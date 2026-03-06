'Hỏa tốc' kiểm tra việc găm hàng, đẩy giá xăng dầu

Theo Bộ Công Thương, thời gian gần đây tình hình chính trị, an ninh quốc tế biến động khó lường đã tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến nguồn cung và mặt bằng giá xăng dầu. Trong bối cảnh đó, cơ quan quản lý yêu cầu các địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý các dấu hiệu bất thường nhằm bảo đảm ổn định nguồn cung trong nước.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố được yêu cầu chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường nắm bắt tình hình cung - cầu và giá bán xăng dầu trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra, nếu phát hiện hiện tượng khan hiếm hàng hóa, gián đoạn nguồn cung, tăng giá bất hợp lý hoặc cửa hàng ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, cần kịp thời xử lý theo quy định.

Bộ Công Thương yêu cầu đẩy mạnh kiểm tra có trọng tâm đối với các doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ xăng dầu, nhằm phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm như găm hàng tạo khan hiếm, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu nhập lậu hoặc không rõ nguồn gốc, chất lượng không bảo đảm. Với các vụ việc nghiêm trọng, vượt thẩm quyền, lực lượng chức năng phải báo cáo ngay cấp có thẩm quyền và phối hợp các cơ quan liên quan để xử lý.

Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dần, ngăn tình trạng găm hàng, tạo khan hiếm.

Cùng với đó, lực lượng quản lý thị trường được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, nâng cao trách nhiệm trong bảo đảm nguồn cung và bình ổn thị trường.

Về nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, Bộ Công Thương khẳng định hiện vẫn được bảo đảm nhờ sự kết hợp giữa sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Hai nhà máy lọc dầu lớn là Dung Quất và Nghi Sơn đang duy trì vận hành ổn định, cung cấp sản lượng theo các hợp đồng đã ký với các thương nhân đầu mối. Trong đó, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đang vận hành ở mức công suất cao, có thể duy trì khoảng 118% ít nhất đến hết tháng 4/2026. Sản lượng khai thác dầu thô trong nước hiện đạt khoảng 180.000 thùng/ngày, trong đó khoảng 150.000 thùng/ngày được cung cấp cho nhà máy chế biến.

Cùng với lượng dự trữ lưu thông bắt buộc tại doanh nghiệp theo quy định, nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong tháng 3/2026 cơ bản được bảo đảm.

Tuy vậy, cơ quan quản lý cũng lưu ý nếu căng thẳng tại Trung Đông kéo dài, chi phí vận tải và nhập khẩu có thể tiếp tục tăng, gây áp lực lên thị trường năng lượng trong những tháng tới. Vì vậy, các phương án điều hành nguồn cung, tăng nhập khẩu và bảo đảm vận hành ổn định các nhà máy lọc dầu trong nước đang được theo dõi sát sao.

Bộ Công Thương kêu gọi sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được đề nghị chủ động bảo đảm nguồn cung cho hệ thống phân phối, duy trì bán hàng bình thường, không găm hàng, không bán cầm chừng chờ tăng giá, qua đó góp phần ổn định thị trường và bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của nền kinh tế.

Người dân và các tổ chức, doanh nghiệp được khuyến cáo sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; giữ tâm lý bình tĩnh trước những biến động của thị trường, không tích trữ xăng dầu không cần thiết.