Hoàn tất khám xét phòng làm việc và nhà riêng Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp trước khi bị bắt

Ngày 2/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp về tội “Đưa, nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sáng cùng ngày, sau khi công bố các quyết định khởi tố, C03 và Viện kiểm sát Nhân dân đã khám xét phòng làm việc của ông Trần Văn Hiệp tại trụ sở UBND tỉnh Lâm Đồng .

Lực lượng chức năng khám xét phòng làm việc của ông Trần Văn Hiệp

Vào 15h cùng ngày, các cơ quan này cũng có mặt để khám xét nhà riêng của ông Trần Văn Hiệp ở số 242 Yersin (phường 9, TP Đà Lạt).

Đến 17h30, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc khám xét tại 2 địa điểm nêu trên.

Ông Hiệp bị bắt vì hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án Khu đô thị nam Đà Lạt tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). Chủ đầu tư dự án với số vốn hơn 25 ngàn tỷ đồng này là Cty Sài Gòn - Đại Ninh do đại gia Nguyễn Cao Trí làm Tổng giám đốc.

Cũng cần nói thêm, dự án trên từng được nhắc tên trong kết luận điều tra và cáo trạng vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Chủ tịch tập đoàn Capella Nguyễn Cao Trí dùng dự án Khu đô thị nam Đà Lạt để chiếm đoạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.

Theo kết luận, năm 2020, sau nhiều lần mua bán, đại gia Nguyễn Cao Trí đã thanh toán 2.230 tỷ đồng để sở hữu 58% vốn điều lệ của Cty Sài Gòn - Đại Ninh.

Sau khi tham gia thành công vào công ty sở hữu siêu dự án Khu đô thị nam Đà Lạt, ông Trí đã thỏa thuận bán lại cho bà Lan 100% vốn đang sở hữu với giá 3.000 tỷ đồng. Bà Lan sau đó 5 lần chuyển tiền đặt cọc cho Trí với tổng cộng 20 triệu USD (khoảng 460 tỷ đồng) và 127 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc, ở dự án này và với hai dự án khác, ông Trí đã chiếm đoạt 40 triệu USD (tương đương 1.000 tỷ đồng) của bà Lan.

Công an khám xét nhà riêng của ông Trần Văn Hiệp

C03 Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án.