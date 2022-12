Hoa rừng xuống phố, người dân thủ đô chi hàng triệu đồng để chơi Tết sớm

Ghi nhận tại chợ hoa Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) những cành hoa lê trắng (lê mắc cọp), hoa mận được các tiểu thương vận chuyển từ vùng núi Tây Bắc về bày bán từ nhiều ngày qua.



Những cành hoa lê, hoa mận trắng chủ yếu có xuất xứ tại một số tỉnh vùng núi Tây Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La,... Đây là những loại cây có thân xù xì, hoa thường nở thành chùm lớn, lâu tàn bởi loài cây vốn đã quen với thời tiết khắc nghiệt.

Được biết, mỗi cành hoa xuất thân từ vùng sơn cước tại đây có giá từ vài trăm đến hàng triệu đồng, thậm chí có những cành to dáng thế "độc" giá lên tới hàng chục triệu đồng được bày bán phục vụ người dân chơi Tết sớm. Dù giá cả không hề rẻ, nhưng những loài hoa này vẫn được rất nhiều người dân thủ đô săn đón.

Những ngày gần đây, chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), hàng trăm cành hoa mận, hoa lê được bày bán với nhiều kiểu dáng và giá thành khác nhau.





Những bông hoa rừng có màu trắng tinh khôi, nở thành chùm 4 -5 bông rất đẹp mắt.





Vẻ đẹp của loài hoa này khiến nhiều người mê mẩn.





Mỗi cành có giá từ vài trăm nghìn đến cả chục triệu đồng, tùy theo kích thước và độ "độc". Tuy nhiên, những cành đắt khách nhất thường khoảng vài trăm tới 2 triệu đồng.





Theo những tiểu thương tại đây, mỗi cành có thể chơi được hơn 2 tháng, mua từ bây giờ vừa đúng dịp Tết là nở đẹp.

Một tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An cho hay: "Nhiều người nhầm tưởng đây là cành hoa rừng tự nhiên nhưng thực tế không đúng, đây là những cành cây do người dân các vùng sơn cước trồng đến khi không còn hiệu quả kinh tế sẽ đem cắt bán cành để trồng mới, tiểu thương khác đánh xe tải thu mua chở xuống đây giao cho chúng tôi. Dù vậy nó mang nét đặc trưng của núi rừng nên được rất nhiều người ưa thích."



"Năm nay lượng người mua chơi loại hoa này sớm khá nhiều, trong vòng 1 tháng vừa qua tôi đã bán được 5 xe, mỗi xe tôi nhập 13 cành- 15 cành. Tôi bán ra với giá từ 1- 3 triệu đồng/ cành tùy theo kích thước và dáng thế của cành, còn những cành dăm nhỏ được bán với giá 100.000 – 300.000 đồng." Tiểu thương trên cho biết thêm.

Rất đông khách đến chợ Quảng An để xem, chọn và mua những loại hoa đặc trưng của vùng Tây Bắc





Những chuyến xe "ship" liên tục đến chở những cành hoa đi giao cho khách.





Cách đó không xa, khu vực trưng bán những cành hoa vùng sơn cước của anh Đỗ Hữu Hà (một tiểu thương đã hơn chục năm bán đào tại khu vực chợ Quảng An) lúc nào cũng nhộn nhịp người xem, người mua. Anh Hà cho biết, gian hàng của anh đã bày bán được 3 tháng nay, tại đây hiện anh đang có hơn 100 cành đủ các kích thước và giá tiền, từ vài trăm cho đến hàng chục triệu đồng.

"So với 2 năm dịch trước đó, năm nay thị trường hoa có vẻ hút khách hơn, những ngày qua khách đến xem và lựa mua cây khá nhiều. Tuy nhiên, năm nay xu hướng khách hàng chơi cành bé và cành dăm sớm nên những cành to bán vẫn còn chậm. Trong vòng 3 tháng vừa qua, cành dăm, cành bé chúng tôi đã bán được hơn 2000 bó rồi, còn cành to giá cao chỉ bán được vài chục cành. Không biết thời gian sau như thế nào, nhưng thời điểm đầu này việc bán mặt hàng lê, mận khá thuận lợi." Anh Hà nói.

Hàng trăm cành hoa vùng sơn cước với đủ kích cỡ, dáng thế của gian hàng nhà anh Hà





Rất đông người dân đến thưởng hoa và lựa chọn cho mình cành hoa ưng ý nhất.

Anh Nguyễn Văn Đức lặn lội 80km từ tỉnh Vĩnh Phúc đến chợ hoa Quảng An để chọn mua cành một cành lê rừng về đón tết sớm. Anh Đức cho biết: "Vài năm gần đây, cứ sang tháng 12 tôi lại rục rịch tìm mua những cành hoa rừng để chơi Tết sớm. Do mấy năm vừa rồi dịch bệnh triền miên, nên hôm nay tôi mới cơ hội đến tận nơi lựa chọn, ở đây nhiều cành đẹp quá. Hôm nay tôi mua được một cành khá to với giá chỉ hơn 1 triệu đồng. Theo giá cả thị trường mỗi thời điểm một khác, nhưng theo tôi giá bán sớm như vậy là rất hợp lý."



Dạo quanh một vòng chợ Quảng An, Anh Hùng (Xuân La, Tây Hồ) đã lựa chọn được cho mình một cành lê với giá 500 nghìn đồng và 1 bó cành dăm bé về cắm lọ. Theo anh Hùng, năm nay các cành lê rừng, mận rừng được bày bán sớm hơn các năm trước. "Hôm nay tôi đến đây chọn cành lê để về trưng đón không khí Tết sớm. Nhà tôi diện tích nhỏ nên chơi cành nhỏ thôi, giá cả thời điểm này cũng khá hợp lý. Tôi chọn mua những cành nhiều nụ chưa có hoa, để chơi nụ trước, khi hoa nở chơi sẽ được lâu hơn." Anh Hùng nói.