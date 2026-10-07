Học phí của Vinschool

Vinschool hiện là hệ thống giáo dục liên cấp từ Mầm non đến THPT, có các cơ sở tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hưng Yên và Phú Quốc. Theo thông tin tuyển sinh năm học 2026-2027, toàn hệ thống có 61 cơ sở trường với hơn 50.000 học sinh. Ở bậc phổ thông, Vinschool đang triển khai hai hệ chính là Hệ Chuẩn và Hệ Nâng cao.

Về phần học phí - điều được nhiều bậc phụ huynh quan tâm đầu tiên, được biết, học phí Vinschool không có một mức chung cho tất cả học sinh. Phụ huynh cần xác định trước con học Mầm non, Tiểu học, THCS hay THPT, ở khu vực nào và theo hệ Chuẩn hay Hệ Nâng cao, bởi mức thu có thể khác nhau khá lớn.

Mầm non Vinschool

Đối với Mầm non Vinschool tại miền Bắc, bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa và Hưng Yên, học phí chính khóa năm học 2026-2027 được chia theo độ tuổi và hệ đào tạo.

Với trẻ từ 12-17 tháng tuổi, Hệ Chuẩn có mức học phí 8,025 triệu đồng/tháng, tương đương 87,673 triệu đồng/năm nếu đóng cả năm và được hưởng mức giảm 5%. Với trẻ từ 18 tháng đến 5 tuổi, Hệ Chuẩn có mức 6,69 triệu đồng/tháng, tương đương 73,088 triệu đồng/năm khi đóng cả năm theo mức ưu đãi trên. Hệ Nâng cao có mức 9,37 triệu đồng/tháng, tương đương 102,367 triệu đồng/năm.

Tại TP.HCM, học phí Mầm non Vinschool được công bố ở mức 10,06 triệu đồng/tháng, tương đương 109,906 triệu đồng/năm khi đóng cả năm và hưởng giảm 5%. Trong khi đó, tại Phú Quốc, mức học phí là 4,8 triệu đồng/tháng, tương đương 52,44 triệu đồng/năm theo cùng cách tính.

Nguồn: Vinschool

Các mức trên là học phí chính khóa, chưa bao gồm những khoản dịch vụ khác. Riêng phí bán trú tại miền Bắc là 1,7 triệu đồng/tháng; tại TP.HCM là 2 triệu đồng/tháng và tại Phú Quốc là 1,7 triệu đồng/tháng.

Trong năm học 2026-2027, Vinschool cũng mở thêm một số cơ sở Mầm non. Tại Hà Nội có Mầm non Vinschool Global Gate ở Đông Anh, Mầm non Vinschool Smart City ở Tây Mỗ và Mầm non Vinschool Ocean Park ở Gia Lâm; tại TP.HCM có Mầm non Vinschool Grand Park ở phường Long Bình, TP.HCM.

Bậc phổ thông

Từ Tiểu học đến THPT, Vinschool áp dụng hai hệ đào tạo chính là Hệ Chuẩn và Hệ Nâng cao. Cả hai đều bám sát chương trình giáo dục Việt Nam, nhưng mức độ tích hợp chương trình Cambridge và thời lượng học bằng tiếng Anh có sự khác biệt.

Ở Hệ Chuẩn, chương trình tích hợp chương trình Cambridge với chương trình của Bộ GD&ĐT. Ở một số cấp học, các môn như Toán, Khoa học và Công nghệ thông tin được tích hợp nội dung Cambridge nhưng giảng dạy bằng tiếng Việt. Trong khi đó, Hệ Nâng cao tăng cường chương trình Cambridge. Ở bậc Tiểu học và THCS, học sinh học các môn như Mathematics, English as a First Language, Science, Computing, ESL và Global Perspectives; nhiều nội dung được giảng dạy bằng tiếng Anh. Ở các lớp lớn hơn, học sinh có thể tiếp cận IGCSE, AS/A-Level cùng nhiều môn học và chương trình nâng cao khác.

Biểu phí năm học 2026-2027 của Vinschool được chia theo hai nhóm địa lý chính. Nhóm các tỉnh, thành lớn (Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hưng Yên) áp dụng chung một khung giá cho cả Hệ Chuẩn (dao động từ 78,4 đến 102,1 triệu đồng/năm) và Hệ Nâng cao (từ 146 đến 225,8 triệu đồng/năm tùy cấp học). Trong khi đó, cơ sở Phú Quốc chỉ đào tạo Hệ Chuẩn với mức phí ưu đãi hơn đáng kể, dao động từ 48,2 đến 63,9 triệu đồng/năm.

Về chính sách thanh toán, trường giảm 5% học phí khi đóng trọn gói cả năm và tính học phí khấu trừ theo tỷ lệ giảm dần đối với học sinh nhập học muộn giữa các kỳ. Các mức phí trên là học phí chính khóa, chưa bao gồm chi phí sách vở cá nhân và các câu lạc bộ ngoại khóa.

Nguồn: Vinschool

Về địa điểm, hệ thống Vinschool hiện có nhiều cơ sở phổ thông tại Hà Nội như Vinschool Times City, Vinschool The Harmony, Vinschool Vinhomes Riverside, Vinschool Metropolis, Vinschool Ocean Park, Vinschool Smart City, Vinschool Thăng Long; tại TP.HCM có các cơ sở như Vinschool Central Park, Vinschool Golden River và Vinschool Grand Park. Ngoài ra còn có hệ thống tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Hưng Yên và Phú Quốc.

Một điểm đáng chú ý là không phải mọi cơ sở đều có đầy đủ tất cả cấp học. Vì vậy, khi tìm hiểu học phí, phụ huynh cũng cần kiểm tra chính xác cơ sở mình dự định đăng ký đang đào tạo đến lớp nào. Ngoài học phí chính khóa, phụ huynh còn có thể phát sinh các khoản như phí dịch vụ bán trú, phí phát triển trường, học phẩm, hoạt động trải nghiệm, đồng phục, sách và dịch vụ xe buýt. Vinschool lưu ý đây là các khoản được quy định riêng trong Biểu phí và Quy định tài chính.

Về chính sách đóng phí, học sinh đang theo học nếu đóng học phí cả năm học 2026-2027 đúng thời hạn có thể được hưởng chiết khấu 5%. Hạn đóng để hưởng ưu đãi là ngày 15/5/2026 đối với Mầm non và ngày 6/7/2026 đối với Tiểu học, THCS và THPT; học kỳ II có hạn đóng phí muộn nhất vào ngày 15/12/2026. Các mốc này được nhà trường lưu ý có thể thay đổi theo từng năm.

Nhìn chung, nếu chỉ xét riêng học phí, Vinschool có khoảng giá khá rộng vì hệ thống trải dài từ Mầm non đến THPT, nhiều khu vực và nhiều hệ đào tạo. Với phụ huynh đang cân nhắc trường, con số cần quan tâm không chỉ là học phí một năm mà là tổng chi phí thực tế, sau khi cộng các khoản bán trú, xe buýt, đồng phục, học phẩm và hoạt động theo nhu cầu của học sinh.

Nguồn: Vinschool