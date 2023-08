Hoa viên nghĩa trang trên thế giới và Việt Nam có gì đặc biệt?

Những kiệt tác ngoạn mục từ Âu sang Á

Nghĩa trang Pere Lachaise (Pháp) nổi tiếng là nơi an nghỉ của những vĩ nhân đã đi vào huyền thoại của cả thế giới như bậc thầy ngụ ngôn La Fontaine, nhà soạn nhạc Chopin, đại văn hào Honore De Balzac, … Tại châu Á, "bởi chịu ảnh hưởng của Nho giáo, đạo lý Khổng - Mạnh đề cao chữ Hiếu, người dân nơi đây luôn muốn tổ chức tang lễ long trọng nhất có thể. Sự long trọng, trang nghiêm của tang lễ thể hiện sự tôn trọng, biết ơn với tổ tiên, sự gắn kết tình cảm gia đình, địa vị xã hội và tôn nghiêm của gia tộc." - Ông Tony Liu, chủ tịch công ty Sino Life (Đài Loan – Trung Quốc) chia sẻ thêm.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), tất cả trung tâm tang lễ - hỏa táng đều do nhà nước quản lý, những dịch vụ giá trị gia tăng về sau như chôn cất, lưu giữ tro cốt, công viên tưởng niệm sẽ do tư nhân phụ trách. Bà Yueh-Yun Ho - Chủ tịch Wayturn Development, một trong những tập đoàn uy tín hàng đầu Đài Loan (Trung Quốc) về trung tâm tang lễ cho biết: "Người Đài Loan (Trung Quốc) có quan niệm mua trước sinh phần, bởi khi chất lượng cuộc sống được nâng cao, quan niệm và tư duy cũng thay đổi, người dân sẽ có sự chuẩn bị chu đáo cho những sự kiện lớn trong cuộc đời. Do vậy, họ sẽ mua trước sinh phần để gia tộc mình có nhiều quyền lựa chọn về vị trí sử dụng trong tương lai hơn".

Được biết, chi phí cho việc an nghỉ tại các trung tâm tang lễ ở đây khá cao, tối thiểu từ 10,000 usd đến hàng triệu usd (trung tâm mai táng Parlor), 10,000 - 50,000 usd (công viên văn hóa tưởng niệm Yongheng Cultural Park), 100,000 usd cho mộ đơn và vài triệu usd cho mộ gia tộc với diện tích khoảng 100m2 (Chin Pao San). Tại các trung tâm ở Malaysia do "ông lớn" Nirvana điều hành, một hộc lưu tro cốt có giá dao động từ 2,600 - 43,000 usd.

Nhìn chung, do ảnh hưởng về quan niệm và văn hóa, tại châu Á, các công viên nghĩa trang thường đặc biệt chú trọng đến tính phong thủy, địa thế hài hòa giữa sông – núi, nước – đất, khí – hướng với mong cầu tổ tiên phù hộ cho con cháu đời sau được bình an, công thành danh toại.

Là quốc gia thuộc lãnh thổ châu Á, Việt Nam có chung "tần số" văn hóa với các nước trong khu vực. Trong quá trình phát triển, người Việt tiếp nhận, cải biến những nét văn hóa du nhập từ bên ngoài song song với việc lưu giữ, bảo tồn nét văn hóa truyền thống từ đời cha ông. Với văn hóa mai táng, khác với lối chôn cất truyền thống, ngày nay, các hoa viên tại Việt Nam mang diện mạo mới tươi trẻ, đầy sức sống bởi quy hoạch chuyên nghiệp, cảnh quan hài hòa giữa thiên nhiên cỏ cây và kiến trúc. Về hình thức chôn cất, ngoài địa táng, hỏa táng và lưu giữ tro cốt, các hoa viên hiện đại cũng cung cấp dịch vụ trọn gói từ tư vấn thiết kế, xây dựng đến chăm sóc, bảo quản mộ phần định kỳ.



Hoa viên Bình An – Tự hào mang chất lượng Việt vươn tầm quốc tế

Trong chuyến viếng thăm Việt Nam vừa qua, ông Tony Liu - Chủ tịch công ty Sino Life đặc biệt ấn tượng về cách mà Hoa Viên Bình An tổ chức, quản lý và phát triển. Ông nhấn mạnh: "Hoa viên Bình An rất tâm huyết trong việc kế thừa và đổi mới tập tục tổ chức tang lễ của người Việt Nam. Tôi tin rằng trong tương lai không xa, Hoa viên Bình An sẽ đi đầu trong việc hiện đại hóa quan niệm và lễ nghi trong tổ chức tang lễ tại Việt Nam."

Là công viên nghĩa trang lớn bậc nhất cả nước với diện tích lên đến 100ha, đồng thời cũng là nghĩa trang cao cấp đạt chuẩn 5 sao nhờ cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản, ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ, Hoa viên Bình An là một trong những địa điểm lý tưởng được nhiều gia đình lựa chọn làm nơi yên nghỉ cho người thân đã khuất núi.

Ngày 26.8.2023 nhằm 11.7 năm Quý Mão, Hoa Viên Bình An đã tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại Chánh điện Hoa Viên Bình An Vĩnh Nghiêm với 1000 khách tham dự

Không chỉ hội tụ địa thế phong thủy độc đáo được ưa chuộng trong văn hóa tâm linh phương Đông, tọa Bắc hướng Nam đón linh khí đất trời, quần thể kiến trúc này còn được thiết kế mang đậm dấu ấn bản sắc dân tộc với tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, cổng Tam Quan, đền Trình, suối Thanh Long,… những mảng xanh cỏ cây hoa lá xen lẫn đường dạo bộ lát đá, nơi dòng nước uốn lượn trên thế đất độc tôn, nơi uy nghiêm của giáo lý nhà Phật trải mình thênh thang giữa đất trời,… tất cả là sự dung hòa khéo léo giữa Âm và Dương, tạo nên một tổng thể tuyệt mỹ từ những gì tinh túy nhất.



Cảnh quang tại Hoa Viên Bình An

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ, Hoa viên Bình An là tâm huyết hàng năm trời của anh trong việc kiến tạo một nơi an nghỉ với sự vượt trội về quy mô, vị trí và chất lượng dịch vụ. Do đó, hoa viên đã tích hợp công nghệ hiện đại như VR 360, ứng dụng công viên miền ký ức, cung cấp dịch vụ trọn gói từ khâu thiết kế - xây dựng mộ phần đến chăm sóc, bảo dưỡng và tổ chức các nghi lễ giúp khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí.



Là thành viên của Hiệp hội quản trang Hoa Kỳ tại Việt Nam, Hoa viên Bình An tự hào tạo lập một sản phẩm Việt vươn tầm đẳng cấp quốc tế, mang đến sự lựa chọn hoàn hảo về chất lượng cho khách hàng và nhà đầu tư.