Học sinh mầm non, tiểu học Hà Nội nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới dưới 10°C

Hiệu trưởng chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, căn cứ thông tin dự báo thời tiết vào 6 giờ sáng hằng ngày tại bản tin dự báo thời tiết trong chương trình “Chào buổi sáng" trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và chương trình "Hà Nội buổi sáng" trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các trường học trên địa bàn thành phố chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi thuộc Bắc bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, từ ngày 22/1, khu vực Hà Nội sẽ đón đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.



Để bảo đảm sức khỏe cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị trưởng phòng giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng các nhà trường duy trì việc theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội trong những ngày trời rét đậm, rét hại được phát tại bản tin dự báo thời tiết trong chương trình “Chào buổi sáng" trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và chương trình "Hà Nội buổi sáng" trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào 6 giờ sáng hằng ngày.

Căn cứ vào thông tin này, hiệu trưởng các nhà trường trên địa bàn thành phố chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học.

Theo đó, học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10°C; học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7°C.

Không tổ chức hoạt động ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày trời rét

Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết của từng địa phương, các nhà trường có thể điều chỉnh thời gian học để học sinh không phải đến trường quá sớm.

Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, nhà trường cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, các nhà trường không tổ chức hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại.

Các trường cần phối hợp với cha mẹ học sinh nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, ăn uống đảm bảo dinh dưỡng, giữ gìn sức khỏe.

Nhà trường không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày trời rét, đồng thời, tăng cường kiểm tra và sửa chữa kịp thời cửa các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn... bảo đảm tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.

Chủ động ứng phó rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển

Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã có van bản số 22 ngày 17/01/2024 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang về việc ứng phó rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 20-21/01, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 9 0 C, vùng núi cao có thể xuống dưới 2 0 C, có nơi dưới 0 0 C.

Từ ngày 21/01, khu vực Vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sau đó gió mạnh có xu hướng mở rộng xuống vùng biển phía Nam gây biển động mạnh.

Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố như sau:

Trước hết, đối với rét đậm, rét hại (các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ): Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến rét đậm, rét hại và tình hình thực tế tại địa phương để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh.

Trong đó tập trung vào các nội dung chính sau: Hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân, không dùng bếp than tổ ong sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người; chỉ đạo kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn cho học sinh các trường nội trú.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác.

Thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch; cảnh báo nguy cơ xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Chủ động tổ chức các đoàn công tác chuyên môn xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, tránh phù hợp, hiệu quả.

Đối với gió mạnh trên biển (các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang): Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (21/01), khu vực vùng núi Bắc Bộ đã xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, từ đêm 21/01, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại. Từ đêm 22/01, ở khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh trời rét hại.

Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/1; ở khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/1.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-11 độ.

Dự báo tác động của rét hại: Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân; rét hại kèm theo mưa có khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động thăm quan, du lịch, an toàn của các phương tiện tham gia giao thông.

Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Đêm nay và ngày mai (22-1), thành phố Hà Nội mưa, rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất 8-9 độ C.

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 7 độ C, rét hại kéo dài đến 25/1

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ cho biết, hôm nay (21/1), thành phố mưa, rét, nhiệt độ thấp nhất lúc 13h phổ biến ở mức 16-16,4 độ C.

Sang 22/1, bộ phận không khí lạnh có cường độ mạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội.

Do vậy, đêm nay và ngày mai (22/1), thành phố Hà Nội tiếp tục mưa, mưa rào; gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3; rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-11 độ C, các huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Ba Vì, thị xã Sơn Tây 8-10 độ C.

Tới ngày 23/1, nhiệt độ tại thành phố Hà Nội tiếp tục giảm thêm 1 độ C, mức thấp nhất 7-9 độ C.

Các nơi còn lại thuộc miền Bắc và Bắc miền Trung, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ đêm nay, nhiệt độ tiếp tục giảm tới ngưỡng rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc phổ biến 7-10 độ C, vùng núi miền Bắc 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ 9-11 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 13-16 độ C.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo đợt rét hại này tại thành phố Hà Nội và các tỉnh miền Bắc kéo dài đến ngày 25 và 26/1.