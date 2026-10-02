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Hoà Thân kinh điển của màn ảnh: 3 đời vợ, U80 vẫn hết mình với nghệ thuật

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Vai Hòa Thân trong bộ phim truyền hình "Tể tướng Lưu gù" giúp ông nổi tiếng và từ đó gắn liền với hình tượng nhân vật này suốt hàng chục năm.

Vương Cương là diễn viên gạo cội của Trung Quốc. Dù tham gia nhiều tác phẩm, sự nghiệp của ông đóng đinh với vai quan tham Hòa Thân trong Tể tướng Lưu gù. Đây là nhân vật giúp Vương Cương trở nên nổi tiếng và giữ vững tên tuổi của mình trong làm giải trí Hoa ngữ.

Từ MC thành diễn viên chuyên đóng vai quan tham

Vương Cương sinh năm 1948 tại Cát Lâm (Trung Quốc). Từ nhỏ khi mới đi học, ông đã được đánh giá là thông minh và lanh lợi với tài kể chuyện lôi cuốn. Thời điểm gia nhập làng giải trí, Vương Cương là MC và gặt hái nhiều thành công nhờ tài nói chuyện khôn khéo. Ông từng được bình chọn là một tron 10 phát thanh viên xuất sắc nhất Trung Quốc.

Năm 1996, Vương Cương gây tiếng vang với vai Hòa Thân trong Tể tướng Lưu gù, đóng cùng Trương Quốc Lập, Lý Bảo Điền. Ông đã lột tả thành công tên tham quan Hòa Thân hám lợi, lại giỏi nịnh hót. Với lối diễn hóm hỉnh và duyên dáng, tài tình, nam diễn viên được đông đảo khán giả yêu thích.

Hoà Thân kinh điển của màn ảnh: 3 đời vợ, U80 vẫn hết mình với nghệ thuật- Ảnh 1.

Vai Hoà Thân của Vương Cương trở thành nhân vật kinh điển trên màn ảnh.

Nói về vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp, diễn viên kỳ cựu từng khẳng định: “Tôi rất thích vai Hòa Thân bởi qua đó tôi có thể mượn vai diễn để phê phán cái xấu, giúp con người trở nên tốt đẹp hơn”.

Sau Tể tướng Lưu gù, ông tiếp tục hóa thân thành vị quan này trong hàng chục bộ phim đình đám khác như Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, Mộng đoạn Tử Cấm Thành, Hoàng đế thường dân, Thiết tướng quân… Dù thường xuyên phải đảm nhận vai phản diện nhưng Vương Cương lại đặc biệt được khán giả yêu quý. Riêng với vai Hòa Thân, nhiều khán giả khẳng định đến nay vẫn chưa ai có thể vượt qua ông.

Trong sự nghiệp, Vương Cương từng giữ vai trò chỉ đạo mảng âm thanh của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc - CCTV. Ngoài ra, ông còn là nhà sưu tầm đồ cổ tiếng tăm. Năm 2021, ông được trao giải Thành tựu trọn đời của Hoa Đỉnh.

3 đời vợ, làm “bố bỉm sửa” ở tuổi 60

Vương Cương từng trải qua 3 cuộc hôn nhân. Lần đầu, ông kết hôn với người phụ nữ tên Đỗ và sinh một cô con gái. Sau đổ vỡ, ông lấy nữ ca sĩ gạo cội Phương Viên. Hai người chia tay chỉ sau 5 năm chung sống.

Đến 57 tuổi, Vương Cương gặp gỡ và kết hôn với Trịnh Diễm Đông - nghệ sĩ violin nổi tiếng của Trung Quốc. Bà xã kém tài tử đến 20 tuổi và cũng là người hâm mộ của ông. Cô chủ động liên hệ với ông qua thư điện tử để trò chuyện, sau đó mời ông đến thưởng thức buổi hòa nhạc của mình. Vương Cương chia sẻ việc gặp được cô là niềm hạnh phúc cuối đời.

Hoà Thân kinh điển của màn ảnh: 3 đời vợ, U80 vẫn hết mình với nghệ thuật- Ảnh 2.

Tổ ấm của Vương Cương cùng người vợ thứ 3.

Sau khi kết hôn lần 3, Vương Cương có thêm một con trai ở tuổi 60. Trở thành “bố bỉm sữa” ở tuổi xế chiều, Vương Cương từng bị chê cười nhưng không e ngại. Ông giảm bớt công việc để dành thời gian dạy dỗ và chăm sóc con trai.

Trên màn ảnh, Vương Cương là một Hòa Thân gian xảo nhưng ngoài đời, ông được đánh giá là người chồng, người cha ấm áp. Sau nhiều năm bên nhau, tình cảm của “Hoà Thân” và vợ trẻ vẫn rất mặn nồng, gắn bó. Tuy cách biệt 20 tuổi nhưng cả hai luôn thấu hiểu và yêu thương nhau. Ông chiều chuộng và luôn dành những lời có cánh để nói về vợ.

U80 vẫn hết mình với nghệ thuật

Ở tuổi 78, Vương Cương vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật. Ông đóng phim, kịch và tham gia nhiều show truyền hình. Trông nghệ sĩ gạo gội nhanh nhẹn, trẻ trung hơn tuổi.

Kể từ năm 2023, ông không còn sử dụng mạng xã hội vì muốn dành thời gian “sống thật”, vì thế mà nảy sinh nhiều tin đồn ông vỡ nợ, bán nhà bỏ trốn. Thời điểm đó, Vương Cương lên tiếng: “Tôi đã già đến như thế này mà các bạn không tha cho tôi. Đừng viết những điều không đúng về người già chứ”.

Hoà Thân kinh điển của màn ảnh: 3 đời vợ, U80 vẫn hết mình với nghệ thuật- Ảnh 3.

Vương Cương vẫn tham gia đóng kịch ở tuổi 78.

Sau nhiều năm làm nghề, Vương Cương có cuộc sống giàu có, sung túc với khối tài sản tích luỹ từ tiền cát-sê, các khoản đầu tư và thú sưu tầm đồ cổ. Vương Cương còn được cho là chủ nhân căn nhà cổ tứ hợp viện rộng lớn, khang trang chuyên để trưng bày đồ cổ, nhưng ông lên tiếng phủ nhận.

Ông cho biết do nghiên cứu về đồ cổ và có sưu tầm một số món đồ nên được nhà sản xuất show giải trí mời xuất hiện trong trò chơi giám định đồ vật. Ngôi nhà tứ hợp viện xuất hiện trong chương trình là bối cảnh mà nhà sản xuất chuẩn bị.

Phủ Hòa Thân có gì mà được mệnh danh xứng với "nửa triều Đại Thanh", một cây cột cũng hơn 9000 tỷ đồng?

Theo Ngọc Thanh/VTCnews

VTC News

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