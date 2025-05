Hoi An Memories Resort & Spa: “Sống xanh” đúng nghĩa trong trải nghiệm 5 sao

Một ốc đảo xanh giữa lòng di sản

Tọa lạc giữa sông Hoài, nằm trong lòng "Tổ hợp văn hóa, du lịch & giải trí hàng đầu thế giới" - Đảo Ký Ức Hội An, dường như không cần đi xa để tìm về thiên nhiên, tại Hoi An Memories Resort & Spa, từng bước chân đã là một hành trình an yên giữa không gian xanh thuần khiết. Được xây dựng theo kiến trúc đặc trưng của phố Hội, khu nghỉ dưỡng tái hiện vẻ đẹp cổ kính trong từng đường nét: những bức tường vàng đặc trưng, mái ngói âm dương duyên dáng, giàn hoa giấy nở rực bên hiên... Tất cả hòa quyện cùng cây xanh, thảm cỏ trải rộng bên hồ sen yên bình, tạo nên một bức tranh Hội An vừa quen vừa mới, vừa sống động vừa yên tĩnh.

Không gian nơi đây mở ra với hai hồ bơi lớn – trong đó hồ bơi vô cực hướng ra dòng sông Hoài là điểm nhấn đặc biệt. Giữa ánh chiều tà, mặt nước phản chiếu mây trời và những cánh hoa đăng lững lờ trôi trên sông, mọi mệt mỏi dường như tan biến.

Tại Hoi An Memories Resort & Spa, mỗi phòng và biệt thự đều sở hữu tầm nhìn hướng sông, đón nắng sớm và gió mát từ thiên nhiên. Dù bạn đang ngồi đọc sách bên ban công, thư giãn trong bồn tắm hay nhâm nhi tách trà buổi chiều, thiên nhiên vẫn luôn hiện diện – dịu dàng, bao quanh và chữa lành.

Thiên nhiên luôn hiện hữu trong mỗi trải nghiệm tại Hoi An Memories Resort & Spa.

Đẳng cấp 5 sao từ trải nghiệm đến cảm xúc

Tại Hoi An Memories Resort & Spa, đẳng cấp 5 sao không chỉ đến từ tiêu chuẩn vận hành quốc tế, mà còn nằm ở sự thấu cảm trong từng trải nghiệm. Không gian lưu trú được thiết kế để mang lại cảm giác thư giãn tuyệt đối – nơi bạn không chỉ nghỉ ngơi, mà thực sự sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Từng căn biệt thư hay phòng nghỉ tại đây là một thế giới riêng tư, ấm cúng nhưng sang trọng, với nội thất tinh giản mang cảm hứng từ văn hóa miền Trung. Chất liệu tự nhiên như gỗ, gốm, tre nứa được sử dụng khéo léo, tạo cảm giác gần gũi mà vẫn đẳng cấp. Tất cả các phòng đều được bố trí cửa kính lớn, ban công rộng mở hướng sông, đón trọn ánh nắng và làn gió mát từ thiên nhiên. Từ quà tặng và thiệp chào đón đến mùi hương tinh dầu dịu nhẹ khi bước vào phòng – mọi thứ, dù là nhỏ nhất, đều được chăm chút đến từng chi tiết.

Tất cả các phòng và biệt thự đều được bố trí cửa kính lớn với ban công rộng mở hướng sông.

Bên cạnh đó, mọi dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng đều mang đậm dấu ấn "cá nhân hóa" – yếu tố làm nên đẳng cấp thực sự của mô hình nghỉ dưỡng hiện đại. Từ việc chào đón bằng món trà thảo mộc mát lành, lớp thiền buổi sáng theo yêu cầu hay buổi trà chiều được bố trí riêng tư – mọi thứ đều được thiết kế xoay quanh từng vị khách, để mỗi cá nhân đều cảm thấy mình được thấu hiểu và nâng niu.

Chuỗi tiện ích của Hoi An Memories Resort & Spa cũng đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp: spa trị liệu thiên nhiên với phòng trị liệu riêng biệt, hồ bơi vô cực hướng sông, phòng gym đầy đủ trang thiết bị, nhà hàng phục vụ ẩm thực Việt và quốc tế... Đội ngũ dịch vụ cũng được đào tạo kỹ lưỡng để đáp ứng mọi trải nghiệm mang tính cá nhân hóa của du khách, nhằm mang lại những trải nghiệm tinh tế và đẳng cấp nhất.

Chất lượng dịch vụ 5 sao hiện diện trong từng chi tiết dù là nhỏ nhất.

Dù bạn là người ưa khám phá hay tìm kiếm sự tĩnh tại, Hoi An Memories Resort & Spa đều có những hoạt động kết nối nhẹ nhàng: lớp học yoga sáng sớm, buổi trà chiều bên sông hoặc học nấu những món địa phương như cao lầu, bánh xèo... Mỗi khoảnh khắc tại đây đều là một lớp cảm xúc – được khơi mở bằng sự chuyên nghiệp, và dẫn dắt bằng sự tinh tế.

Sống xanh không phải xu hướng – đó là tương lai của nghỉ dưỡng

Giữa bối cảnh thế giới ngày càng hướng đến phát triển bền vững, "sống xanh" tại Hoi An Memories Resort & Spa không phải là một lựa chọn mang tính thời điểm, mà là triết lý phát triển cốt lõi – được kiến tạo từ tầm nhìn dài hạn và cam kết sâu sắc với thiên nhiên lẫn cộng đồng.

Tại đây, mọi yếu tố kiến trúc, vận hành và trải nghiệm đều đặt con người trong mối quan hệ hòa hợp với môi trường sống. Từ việc giữ gìn hệ sinh thái tự nhiên ven sông, hạn chế bê tông hóa, cho đến lựa chọn vật liệu xây dựng địa phương, thân thiện môi trường, Hoi An Memories Resort & Spa không can thiệp vào thiên nhiên, mà lặng lẽ hòa vào nó. Mỗi lối đi rợp bóng cây, mỗi thảm cỏ trải dài bên kiến trúc đậm dấu ấn bản địa, là một lời khẳng định rằng sự sang trọng không cần xa rời môi trường tự nhiên.

Chọn một kỳ nghỉ tại Hoi An Memories Resort & Spa là chọn một nhịp sống khác: chậm lại, tinh tế hơn và gắn bó hơn với những giá trị bền vững. Bởi tương lai của ngành nghỉ dưỡng không nằm ở sự xa hoa ngắn hạn, mà ở sự tử tế dài lâu với thiên nhiên, cộng đồng và chính bản thân mỗi du khách.

Chọn Hoi An Memories Resort & Spa – chọn sống chậm lại, tinh tế hơn và gắn bó với những giá trị bền vững.

Với mong muốn đưa lối sống xanh và nghệ thuật sống chậm đến gần hơn với du khách, Hoi An Memories Resort & Spa triển khai gói trải nghiệm đặc biệt cho mùa hè này, với chỉ 1.500.000VND/người: 2 ngày 1 đêm nghỉ dưỡng tại Hoi An Memories Resort & Spa, trải nghiệm Công viên văn hóa chủ đề Ấn Tượng Hội An và chương trình biểu diễn thực cảnh "Ký Ức Hội An", thưởng thức ẩm thực phong phú với buffet sáng tại nhà hàng An Bistro và buffet Gánh với hơn 30 món Việt tại Khu ẩm thực xứ Quảng. Ưu đãi áp dụng từ 2 khách trở lên từ 01/4 đến 02/9/2025.