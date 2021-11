Học ACCA giúp sinh viên khởi đầu sự nghiệp tại BIG4 Kiểm toán

ACCA là chứng chỉ nghề nghiệp được Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) cấp và được công nhận rộng rãi ở gần 180 quốc gia trên toàn cầu. Với hệ thống 15 môn học đem đến kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về Kế Kiểm, Tài chính, Thuế, Quản trị...chứng chỉ ACCA còn được coi là thước đo đánh giá năng lực của ứng viên trong các chương trình tuyển dụng, đặc biệt là tại BIG4.



Học ACCA giúp sinh viên vượt qua các vòng tuyển dụng của BIG4 thế nào?

Mỗi kỳ tuyển dụng BIG4 đều là một cuộc chiến khốc liệt khi hàng ngàn sinh viên tham gia ứng tuyển nhưng chỉ có khoảng 40 - 50 người trở thành thực tập sinh chính thức tại đây. Vậy giữa một "rừng" ứng viên tiềm năng, làm thế nào để lọt vào "mắt xanh" của nhà tuyển dụng? Câu trả lời chính là học ACCA.

Thứ nhất, tại vòng CV, việc học ACCA giúp bạn nổi bật hơn với các nhà tuyển dụng của BIG4. Họ thường đánh giá cao những hồ sơ có thành tích học tập tốt, sở hữu chứng chỉ, bằng cấp quốc tế chuyên ngành như ACCA. Bởi điều đó chứng tỏ ứng viên có đầy đủ năng lực và chuyên môn vững chắc để có thể nắm bắt công việc nhanh và đem tới hiệu suất làm việc tối ưu cho doanh nghiệp.

Thứ hai, học ACCA còn trang bị đủ kiến thức giúp bạn vượt qua vòng kiểm tra năng lực của BIG4. Đơn cử như môn Kế toán tài chính (FA/F3 ACCA) có lượng kiến thức chiếm 30 - 40% trong đề thi tuyển BIG4. Hay với vị trí liên quan tới Thuế hoặc Kiểm toán, kiến thức môn Thuế Việt Nam (TX/F6) cùng môn Kiểm toán và Đảm bảo (AA/F8) cũng xuất hiện khá nhiều trong các bài kiểm tra năng lực.

"Về phần kiến thức chuyên môn ở bài Test năng lực của PwC và KPMG, mình chỉ cần ôn chắc kiến thức các môn FA/F3, TX/F6, AA/F8 là có thể hoàn thành tốt phần thi này khá tốt rồi!" - Hồ Nam Phát, học viên ACCA trúng tuyển KPMG và PwC kỳ Internship 2020 chia sẻ.

Thứ ba, kiến thức của môn AA/F8 ACCA còn giúp ứng viên dễ dàng vượt qua những câu hỏi tình huống trong vòng phỏng vấn nhóm - vòng thi được đánh giá "khó nhằn" nhất trong chương trình tuyển dụng của BIG4.

Xa hơn nữa, bước vào kỳ thực tập, các kiến thức có tính thực tế cao của ACCA cũng giúp các bạn nâng cao hiệu suất làm việc, dễ dàng chứng tỏ được năng lực của mình. Điều này cũng giúp nâng cao tỷ lệ được trở thành nhân viên chính thức với mức lương thưởng hấp dẫn cùng lộ trình thăng tiến đầy hứa hẹn sau khi kết thúc kỳ thực tập.

Những đặc quyền về cơ hội nghề nghiệp dành riêng cho học viên ACCA

Không dừng lại ở BIG4, học ACCA còn đem đến cơ hội nghề nghiệp rộng mở tại các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Kế - Kiểm - Tài chính (Non-Big) như Grant Thornton, Mazars, AASC, Baker Tilly A&C,…

Đặc biệt, nhiều ứng viên được đặc cách một số vòng tuyển dụng tại BIG4 (KPMG, PwC) và các Non-Big khi vượt qua số lượng môn ACCA nhất định nhờ ACCA Job Fast Track - chương trình ưu tiên tuyển dụng dành riêng cho học viên ACCA.

Ngoài ra, học ACCA còn giúp sinh viên tham gia và có cơ hội đạt giải cao tại các cuộc thi học thuật. Không chỉ là sân chơi bổ ích giúp trau dồi kỹ năng chuyên môn mà các cuộc thi học thuật này còn đem đến cơ hội thực tập sớm ngay từ năm 3. Điển hình như Pathway to Strategic Business Leader, A&A Arena với giải thưởng là các suất thực tập tại EY hay The Audit Race với suất thực tập tại PwC, Auditing and Accounting Challenge, The Future Accountant Contest (FAC) với suất thực tập tại KPMG...

