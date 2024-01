Hoàng Hải: Vắng bóng gần 10 năm vì một "bệnh" lạ, trở lại bận khủng khiếp, đi đường ai cũng chỉ chỏ

Mới đây, chương trình Nhâm Nhi Ghi-ta của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã lên sóng, với khách mời là ca sĩ Hoàng Hải, hiện đang nổi đình đám sau khi tham gia show The Masked Singer.



Mở đầu chương trình, Hoàng Hải tiết lộ về công việc hiện tại: "Đợt này tôi bận khủng khiếp, kín lịch".

Hoàng Hải

Được biết, tại chương trình The Masked Singer, Hoàng Hải chọn hóa trang vào mascot Bố Gấu, gây ấn tượng với khán giả. Về điều này, nam ca sĩ chia sẻ: "Tôi chọn nhân vật Bố Gấu do một sự ngẫu nhiên. Khi tôi nhận lời mời của The Masked Singer, bên ekip chương trình có gửi cho tôi hình ảnh bộ mascot hình con gấu và bảo muốn tôi tham khảo để hóa trang.

Tôi đồng ý ngay vì nhìn nó dễ thương chứ chưa nghĩ gì nhiều. Sau đó, các bạn bên chương trình có giải thích lí do đưa mascot này cho tôi. Bố Gấu là hình ảnh người đàn ông trưởng thành, trải qua nhiều thăng trầm, cũng là một người trốn khỏi thế giới để ngủ đông. Tôi thấy hình ảnh này giống với tôi nên càng thích.

Chi tiết tôi tiết lộ ở The Masked Singer về việc có 4 đứa con thực ra là cuộc đời tôi gắn liền với số 4. Tôi có 4 đứa cháu, 4 sản phẩm âm nhạc…".

Về việc vắng bóng suốt 10 năm trời, Hoàng Hải tiết lộ: "Tôi vắng mặt suốt gần một thập kỷ qua, không hẳn nghỉ hát hẳn. Lâu lâu tôi cũng đi hát, đi show nhưng ít.

Khi xuất hiện ở một chương trình nào đó, tôi luôn cần cái mới để mang đến khán giả. Tôi bị căn bệnh như thế. Tôi thích nói chuyện với khán giả bằng âm nhạc.

Vì thế nên tôi không nhận lời rất nhiều chương trình dù được mời nhiều. Tôi từ chối hết vì lí do đó. Dần dần, mọi thứ ngày càng ít đi. Lâu lâu tôi mới xuất hiện một lần. Chẳng hạn, chương trình này bảo có bài hát mới hợp với tôi thì tôi nhận lời".

Nhìn lại chặng đường một năm 2023 vừa qua, Hoàng Hải tâm sự: "Năm 2023 là một năm rực rỡ với tôi vì nằm ngoài sự mong đợi của tôi trước đó.

Trước đó, khi được mời tham gia The Masked Singer, tôi chỉ nghĩ đi hát vui vui, cố gắng đừng bị out sớm quá. Tôi cũng mong sau chương trình có nhiều lời mời hơn, không bị trầm lắng quá. Tôi muốn nhiều việc hơn cho đỡ lười, ở nhà, đi chơi, đi phượt nhiều quá cũng chán.

Nhưng ai ngờ sau chương trình tôi nhận được quá trời lời mời show, khán giả nhắc tên quá nhiều. Tôi không nghĩ khán giả lại nhớ tôi tới mức độ khủng khiếp đến thế, như cái thời ngày xưa, khi tôi mới được mọi người biết đến.

Tất cả bài hát của tôi ở chương trình đều được nhiều người xem, ra đường ai cũng chỉ chỏ, bàn tán, đúng như cái thời tôi mới nổi".