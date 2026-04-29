Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Học người Nhật mẹo nấu cơm trắng thơm mềm, dễ tiêu hóa, tăng gấp nhiều lần dinh dưỡng

Theo Chiến My | 29-04-2026 - 06:19 AM | Sống

Chỉ cần thêm 1 thìa loại gia vị bếp Việt thường có sẵn này vào khi nấu, cơm sẽ vừa mềm, thơm, dẻo lại tăng dinh dưỡng, dễ tiêu hóa hơn rất nhiều đấy!

Trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản, cơm trắng không chỉ là món ăn chính mà còn là nền tảng của sức khỏe. Các chuyên gia về rau củ và dinh dưỡng tại xứ sở hoa anh đào đã chia sẻ một bí quyết "nhỏ nhưng có võ": thêm giấm trắng vào quá trình nấu cơm. Mẹo nhỏ này không chỉ cải thiện hương vị mà còn giải quyết triệt để vấn đề khó tiêu hóa của tinh bột và protein trong gạo.

“Bí thuật” cho hạt cơm dẻo mềm, bông xốp gấp 2 lần

Nhiều người e ngại giấm sẽ làm cơm bị chua, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Khi nước sôi, mùi hăng của giấm sẽ bay hơi hoàn toàn, chỉ để lại tác động kỳ diệu lên cấu trúc hạt gạo. Axit trong giấm giúp phá vỡ lớp màng cứng bao quanh, cho phép nước thấm sâu vào từng lõi tinh bột.

Nhờ đó, hạt cơm khi chín sẽ:

- Bông xốp và dẻo mịn: Độ nở và mềm mại tăng gấp 2,4 lần so với cách nấu thông thường, hạt cơm không hề bị bết dính mà tơi mềm, óng ả.

- Hương vị thanh tao: Giấm đóng vai trò như một chất xúc tác, đánh thức vị ngọt tự nhiên của gạo, tạo nên mùi thơm dịu nhẹ, thanh khiết khiến ai cũng muốn thưởng thức.

Tăng hấp thụ dinh dưỡng và dễ tiêu hóa hơn

Không chỉ ngon miệng, thêm giấm vào cơm còn giúp tăng cường hấp thụ dinh dưỡng, đặc biệt là đối với protein. Gạo chứa một lượng protein thực vật nhất định, nhưng cấu trúc của chúng thường khó phá vỡ trong quá trình tiêu hóa thông thường, dẫn đến tỷ lệ hấp thụ thấp.

Nhìn chung, việc thêm một thìa giấm vào khi nấu cơm giúp cho:

- Tăng hiệu suất hấp thụ: Giấm giúp hòa tan các cấu trúc protein phức tạp, biến chúng thành dạng dễ hấp thụ hơn. Kết quả là khả năng tiêu hóa protein từ cơm có thể tăng vọt gấp 10 lần so với cách nấu thông thường.

- Hỗ trợ chuyển hóa khoáng chất: Môi trường axit nhẹ từ giấm còn giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các khoáng chất như canxi và magie có trong hạt gạo.

- Cải thiện chỉ số đường huyết: Axit axetic trong giấm hỗ trợ làm chậm quá trình tăng đường huyết sau khi ăn, rất có lợi cho người cần kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết ổn định.

- Hỗ trợ tiêu hóa: Bát cơm nấu cùng giấm sẽ mềm dẻo, cực kỳ "êm" dạ dày, không gây cảm giác đầy bụng hay nặng nề sau khi ăn. Một điểm độc đáo trong mẹo nấu cơm này chính là việc tạo ra "tinh bột kháng" (resistant starch). Khi cơm được nấu với giấm và để nguội đúng cách, các thành phần có lợi cho đường ruột có thể tăng gấp 1,8 lần trong vòng 24 giờ.

Lưu ý khi thêm giấm vào cơm trắng để ngon, bổ

Để mẹo nhỏ này phát huy tối đa tác dụng, bạn cần tuân thủ đúng lưu ý về liều lượng và thời điểm cho giấm vào nồi.

Giấm phải được cho vào nồi ngay từ lúc bắt đầu nấu, sau khi đã vo gạo và đổ nước vào. Tuyệt đối không cho giấm khi cơm đã chín vì sẽ làm cơm bị nồng mùi và không thẩm thấu được vào lõi hạt gạo.

Tỷ lệ lý tưởng là 1 thìa cà phê giấm trắng cho mỗi tô gạo (khoảng 2 chén gạo). Nếu nấu lượng lớn cho gia đình, bạn có thể tăng lên tối đa 2 thìa cà phê để đảm bảo độ bông xốp mà không làm biến đổi hương vị. Nhưng nhớ đừng cho quá nhiều.

Nên sử dụng giấm trắng hoặc giấm táo nguyên chất để có mùi hương thanh khiết nhất. Tránh dùng các loại giấm có màu hoặc giấm đã pha trộn gia vị vì sẽ làm mất đi độ trắng trong và vị ngọt tự nhiên của hạt ngọc thực.

Nhờ tính axit nhẹ, cơm nấu cùng giấm có khả năng kháng khuẩn tự nhiên tốt hơn. Vào mùa hè nắng nóng, mẹo này giúp cơm lâu bị thiu hỏng, giữ được độ dẻo và dinh dưỡng lâu hơn so với cách nấu thông thường.

Nguồn và ảnh: News Yahoo, Lemon8

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ Công an: Dự án "Nuôi em" không có dấu hiệu của tội phạm

Lộ diện công việc “sướng nhất thế giới”: Lương cao, việc nhẹ có thực sự như lời đồn?

Có nên rút điện tủ lạnh trước khi về quê dịp lễ? Hoá ra nhiều người hiểu sai

06:10 , 29/04/2026
Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa, Trư Bát Giới có 36 phép, còn Sa Tăng thì sao?

02:17 , 29/04/2026
Chân dung nam sinh vừa mang cầu truyền hình Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia lần đầu tiên trong lịch sử về Phú Thọ

23:45 , 28/04/2026
Hà Nội công bố tỷ lệ 'chọi' lớp 10, THPT Yên Hòa cao nhất 1/3,35

23:37 , 28/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên