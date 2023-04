Hội An chưa bán vé phân luồng du khách vào phố cổ từ ngày 15-5

Sáng 8-4, trả lời báo chí, ông Trần Ánh, Bí thư Thành ủy Hội An (tỉnh Quảng Nam), cho biết trước nhiều ý kiến trái chiều về việc TP Hội An siết chặt hoạt động bán vé tham quan khu phố cổ, Thành ủy Hội An đã chỉ đạo UBND thành phố Hội An lùi thời gian thực hiện chủ trương này.

Trước mắt các hoạt động mua bán vé tham quan phố cổ Hội An sẽ được tổ chức như thời điểm trước dịch COVID-19 bùng phát; đồng thời thành phố tiếp tục lắng nghe và tiếp thu ý kiến người dân địa phương và dư luận để có sự điều chỉnh phù hợp trước khi ban hành chủ trương mới.

Hiện nay có 90% người mua vé tham quan phố cổ Hội An là khách nước ngoài, chỉ 10% khách nội địa

Theo ông Trần Ánh, việc bán vé tham quan khu phố cổ Hội An đã được thực hiện từ lâu. Tuy nhiên, khi dịch COVID-19 bùng phát, từ năm 2019 đến năm 2021, phố cổ Hội An cũng như nhiều điểm du lịch trên cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề. Để thu hút du khách, các điểm tham quan đã áp dụng chính sách nới lỏng, miễn phí, giảm giá vé nhằm phục hồi du lịch.

Đến nay, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, lượng khách đến phố cổ Hội An tăng đột biến, khiến chất lượng dịch vụ chưa thích nghi kịp, nhiều thời điểm, không gian khu phố cổ Hội An rơi vào tình trạng quá tải. Từ những lý do trên, thành phố Hội An đang xây dựng lại Đề án về kiểm soát hoạt động bán vé, hướng dẫn tham quan khu phố cổ theo đúng quy định Nhà nước.

Phố cổ Hội An đông đúc, xô bồ vào giờ cao điểm, làm mất đi vẻ đẹp vốn có

Tuy nhiên, hiện nay có nhiều ý kiến trái chiều về chủ trương trên. Ông Ánh cho rằng điều này thể hiện tình cảm và trách nhiệm của người dân, du khách trong và ngoài nước đối với đô thị cổ Hội An. Thành phố sẽ cầu thị và lắng nghe dư luận để có sự điều chỉnh phù hợp. Những chủ trương mới về bán vé tham quan cũng như phân luồng du khách vào phố cổ chưa áp dụng từ ngày 15-5 như kế hoạch ban đầu.

"Thành uỷ Hội An đã đề nghị UBND thành phố Hội An trước mắt cứ thực hiện việc bán vé theo quy định cũ. Còn đối với những vấn đề mới trong đề án chúng tôi đề nghị UBND thành phố chuẩn bị kỹ báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ để tiếp tục bàn cho thấu đáo, đi đến thống nhất mới được triển khai. Trước khi triển khai phải tổ chức lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp… nếu có sự đồng thuận cao thì những nội dung mới trong quản lý bán vé tham quan phố cổ mới được phép triển khai" – ông Trần Ánh nói.