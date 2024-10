Hòa nhạc Vienna: Chuyến du ngoạn kinh đô âm nhạc cổ điển sắp diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm

The Vienna Concert: Bữa tiệc âm nhạc từ các tác phẩm của những nhà soạn nhạc danh tiếng

Trong tháng 11, cơ hội du ngoạn kinh đô âm nhạc cổ điển sẽ tới với khán giả Thủ đô qua "The Vienna Concert".

Musical Seasons là chuỗi chương trình nghệ thuật quốc tế thường niên do Nhà hát Hồ Gươm tổ chức với mong muốn truyền cảm hứng và đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với khán thính giả Việt Nam.

Musical Seasons 2024 - 2025 gồm 05 chương trình nghệ thuật đặc sắc, kết hợp với những đối tác quốc tế danh tiếng, mang đến các tác phẩm kinh điển, hứa hẹn dẫn dắt những trái tim yêu nhạc qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

The Vienna Concert được dẫn dắt bởi Nhạc trưởng Harald Krumpöck cùng Dàn nhạc Thính phòng Vienna (The Vienna Chamber Orchestra).

Tiếp nối thành công của các chương trình trước đó, The Vienna Concert do Dàn nhạc Thính phòng Vienna (The Vienna Chamber Orchestra) và nghệ sĩ cello Péter Somodari biểu diễn dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Harald Krumpöck sẽ diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11/2024.

Chương trình bắt đầu bằng bản Giao hưởng số 73 giọng Rê trưởng "Cuộc đi săn" Hob. I:73 và Concerto cho Cello và Dàn nhạc giọng Đô trưởng Hob. VIIb:1 của F.J. Haydn. Ngay sau đó là bản Giao hưởng số 5 giọng Si giáng trưởng D 485 của F. Schubert; và Thanh âm mùa xuân (Frühlingsstimmen Waltz op. 410) của J. Strauss.

Chúng ta đều biết đến ba nhà soạn nhạc F.J. Haydn, F. Schubert và J. Strauss là những nhà soạn nhạc nổi tiếng của âm nhạc cổ điển phương Tây và cùng gắn bó với thành Vienna - "trái tim âm nhạc cổ điển châu Âu".

Dàn nhạc Thính phòng Vienna top đầu thế giới trở lại Thủ đô sau 12 năm

Dàn nhạc Thính phòng Vienna (The Vienna Chamber Orchestra) được thành lập vào năm 1946. Sau hơn 75 năm cống hiến cho nghệ thuật, dàn nhạc luôn khẳng định vững vàng vị thế là một trong những dàn nhạc thính phòng hàng đầu thế giới.

Dàn nhạc Thính phòng Vienna nổi tiếng với nhiều chuyến lưu diễn lớn, đứng trên sân khấu danh giá toàn cầu và để lại dấu ấn cho khán giả khắp thế giới.

Qua nhiều thập kỷ, dàn nhạc đã hợp tác với các nhạc trưởng nổi tiếng như Carlo Zecchi (nhạc trưởng chính giai đoạn 1966–1976), Philippe Entremont (1976–1991), Yehudi Menuhin, Sándor Végh, Heinrich Schiff (2005–2008) và Stefan Vladar (2008–2018).

Trong hàng thập kỷ qua, dàn nhạc Thính phòng Vienna đã có vô vàn chuyến lưu diễn quốc tế tại các quốc gia như Nhật Bản, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Hy Lạp, Bulgaria, Romania, Hungary, Bỉ và Morocco và để lại dấu ấn khó quên trong lòng thính giả.

Tại Vienna, dàn nhạc đã tổ chức hai chuỗi hòa nhạc tại Wiener Konzerthaus là Matinees và Prime Time. The Vienna Chamber Orchestra cũng từng hợp tác với Theater an der Wien và Nhà hát Thính phòng Vienna trong mùa diễn 2012/13.

Chia sẻ với truyền thông, trong 5 năm tới, dàn nhạc sẽ là đối tác thường trực của Liên hoan Liszt tại Raiding và sẽ hợp tác với Wiener Opernsommer Belvedere vào năm 2024. Năm 2025, Dàn nhạc Thính phòng Vienna sẽ trở thành đối tác chính thức của tổ chức Johann Strauss 2025 Wien, với nhiều buổi diễn trong năm.

Hòa nhạc Vienna (The Vienna Concert) hứa hẹn đưa khán giả vào chuyến du ngoạn đầy cảm xúc đến với "cái nôi của âm nhạc cổ điển", đắm chìm trong không gian âm nhạc đậm chất Vienna, khơi dậy tình yêu âm nhạc cổ điển qua từng khoảnh khắc!

