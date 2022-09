Hội siêu mẫu, fashionista Việt review túi Balenciaga Le Cagole

Hàng năm, các nhà tạo mốt vẫn phóng hết tốc lực trên cuộc chạy đua nhằm tìm kiếm một chiếc "It Bag" cho riêng mình, khiến giới mộ điệu phải nhắc mãi tới thành tích và di sản thời trang mà họ để lại.



Dáng hình và tinh thần mà mỗi chiếc "It Bag" cũng vì thế mà đổi thay theo thời gian. Từ chiếc Lady Dior với hoa văn huyền thoại cho tới mẫu Chanel Flap tăng giá phi mã, "It Bag" biến đổi không ngừng để chinh phục công chúng. Và trong năm nay, danh hiệu cho chiếc túi được mơ ước nhất đã đến tay của chủ nhân mới: chiếc Le Cagole từ nhà mốt Balenciaga.

Hình hài sang chảnh đậm chất Y2K

Giữa lúc phong cách Y2K (cảm hứng hoài cổ lấy thời trang từ cuối thập kỷ 90 và đầu những năm 2000 làm gốc) quay lại và chiếm thứ hạng cao tại các sàn diễn và kinh đô thời trang quốc tế, thì từ sau năm 2021, chiếc túi Le Cagole của Balenciaga nghiễm nhiên được dân sành sỏi ăn mặc để mắt tới.

Là thế hệ kế nhiệm của chiếc City Bag trứ danh, Le Cagole được cái tiến để trở nên gọn gàng hơn, mang hình nửa vầng trăng khuyết phù hợp với thị hiếu số đông. Các chi tiết như đinh tán kim loại, bề mặt được nạm với khóa và tua rua, da sần... vốn là đặc trưng cho các thiết kế của Balenciaga, cũng nằm trên chiếc túi này.

Từ các siêu mẫu, KOL từ trời Tây....

Dù mức giá khá cao, dao động từ 40 - 54 triệu đồng với size XS - S, nó vẫn nhanh chóng được đón nhận nhiệt thành. Từ Á sang Âu, từ sao hạng A cho tới fashionista mới nổi, hầu như ai cũng một lần đeo chiếc túi nửa vầng trăng đính đầy đinh tán và tua rua trên vai.



... cho tới các ngôi sao Châu Á cũng có chiếc Le Cagole trong tủ đồ

Từ đầu năm 2022, Le Cagole đã "nhăm nhe" xâm chiếm thị trường túi xách Việt Nam theo con đường mua bán hàng xách tay. Cũng từ đây, giới mộ điệu Việt có cơ hội để tiếp cận với sản phẩm đã và đang xuất hiện ngập tràn trên mọi ngõ ngách của Instagram.



Mang hình hài gai góc nhưng đồng thời cũng rất mực nữ tính, Le Cagole tạo nên sự mâu thuẫn thú vị chỉ trong một chiếc túi. Cũng vì điểm lạ này, thiết kế của nhà mốt Balenciaga được các bạn trẻ khắp nơi ưa chuộng

Sao Việt nghĩ gì về chiếc túi này?

Nhưng Le Cagole sẽ đem lại cho người sử dụng trải nghiệm ra sao? Nó có thực "thần thánh" như những gì dân cư mạng đồn thổi? Để giải đáp 2 câu hỏi trên, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với 5 gương mặt có tiếng trong làng thời trang và làm đẹp Việt Nam. Họ là những người đẹp có thể khác nhau về độ tuổi và nghề nghiệp, nhưng cùng đem lòng yêu thích và không ngại rút ví để sở hữu ngay một chiếc túi Le Cagole.

Siêu mẫu Minh Tú, Tú Hảo, Khánh Linh, Hạt Mít và An Phương sẽ chia sẻ những cảm nhận của mình về chiếc túi Le Cagole này

#1. Bạn đã mua chiếc túi này ở đâu và với mức giá là bao nhiêu? Bạn có thể chia sẻ về những ưu và nhược điểm của chiếc túi chứ?

Minh Tú: Minh Tú đã mua chiếc túi này trong chuyến đi Singapore vào đầu tháng 5/2022. Về giá tiền cụ thể thì mình không nhớ rõ lắm, nhưng thực ra nó không chênh lệch nhiều so với giá trên website của hãng là bao nhiêu đâu!

