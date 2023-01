Học vấn trái dấu của dàn sao tuổi Mão: Người đỗ 4 trường ĐH, người bị đuổi học ngay từ năm nhất với lý do bất ngờ

Năm Quý Mão đang đến rất gần với biết bao háo hức và mong chờ. Trong năm tuổi, những người cầm tinh con mèo được kỳ vọng sẽ đạt được nhiều thành tựu và ngày càng thăng tiến hơn trong cả công việc và cuộc sống.



Nhìn lại làng giải trí Việt một năm qua, có rất nhiều nghệ sĩ tuổi Mão đã ghi dấu ấn với loạt hoạt động năng nổ. Không chỉ gây ấn tượng với thành tích nghệ thuật, câu chuyện đi học của loạt nghệ sĩ này cũng được dân tình "hóng" không kém!

1. Khánh Vy

Nhắc đến nữ MC được giới trẻ yêu mến bậc nhất hiện nay, Khánh Vy (1999) là cái tên không thể bỏ qua. Cách đây 6 năm, cô nàng nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội nhờ clip nói 7 ngôn ngữ gồm tiếng Thái, Trung, Hàn, Ý, Anh, Nhật và tiếng Việt (giọng Sài Gòn và giọng Hà Nội).

Khánh Vy nổi lên với clip bắn 7 thứ tiếng

Khánh Vy học giỏi là điều không ai không biết. Cấp 3, cô nàng từng học tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) - ngôi trường có chất lượng giáo dục hàng đầu tại miền Trung. Năm 2016, Khánh Vy thi đậu 4 trường cùng lúc là ĐH Ngoại thương, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Học viện Ngoại giao và ĐH FPT. Sau cùng, Khánh Vy chọn học tại Học viện Ngoại giao và tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi.

Sau khi ra trường, Khánh Vy gắn bó với nghề MC và sáng tạo nội dung. Cô gây tiếng vang với loạt chương trình liên quan tri thức của VTV như IELTS On The Go, IELTS Face-Off, Crack'Em Up, Follow Us... nổi bật nhất là cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia. Ở tuổi 24, Khánh Vy không chỉ nổi tiếng, xinh đẹp mà còn có khối tài sản lớn nhờ tích luỹ từ nhiều năm chăm chỉ làm việc.

Cô nàng được biết đến là sao nữ có thành tích học tập nổi trội của làng giải trí Việt

2. HIEUTHUHAI

Một nghệ sĩ sinh tuổi Mão nổi đình đám trong năm qua là rapper HIEUTHUHAI (1999). Gia nhập showbiz và thành hiện tượng chỉ sau 2 năm, HIEUTHUHAI sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu và được đánh giá là một nghệ sĩ trẻ tiềm năng.

Trước khi trở thành "tân binh" của làng giải trí, HIEUTHUHAI từng học tại một ngôi trường không chuyên về nghệ thuật, đó là Đại học Kinh tế TP.HCM. Nếu theo dõi HIEUTHUHAI, người hâm mộ không còn xa lạ với câu chuyện rap name của anh chàng ra đời bắt nguồn từ chính thời cắp sách đến trường.

HIEUTHUHAI là nam rapper thành công bậc nhất trong năm 2022

HIEUTHUHAI tiết lộ: "Trong lớp có 2 Hiếu, em là Hiếu học kém, bạn còn lại là Hiếu học giỏi, em tự ái nên đặt cái tên Hiếu thứ hai (HIEUTHUHAI)". Cũng chính vì lời giới thiệu nửa đùa nửa thật này đã khiến nhiều người nhầm tưởng HIEUTHUHAI... học dốt. Sau đó, nam rapper đã phải lên tiếng đính chính bản thân chỉ học thua cậu Hiếu thứ nhất thôi, chứ không hành học sa sút như số đông hiểu lầm.



Và sau tất cả, đúng như lời khẳng định của một rapper đình đám, HIEUTHUHAI đã trở thành ngôi sao sáng nhất sau King Of Rap. Không chỉ là chủ nhân của loạt bản hit tạo tiếng vang, HIEUTHUHAI còn phủ sóng mạnh mẽ trong năm 2022 khi tham gia show thực tế 2 Ngày 1 Đêm.

HIEUTHUHAI chỉ học kém hơn Hiếu thứ nhất, chứ không hề học dốt như nhiều người lầm tưởng đâu nha!

3. Mỹ Linh

Mỹ Linh (1975) được mệnh danh là nữ diva hàng đầu Việt Nam và cũng là một ngôi sao nổi tiếng sinh năm Mão. Từ thời đi học, nữ ca sĩ đã thể hiện năng khiếu vượt trội với nghệ thuật.

