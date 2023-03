Hoàng tử Ả Rập rao bán biệt thự đắt nhất London, liệu có phá kỷ lục của cựu tỉ phú giàu nhất Trung Quốc?

Theo tờ Financial Times (Anh), Holme - một biệt thự sang trọng rộng hơn 16.000 m2, có 40 phòng, tọa lạc tại Công viên Regent, London – đang được rao bán, và dự kiến sẽ được bán với giá 250 triệu bảng (hơn 300 triệu USD). Nếu được bán, đây sẽ trở thành biệt thự đắt giá nhất từ trước đến nay tại London và thậm chí cả nước Anh.



"Báo Tân dân buổi Tối" (Trung Quốc) nhận định, trong những thập kỷ gần đây, khách hàng quốc tế ngày càng dẫn đầu các giao dịch bất động sản đắt giá nhất tại London. Lý do các biệt thự hạng sang tại London được khách hàng quốc tế ưa chuộng một phần là do luật sở hữu tài sản chặt chẽ của nước Anh, và một phần là do giao dịch có thể thực hiện một cách kín đáo, ít để lại dấu vết về quyền sở hữu cuối cùng.

Giao dịch bất động sản đắt nhất từng được ghi nhận tại London là biệt thự Rutland Gate có 45 phòng đã diễn ra trong bí mật ngay trước đại dịch Covid-19, một công ty có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh đã mua biệt thự này từ một thực thể đăng ký ở Curaçao, Caribbean. Mãi đến năm ngoái, tờ Financial Times mới tiết lộ rằng biệt thự thuộc về Xu Jiayin - cựu tỉ phú giàu nhất Trung Quốc và là người sáng lập tập đoàn bất động sản Evergrande.

Theo "Báo Tân dân buổi Tối", nguyên nhân khiến thông tin của những người bán biệt thự hạng sang bị tiết lộ cũng là do Chính phủ Anh trong những năm gần đây yêu cầu minh bạch thu nhập của các tổ chức nước ngoài. Nếu các đơn vị này không hợp tác, họ có thể bị phạt nặng.

Chủ nhân của biệt thự trị giá 250 triệu bảng

Biệt thự Holme đang được rao bán được xây dựng vào năm 1818, có hai tầng nổi, một tầng hầm và một khu đất rộng hơn 16.000 m2, nằm ở trung tâm Công viên Regent tại London, là kiệt tác của nhà phát triển bất động sản người Anh James Burton. Chủ sở hữu vĩnh viễn của khu đất này là Cơ quan quản lý tài sản Hoàng gia Anh Crown Estate.

Theo hồ sơ của Cơ quan đăng ký đất đai Anh, Hoàng tử Abdullah bin Khalid bin Sultan al-Saud - một thành viên trong gia đình Hoàng gia Ả Rập Xê Út - là một trong những chủ sở hữu biệt thự Holme.

Hoàng tử Abdullah, sinh năm 1988, tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Đại học Columbia (Mỹ) năm 2010 và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Trường Quản lý MIT Sloan (Mỹ) năm 2015. Từ năm 2010 đến 2011, Abdullah thực tập tại ngân hàng UBS ở Anh. Ông từng là Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Áo vào năm 2019, sau đó trở thành Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Slovakia và Slovenia vào năm 2020.

Hoàng tử Ả Rập Xê Út Abdullah bin Khalid bin Sultan al-Saud. Ảnh: 163.com

Theo "Báo Tân dân buổi Tối", không có gì đáng ngạc nhiên khi một thành viên trẻ tuổi và đầy triển vọng của Hoàng gia Ả Rập Xê Út sở hữu một biệt thự ở London, nhưng tại sao lại rao bán nó vào thời điểm này?

Do không trả nợ đúng hạn nên bị xiết nợ

Truyền thông Anh đồn đoán, việc rao bán biệt thự Holme bắt nguồn từ chiến dịch chống tham nhũng tại Ả Rập Xê Út năm 2017. Khi đó, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman bất ngờ phát động chiến dịch chống tham nhũng nhắm vào các thành viên hoàng tộc. Nhiều hoàng tử, bộ trưởng và doanh nhân giàu có hàng đầu lần lượt bị bắt, hoặc bị giám sát trong thời gian dài. Chủ nhân của biệt thự Holme là một trong những thành viên của Hoàng gia Ả Rập Xê Út bị ảnh hưởng bởi chiến dịch chống tham nhũng, và việc bán tài sản cũng là cách dễ nhất để trả nợ.

Theo tờ Financial Times, biệt thự Holme đã được quản tài viên tiếp quản sau khi khoản vay khoảng 150 triệu bảng (hơn 180 triệu USD) đến hạn. Tài sản cầm cố bao gồm biệt thự Holme tại London, một ngôi nhà tại New York (Mỹ) và một chiếc máy bay. Các nhà quản lý nợ đã chỉ định các nhà môi giới Knight Frank và Beauchamp Estates xử lý việc bán căn biệt thự.

Điều này có nghĩa là, do Hoàng tử Ả Rập Xê Út không trả được khoản vay thế chấp đúng hạn, nên đã bị ngân hàng xiết nợ, tịch thu tài sản và bán để thu hồi nợ.

Ngoài ra, Hoàng tử Abdullah hiện đang bị một ngân hàng khác kiện vì không trả tiền mua máy bay riêng Boeing 787. Theo tờ Financial Times, bên khởi kiện là Ngân hàng Minsheng Trung Quốc chi nhánh Ireland, với hy vọng sẽ thu hồi được ít nhất 30 triệu bảng hóa đơn chưa thanh toán và tiền lãi.

Theo thông tin từ một người trong ngành bất động sản, trong số ba khách hàng tiềm năng quan tâm đến biệt thự Holme, có hai người ở London và một người ở nước ngoài. "Biệt thự có khả năng được mua bởi một nhà phát triển hơn là gia đình có kế hoạch sống trong đó", người này nói.

Theo tờ Financial Times, các chuyên gia dự đoán lạc quan rằng, giá trị giao dịch của biệt thự Holme có thể lập kỷ lục, mặc dù nó có ít hơn 5 phòng so với biệt thự Rutland Gate của Xu Jiayin gần Công viên Hyde, vì xét cho cùng, việc biệt thự Holme trong Công viên Regent đổi chủ là điều bất thường… Và hậu quả của chiến dịch chống tham nhũng tại Ả Rập Xê Út năm 2017 có thể tiếp tục làm rung chuyển thị trường nhà ở cao cấp London.