã không thông báo rõ ràng cho người tiêu dùng về việc cô được tài trợ khi cung cấp thông tin sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội.

Cũng trong ngày 4/4, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Sản xuất hàng giả và Lừa dối khách hàng xảy ra tại Công ty Asia Life và Công ty Chị Em Rọt tại TP.HCM và Đắk Lắk. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với một số người, trong đó có Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội “Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) là cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội “Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị khởi tố trong vụ án Sản xuất hàng giả xảy ra tại Công ty Asia Life và Công ty Chị em rọt

Hoa hậu Thuỳ Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh trong 3 tháng

Trước đó, Quang Linh - Hằng Du Mục và Thuỳ Tiên là bộ 3 thân thiết, góp mặt trong các phiên livestream quảng bá và bán sản phẩm kẹo Kera. Chính vì thế, hiện tại nhất cử nhất động của Hoa hậu Thuỳ Tiên thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, từ suốt nhiều ngày qua, Hoa hậu Hoà bình Quốc tế đã "đóng băng" hầu hết các tài khoản mạng xã hội. Trong 2 ngày 1/4 và 2/4, Hoa hậu Thuỳ Tiên tham gia các hoạt động thiện nguyện tại Tây Ninh, Bình Dương nhưng không có bất kì cập nhật nào trên mạng xã hội.

Sau vụ ồn ào quảng cáo kẹo Kera, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã có buổi làm việc trực tiếp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chỉ ra thiếu sót của Thùy Tiên về việc chưa thông báo rõ ràng nội dung được tài trợ quảng cáo trong một số bài đăng quảng bá sản phẩm. Thuỳ Tiên chia sẻ: "Tôi hiểu rằng hành động thiết thực nhất không nằm ở lời nói, mà là ở sự thay đổi trong tương lai. Tôi cam kết cẩn trọng hơn trong mọi hoạt động quảng bá và hợp tác thương mại”.

Hoa hậu Thuỳ Tiên từ Pháp về Việt Nam hôm 11/3, từ đó đến nay không tham dự bất kỳ sự kiện giải trí nào mà chỉ âm thầm tham gia hoạt động thiện nguyện

Hoa hậu Thuỳ Tiên từng lên tiếng xin lỗi vì ồn ào quảng cáo kẹo rau Kera

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 2 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 82/QĐ-XPHC và số 83/QĐ-XPHC đối với bà Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và ông Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), do có sai phạm trong hoạt động quảng cáo. Số tiền xử phạt áp dụng cho hành vi nói trên là 70 triệu đồng đối với mỗi cá nhân, đồng thời Quang Linh, Hằng Du Mục phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm.

Trong sự việc này, Hoa hậu Thùy Tiên bị nhắc nhở cần chú ý hơn trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về quảng cáo và các quy định cung cấp thông tin trên mạng. Lý do vì cô chỉ có vai trò người quảng bá, tham gia với tư cách khách mời trong các buổi livestream. Thuỳ Tiên từng đăng bài xin lỗi, thừa nhận thiếu sót trong việc kiểm duyệt thông tin và hứa sẽ rút kinh nghiệm. Không dừng lại ở lời xin lỗi, Thùy Tiên cam kết sửa sai bằng ba hành động cụ thể: phối hợp với nhãn hàng để đền bù và hoàn trả tiền cho khách hàng bị ảnh hưởng, học hỏi từ chuyên gia để nâng cao hiểu biết về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, và tham gia các chương trình chia sẻ về trách nhiệm của KOLs trong quảng cáo.

Về việc nói những thông tin liên quan đến kẹo Kera trong các buổi livestream, Thuỳ Tiên từng giải thích: "Trước khi quyết định hợp tác với Kẹo Rau Củ K, Tiên đã được cung cấp đầy đủ các giấy tờ chứng nhận của sản phẩm. Khi có những thông tin về sản phẩm, Tiên đã ngay lập tức liên hệ với các bên liên quan để làm rõ vấn đề. Tiên cũng đã làm việc với các cơ quan chức năng và bên thứ ba để kiểm định thông tin. Tất cả những thông tin Tiên chia sẻ đều dựa trên nhà máy cung cấp. Và đây cũng là bài học rất lớn đối với mình, và mình xin lỗi nếu gây ra sai sót hoặc hiểu nhầm trong quá trình quảng bá sản phẩm".