16 tuổi, Mỹ Linh dự thi Giọng hát hay Phổ thông trung học toàn quốc lần thứ hai và giành Huy chương vàng. 18 tuổi, Mỹ Linh thi đỗ Nhạc viện Hà Nội với vị trí thủ khoa Thanh nhạc. Hai năm đầu thời sinh viên, nữ diva học hành rất chăm chỉ. Thế nhưng đến năm 3, do mải đi hát nên bỏ tiết nhiều đến mức giảng viên nhớ mặt. Đến khi tốt nghiệp, Mỹ Linh không thể lấy bằng vì nợ môn thể dục.

Sau khi trở thành một trong những ca sĩ thành công nhất của làng nhạc Việt, tuy đã có gia đình và con cái khôn lớn, Mỹ Linh vẫn quyết định quay trở lại việc học. Lần thứ hai trở thành sinh viên của Nhạc viện Hà Nội, nữ ca sĩ cuối cùng đã lấy được tấm bằng như mơ ước.

Từng đỗ thủ khoa Nhạc viện, thế nhưng ca sĩ Mỹ Linh phải học ngôi trường này 2 lần mới lấy được bằng tốt nghiệp

Nữ ca sĩ từng thổ lộ: "Thật ra mình chẳng ham cái bằng làm gì nhưng không muốn mai này con mình nó bỏ học ngang và bảo ngày xưa mẹ cũng bắt đầu một thứ mà chẳng bao giờ hoàn thành nó".

Cùng với sự thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, diva Mỹ Linh còn được nhiều người tán thưởng bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc. Đặc biệt là cách giáo dục con của nữ ca sĩ luôn khiến nhiều người trầm trồ. Được biết, cả 3 người con của nữ ca sĩ là Anna Trương, Anh Duy và Mỹ Anh đều học giỏi và có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ.

4. Trấn Thành

Dù còn vấp phải nhiều tranh cãi thế nhưng không thể phủ nhận Trấn Thành (1987) là một trong những nam MC tuổi Mão hot nhất hiện nay với loạt show truyền hình nổi tiếng.

Trước khi rẽ hướng sang làm MC, con đường học vấn của Trấn Thành không hề bằng phẳng. Trấn Thành từng tâm sự bố mẹ anh hy vọng con trai ăn học nên người để không phải chịu khổ như mình. Không phụ niềm tin của bố mẹ, Trấn Thành thi đỗ trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh ngay khi vừa tốt nghiệp lớp 12. Thế nhưng chỉ học đúng 1 năm tại trường, Trấn Thành bị đuổi... vì chạy show quá nhiều và nợ học phí.

Dù chưa thể tốt nghiệp, thế nhưng Trấn Thành lại say mê trong việc học hỏi từ thực tế và kinh nghiệm người đi trước. Anh từng chia sẻ: "Tồn tại cái tên Trấn Thành ngày hôm nay là do có một sinh viên bị đuổi học giữa chừng. Tuy nhiên, tôi đủ rảnh và siêng để theo diễn viên Hữu Nghĩa đến sân khấu xem tất cả các vở diễn, tất cả các loại vai một cách say sưa đến thuộc lòng".

Nam nghệ sĩ cho rằng việc đuổi học năm xưa đã phần nào đem đến tên tuổi Trấn Thành nổi tiếng như bây giờ

5. Khả Như

Khả Như là gương mặt được yêu mến của làng giải trí Việt. Trên sân khấu luôn xuất hiện với hình tượng hài hước, thế nhưng ít ai chú ý rằng, Khả Như học khá giỏi và từng đạt nhiều huy chương thể thao.

Khả Như sinh ra trong gia đình có cha mẹ đều là công nhân viên chức. Từ khi còn nhỏ, nữ nghệ sĩ đã được giáo dục bằng "kỷ luật thép". Sau khi tốt nghiệp THPT, Khả Như học Kế toán rồi chuyển sang Y dược. Cô từng có thời gian làm việc trong ủy ban, thế nhưng sau một thời gian, cô nhận ra bản thân không phù hợp với công việc nên muốn thay đổi. Ít lâu sau, cô chuyển sang học tại trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Thời đi học, Khả Như từng là cô học sinh nghịch ngợm, thích tham gia hoạt động ngoại khoá đến mức ba mẹ lo con sẽ bỏ bê việc học. Cũng vì lẽ đó, cô nàng đã chuyên tâm học tập hơn để vừa được tham gia nghệ thuật mà cũng không làm bố mẹ lo lắng. Bên cạnh thành tích học tập, cô còn đạt nhiều huy chương ở bộ môn Vovinam và từng học múa.

Cô nàng từng đi làm công việc văn phòng sau đó nhận ra nghệ thuật mới là con đường phù hợp với bản thân nhất

