Học người Nhật mẹo nấu cơm trắng thơm mềm, dễ tiêu hóa, tăng gấp nhiều lần dinh dưỡng

Trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản, cơm trắng không chỉ là món ăn chính mà còn là nền tảng của sức khỏe. Các chuyên gia về rau củ và dinh dưỡng tại xứ sở hoa anh đào đã chia sẻ một bí quyết "nhỏ nhưng có võ": thêm giấm trắng vào quá trình nấu cơm. Mẹo nhỏ này không chỉ cải thiện hương vị mà còn giải quyết triệt để vấn đề khó tiêu hóa của tinh bột và protein trong gạo.

“Bí thuật” cho hạt cơm dẻo mềm, bông xốp gấp 2 lần

Nhiều người e ngại giấm sẽ làm cơm bị chua, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Khi nước sôi, mùi hăng của giấm sẽ bay hơi hoàn toàn, chỉ để lại tác động kỳ diệu lên cấu trúc hạt gạo. Axit trong giấm giúp phá vỡ lớp màng cứng bao quanh, cho phép nước thấm sâu vào từng lõi tinh bột.

Nhờ đó, hạt cơm khi chín sẽ:

- Bông xốp và dẻo mịn: Độ nở và mềm mại tăng gấp 2,4 lần so với cách nấu thông thường, hạt cơm không hề bị bết dính mà tơi mềm, óng ả.

- Hương vị thanh tao: Giấm đóng vai trò như một chất xúc tác, đánh thức vị ngọt tự nhiên của gạo, tạo nên mùi thơm dịu nhẹ, thanh khiết khiến ai cũng muốn thưởng thức.

Tăng hấp thụ dinh dưỡng và dễ tiêu hóa hơn

Không chỉ ngon miệng, thêm giấm vào cơm còn giúp tăng cường hấp thụ dinh dưỡng, đặc biệt là đối với protein. Gạo chứa một lượng protein thực vật nhất định, nhưng cấu trúc của chúng thường khó phá vỡ trong quá trình tiêu hóa thông thường, dẫn đến tỷ lệ hấp thụ thấp.

Nhìn chung, việc thêm một thìa giấm vào khi nấu cơm giúp cho:

- Tăng hiệu suất hấp thụ: Giấm giúp hòa tan các cấu trúc protein phức tạp, biến chúng thành dạng dễ hấp thụ hơn. Kết quả là khả năng tiêu hóa protein từ cơm có thể tăng vọt gấp 10 lần so với cách nấu thông thường.

- Hỗ trợ chuyển hóa khoáng chất: Môi trường axit nhẹ từ giấm còn giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các khoáng chất như canxi và magie có trong hạt gạo.

- Cải thiện chỉ số đường huyết: Axit axetic trong giấm hỗ trợ làm chậm quá trình tăng đường huyết sau khi ăn, rất có lợi cho người cần kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết ổn định.

- Hỗ trợ tiêu hóa: Bát cơm nấu cùng giấm sẽ mềm dẻo, cực kỳ "êm" dạ dày, không gây cảm giác đầy bụng hay nặng nề sau khi ăn. Một điểm độc đáo trong mẹo nấu cơm này chính là việc tạo ra "tinh bột kháng" (resistant starch). Khi cơm được nấu với giấm và để nguội đúng cách, các thành phần có lợi cho đường ruột có thể tăng gấp 1,8 lần trong vòng 24 giờ.

Lưu ý khi thêm giấm vào cơm trắng để ngon, bổ

Để mẹo nhỏ này phát huy tối đa tác dụng, bạn cần tuân thủ đúng lưu ý về liều lượng và thời điểm cho giấm vào nồi.

Giấm phải được cho vào nồi ngay từ lúc bắt đầu nấu, sau khi đã vo gạo và đổ nước vào. Tuyệt đối không cho giấm khi cơm đã chín vì sẽ làm cơm bị nồng mùi và không thẩm thấu được vào lõi hạt gạo.

Tỷ lệ lý tưởng là 1 thìa cà phê giấm trắng cho mỗi tô gạo (khoảng 2 chén gạo). Nếu nấu lượng lớn cho gia đình, bạn có thể tăng lên tối đa 2 thìa cà phê để đảm bảo độ bông xốp mà không làm biến đổi hương vị. Nhưng nhớ đừng cho quá nhiều.

Nên sử dụng giấm trắng hoặc giấm táo nguyên chất để có mùi hương thanh khiết nhất. Tránh dùng các loại giấm có màu hoặc giấm đã pha trộn gia vị vì sẽ làm mất đi độ trắng trong và vị ngọt tự nhiên của hạt ngọc thực.

Nhờ tính axit nhẹ, cơm nấu cùng giấm có khả năng kháng khuẩn tự nhiên tốt hơn. Vào mùa hè nắng nóng, mẹo này giúp cơm lâu bị thiu hỏng, giữ được độ dẻo và dinh dưỡng lâu hơn so với cách nấu thông thường.

Nguồn và ảnh: News Yahoo, Lemon8