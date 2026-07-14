Hoàng hậu cuối cùng triều đại Joseon: KHÔNG "dao kéo", KHÔNG mỹ phẩm "xịn sò" vì sao vẫn luôn trẻ đẹp?

Hoàng hậu Myeongseong (Minh Thành Hoàng hậu) được biết đến là vị hoàng hậu cuối cùng của triều đại phong kiến Joseon (Hàn Quốc). Sinh ra trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động, cuộc đời bà là một chuỗi những truân chuyên, áp lực chính trị và kết thúc bằng một bi kịch đau lòng bị ám sát vào năm 44 tuổi. Bà được truy phong danh hiệu hoàng hậu sau khi mất. Khi nói về vị hoàng hậu này, bên cạnh sự nổi bật về trí thuệ, hậu thế còn không khỏi xuýt xoa trước diện mạo và thần thái hơn người của bà.

Hoàng hậu Myeongseong được biết đến nhờ trí tuệ nhiều hơn vẻ đẹp, tuy nhiên làn da và thần thái tự tin của bà được cho là gây ấn tượng với người đối diện

Theo ghi chép từ những nhà ngoại giao phương Tây từng diện kiến hoàng hậu ở độ tuổi ngoài 40, bà không sở hữu nét đẹp rực rỡ sắc sảo, nhưng ánh mắt thông tuệ và làn da căng mịn, rạng rỡ đầy sinh khí luôn tạo nên một sức hút rất lớn đối với người đối diện. Thời kỳ đó hoàn toàn không có công nghệ thẩm mỹ hay các loại hóa mỹ phẩm đắt đỏ với cả tá công dụng được như hiện tại, phần lớn bí quyết dưỡng nhan của vị hoàng hậu cuối cùng đều đi từ gốc rễ thiên nhiên, điều dưỡng cơ thể từ sâu bên trong thông qua những thói quen sinh hoạt vô cùng khắt khe.

Mâm cơm hoàng gia ít muối và thức uống thải độc hoàng gia

Bí quyết đầu tiên của vị hoàng hậu cuối cùng triều Joseon nằm ở quy tắc ăn uống nghiêm ngặt dựa trên triết lý thực phẩm và thuốc có cùng nguồn gốc. Nghĩa là đồ ăn không chỉ nuôi sống cơ thể mà còn bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật, làm đẹp từ bên trong.

Mâm cơm cung đình Surasan được các đầu bếp tái hiện lại

Dựa theo sử liệu chính thống của Cục Di sản Văn hóa Hàn Quốc (CHA) về ẩm thực cung đình Surasang, các ngự y đã thiết lập một chế độ ăn uống khép kín cho vương hậu. Mọi món ăn đều tuyệt đối không sử dụng các gia vị mạnh, cay hay quá mặn. Thói quen ăn nhạt này giúp cơ thể bà không bị tích nước, ngăn ngừa tối đa tình trạng sưng phù và xỉn màu da ở tuổi trung niên. Thay vì kem dưỡng, bà tẩm bổ bằng hồng sâm kết hợp canh hầm xương để kích thích khí huyết, giúp da dẻ luôn hồng hào.

Đặc biệt, tư liệu từ Cổng thông tin chính phủ Hàn Quốc (Korea.net) còn ghi nhận một bí thuật thải độc mùa hè độc quyền của hoàng tộc là Jeho-tang (Tế hồ thang). Thức uống thảo mộc cao cấp này được nấu từ ô mai hầm, sa nhân, bạch truật và mật ong, giúp làm mát nội tạng từ bên trong. Việc duy trì thói quen uống Jeho-tang đều đặn đã giúp hoàng hậu Myeongseong và nhiều phi tần thời đó loại bỏ nguyên nhân gây mụn nhọt từ bên trong, giữ cho bề mặt da luôn mịn màng, tươi trẻ.

Thức uống thảo mộc Jeho-tang hoàng hậu cuối cùng Myeongseong thường uống vẫn được nhiều người Hàn ưa chuộng

Quy trình điều dưỡng giấc ngủ để dưỡng da từ trong ra ngoài

Đối mặt với những biến động chính trị nghẹt thở, vị hoàng hậu cuối cùng của triều đại Joseon hiểu rõ áp lực tinh thần kéo dài sẽ dẫn đến hiện tượng tâm hỏa thượng viêm (hỏa khí bốc lên trên), làm thiêu đốt tân dịch và khiến làn da nhanh chóng sạm nám, già nua. Để chế ngự điều này, bà tuân thủ một kỷ luật điều dưỡng giấc ngủ vô cùng khắt khe dưới sự hướng dẫn của ngự y.

Hoàng gia Joseon áp dụng nghiêm ngặt nguyên tắc ngủ theo nhịp sinh học âm dương. Bà luôn vào giấc trước 23g đêm để tận dụng khoảng thời gian khí âm vượng nhất, giúp cơ thể giải độc, hạ hỏa và nuôi dưỡng huyết mạch. Trước khi ngủ, thay vì dùng hóa chất, vương hậu được các cung nữ hỗ trợ lau người bằng nước ấm nấu từ các loại hạt thảo mộc tự nhiên giàu dưỡng chất để làm dịu da và lưu thông khí huyết. Quy trình ngủ điều độ này phối hợp chặt chẽ với chế độ ăn lành mạnh đã giúp vị hoàng hậu giữ được làn da căng mịn, trẻ đẹp bất chấp tuổi tác.

Gi ấc ngủ rất quan trọng với dưỡng da và chống lão hóa,dù ở thời đại nào (Ảnh minh họa)

Không cần đến những phương pháp xa xỉ, giới trẻ ngày nay hoàn toàn có thể áp dụng cốt lõi của bí thuật này: Trả cơ thể về với nhịp sinh học tự nhiên. Thay vì tốn tiền cho các sản phẩm trị mụn hay chống lão hóa cấp tốc khi làn da đã bị tổn thương, việc siết chặt kỷ luật giấc ngủ trước 23g và cắt giảm gia vị mặn, cay trong bữa ăn hàng ngày chính là giải pháp thải độc bền vững nhất. Bảo dưỡng cơ thể từ gốc mới là chìa khóa tạo nên một thần thái rạng rỡ, trẻ trung dài lâu.