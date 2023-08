Học vấn khủng của Hoàng Mỹ An (Ca sĩ mặt nạ): Nhận 3 học bổng trường Mỹ danh tiếng, tốt nghiệp điểm gần tuyệt đối

Trong màn lộ diện tập 4 Ca sĩ mặt nạ mùa 2 vừa lên sóng, Bạch Khổng Tước là người phải dừng chân tại chương trình, thân phận thật được công bố là Hoàng Mỹ An - chị họ kiện tướng Dancesport Phan Hiển. Bên cạnh vai trò ca sĩ, Hoàng Mỹ An còn được biết đến với danh xưng mỹ nữ Dancesport.

Trên sân khấu Ca sĩ mặt nạ , Ngô Kiến Huy còn tiết lộ về thành tích học tập cực khủng của Hoàng Mỹ An. Theo đó, nữ ca sĩ nhận được học bổng từ 3 trường đại học/cao đẳng nổi tiếng của Mỹ bao gồm Đại học Nam California University (University of Southern California), Học viện âm nhạc Berklee (Berklee College of Music) và Trường Cao đẳng âm nhạc Los Angeles (Los Angeles College of Music). Học vấn của Hoàng Mỹ An khiến dàn cố vấn đều phải trầm trồ thán phục.

Năm 2022, Hoàng Mỹ An tốt nghiệp Đại học Nam California chuyên ngành Công nghiệp Âm nhạc với số điểm gần như tuyệt đối 3.95/4.0 GPA.

Là một ca sĩ, tham gia các hoạt động nghệ thuật, lưu diễn nhiều nơi trên thế giới nhưng Mỹ An chưa bao giờ xao nhãng việc học, ngược lại chị họ Phan Hiển vẫn luôn quyết tâm khẳng định năng lực học tập của mình.

Hoàng Mỹ An sinh năm 1996. Cô từng vô địch dancesport giải quốc tế mở rộng 2010, Huy chương vàng giải vô địch trẻ quốc gia, đoạt ngôi Á quân cuộc thi S o You Think You Can Dance 2013 . Dù có tiếng trong lĩnh vực Dancesport, mỹ nhân này sau khi sang Mỹ cùng gia đình đã bắt đầu lấn sân sang ca hát. Cô hiện đang là giọng ca quen thuộc của các sân khấu hải ngoại.