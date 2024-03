Hoà Phát cán mốc 9 triệu tấn HRC sau 4 năm kể từ cuộn thép cán nóng đầu tiên ra lò

Ngày 20/3/2024, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố chính thức cán mốc 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC) sau gần 4 năm kể từ khi cuộn HRC đầu tiên tháng 5/2020 ra đời. Hiện, Hòa Phát là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất sản xuất được sản phẩm thép công nghiệp quan trọng này.

Sản phẩm HRC của Hòa Phát đa dạng về chủng loại như: mác cacbon thấp (SAE1006, SAE1008, S235JR, SPHC, SPHD, BJPC, SPHT1), mác thép cacbon trung bình (SS400, S275, S355, SAE1017, SS36, ASTM A36), mác SPAH. Cung cấp những sản phẩm độ dày từ 1,2 mm đến 12,0 mm, khổ rộng 900 mm đến 1500 mm theo nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.

Năm 2023, Hòa Phát cũng sản xuất một số mác HRC mới như S235JR, S275JR, S355JR xuất khẩu Châu Âu và thép kháng thời tiết SPA-H làm container.

Hoà Phát ghi nhận công suất hiện tại 3 triệu tấn/năm. HRC của Hòa Phát là sản phẩm nền tảng, nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành sản xuất công nghệ cao khác như sản xuất ô tô, đóng tàu, công nghiệp cơ khí chế tạo, đồ gia dụng, kết cấu thép, tôn mạ, ống thép, vỏ container,…

Giữa năm 2023, Thép Hòa Phát Dung Quất đã đăng ký và được cấp chứng nhận CE Marking cho các sản phẩm thép HRC S235JR, S275JR, S355JR, ứng dụng để sản xuất kết cấu thép. CE Marking là chứng nhận quan trọng, khẳng định chất lượng sản phẩm của Tập đoàn, được coi là “giấy thông hành” khi xuất sang châu Âu, tạo điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường và kênh tiêu thụ.

Trong tháng 2/2024, Tập đoàn cho biết sản xuất 690.000 tấn thép thô, tương đương tháng trước. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép cung cấp ra thị trường đạt 518.000 tấn, giảm 19% so với tháng đầu năm.

Lũy kế 2 tháng vừa qua, Hòa Phát sản xuất 1,38 triệu tấn thép thô, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2023. Bán hàng các sản phẩm thép HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao, phôi thép đạt 1,15 triệu tấn, tăng 32% so với cùng kỳ. Trong đó, thép xây dựng, thép chất lượng cao đạt 575.000 tấn, giảm 2% so với 2 tháng đầu 2023. Thép HRC đóng góp 542.000 tấn, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo Hiệp hội Thép Việt Nam, Hòa Phát giữ thị phần số 1 Việt Nam về thép xây dựng, ống thép với lần lượt là 36% và 25,27%, tại thời điểm cuối tháng 1/2024.