Hoàn tất việc mua lại cổ phần: FGV và Hettich tiến đến hợp tác

Ngoài sự chấp thuận cần thiết từ các cơ quan chống độc quyền, tất cả các điều kiện khác để tiếp quản đều đã được đáp ứng. FGV và Hettich hiện đang cùng nhau hướng đến tương lai trong ngành phụ kiện nội thất.



Cả hai công ty đều có tầm nhìn dài hạn, có chuyên môn về phụ kiện nội thất, hoạt động trong cùng ngành và có mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng.

Lễ hợp tác: đại diện ban quản lý FGV và Tiến sĩ Andreas Hettich cùng các cổ đông. Ảnh: Hettich

Tiến sĩ Andreas Hettich, cổ đông và Chủ tịch Hội đồng Cố vấn của Tập đoàn Hettich, hiện nắm giữ 100% cổ phần của Tập đoàn FGV, nhấn mạnh: "Hettich và FGV sẽ bổ sung cho nhau những thế mạnh của mình để liên tục phát triển các hoạt động kinh doanh hiện có và cung cấp cho khách hàng nhiều giải pháp giá trị gia tăng tốt hơn nữa".



Tiến sĩ Andreas Hettich, Ảnh: Hettich

Đối với Uwe Kreidel, cùng nhau phát triển liên tục và luôn đáng tin cậy với khách hàng mang một tầm quan trọng đặc biệt. Đội ngũ quản lý tài năng của FGV sẽ có sự tham gia của Uwe Kreidel với tư cách là Giám đốc điều hành trong tương lai. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành phụ kiện nội thất, tại Hettich và vai trò quản lý, ông đã và đang đóng góp kiến thức của mình về thị trường Ý, cùng nhiều kinh nghiệm khác khi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc khu vực của Hettich Ý.

Uwe Kreidel, hiện là Giám đốc điều hành của Tập đoàn FGV, đang rất mong chờ đón nhận vai trò mới và mong sớm được làm việc với đội ngũ quản lý của FGV: "Tập đoàn Formenti Giovenzana là một công ty có nhiều nhân sự giỏi. Tôi rất mong muốn được định hình sự phát triển của FGV và Hettich cùng tất cả các đồng nghiệp của mình. Chúng tôi sẽ tập hợp kiến thức và kinh nghiệm đa dạng của cả hai tổ chức để cùng nhau phát triển thành công, như những thương hiệu độc lập".

Uwe Kreidel - Giám đốc điều hành FGV, Ảnh: Hettich

Theo Matthias Bertl, Giám đốc điều hành tại Hettich Đông Nam Á "Sự hợp tác giữa Hettich và FGV sẽ thúc đẩy nỗ lực chung của cả hai thương hiệu trong việc đưa ra một hướng đi mới ở châu Á cũng như thế giới. Giờ đây, chúng tôi có đội ngũ lao động trên toàn cầu với gần 10.000 nhân sự để phục vụ khách hàng trên khắp các châu lục khác nhau. Chúng tôi đã và đang cố gắng mang đến nhiều sự đổi mới để đưa cả hai thương hiệu tiến xa hơn, đến được với nhiều quốc gia và khách hàng hơn."

Matthias Bertl – Giám đốc điều hành Hettich Đông Nam Á, Ảnh: Hettich

Hettich và FGV sẽ vẫn là các thương hiệu và công ty hoạt động độc lập. Khách hàng của cả hai công ty sẽ vẫn tiếp tục liên lạc và làm việc với các nhân sự quen thuộc.



Về Hettich

Được thành lập vào năm 1888 tại Đức, Hettich được biết đến là một trong những nhà sản xuất phụ kiện nội thất hàng đầu và thành công trên thế giới. Với khoảng 8.000 nhân viên có mặt tại gần 80 quốc gia, cùng với việc không ngừng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, nhằm nâng cao chất lượng và công nghệ sản phẩm, công ty hướng đến các giải pháp bền vững cho ngành nội thất và lan tỏa thông điệp "It's all in Hettich" ra cộng đồng thế giới. Website: www.hettich.com

Về FGV

Là công ty hàng đầu về sản xuất phụ kiện và giải pháp cho đồ nội thất, FGV mang đến dãy sản phẩm hoàn chỉnh. Được thành lập vào năm 1947 tại Brianza, Veduggio con Colzano, FGV hiện có mặt ở tất cả các châu lục với sáu địa điểm sản xuất và bảy địa điểm phân phối cùng với mạng lưới hơn 70 nhà phân phối. FGV đại diện cho sự đổi mới trong hệ thống mở cho đồ nội thất và cung cấp các giải pháp tiên tiến nhất cho ngôi nhà của bạn. Website: www.fgv.it