Ưu điểm của riêng chiếc túi này là màu xanh dạ quang ấn tượng, cực kỳ độc - lạ - nổi bật . Cũng hơi "dramatic" - đúng như ý thích của Tú. Nhược điểm là chiếc túi không đựng được nhiều đó và không thể phối với quá nhiều kiểu trang phục khác nhau. Cái vibe của chiếc Balenciaga Le Cagole màu xanh neon này là sự năng động, cá tính, phá cách nên sẽ hợp với phong cách sexy, táo bạo.

Tú Hảo: Hảo đã nhờ người quen mua giúp lúc Le Cagole vừa mới xuất hiện trên trang web của hãng, với giá 38 triệu đồng cho mẫu màu đen size XS.

Tú Hảo thấy ưu điểm của chiếc túi nằm ở sự đa dạng về màu sắc để mình chọn lựa, từ những màu cơ bản cho tới phức tạp, sặc sỡ. Chỉ có một nhược điểm nhỏ là phần tua rua, dây da gắn vào túi khá dài nên hay bị quấn vào nhau, rất dễ rối.

Khánh Linh: Chiếc túi này Linh mua qua đường xách tay giá là 39,9 triệu đồng. Ưu điểm của chiếc túi này là phom dáng rất là dễ đựng đồ, túi mềm mại nên khi đeo mình có nhét khá nhiều đồ vào mà không gây khó khăn. Cảm giác khi đeo túi tương đối dễ chịu, vì với một số túi khác được làm theo phom chữ nhật hoặc vuông, túi như vây sẽ khá cứng chứ không mềm như Le Cagole.

Túi được làm từ da Calfskin nên cho cảm giác đeo nhẹ và thoải mái, khá bền, khó trầy xước. Phần quai đeo được làm vừa đủ to để không trượt khỏi vai, cho mình cảm giác rất thoải mái.

Ưu điểm thứ hai là nó được sản xuất với nhiều màu sắc "trendy" ở thời điểm hiện tại, ví dụ như màu tím, màu hồng, màu xanh biển.

Và ưu điểm thứ ba chính là chiếc túi này rất dễ để bạn phối đồ, phù hợp để diện với từ trang phục thường ngày cho đến phong cách Techwear hay Futuristic. Chiếc gương đi kèm bên cạnh quai đeo rất tiện khi mình cần soi khi cần make up, Linh đỡ phải mang gương cầm tay khi ra ngoài.

An Phương: Mình order túi trên mạng qua một cửa hàng bán đồ xách tay với giá khoảng 40 triệu đồng. Với mình, ưu điểm nằm ở mẫu mã túi rất bắt mắt, thời thượng và dễ phối đồ. Mình ưng nhất phần da túi dễ bảo quản, khó bị trầy xước.

Túi cũng có phụ kiện là chiếc gương và ví nhỏ đi kèm nên đối với An Phương, đây ưu điểm tuyệt đối. Bề mặt dây túi to nên mang lâu không bị siết gây đau vai. Tuy nhiên, nhược điểm là túi khá bé và khó lấy đồ ra vào. Chắc do dáng túi được thiết kế ôm vào người nên nếu để những món đồ lớn thì hơi bất tiện.

Hạt Mít: Mình mua túi theo hình thức xách tay của cửa tiệm nọ với giá 38 triệu đồng. Cá nhân mình thấy túi dùng cực kì thích, và cho tới hiện tại vẫn chưa thấy nhược điểm gì cả. Ưu điểm của túi là dù mình mua size mini nhưng đựng được rất nhiều đồ, ví dụ như ví, điện thoại, vài thỏi son, một hộp cushion mà vẫn thoải mái. Ưu điểm nữa là quai túi có thể chỉnh ngắn dài, có thể đeo chéo hoặc đeo kẹp nách rất tiện.

#2. Trên thang điểm 10, bạn đánh giá mẫu túi bao nhiêu điểm? Bạn có ý định mua thêm hoặc giới thiệu cho bạn bè không?

Minh Tú: Minh Tú chấm 9/10 cho cảm nhận cá nhân về thương hiệu Balenciaga và mẫu túi Le Cagole này. Vì bên cạnh chuyện sở thích thì ưu-nhược điểm còn do người sở hữu túi sử dụng, bảo quản và phối đồ phù hợp với nhu cầu của họ. Rất có thể mình sẽ mua thêm hoặc giới thiệu cho bạn bè.

Tú Hảo: Hảo cho 9/10 vì chiếc túi cực kỳ hợp phong cách của Hảo. Hiện Hảo đã sở hữu rồi, khi mua cũng thấy các chị cùng công ty mỗi người một chiếc với màu sắc khác nhau.

Khánh Linh: Linh chấm 9/10 nhé! Giá cả hợp lý, chất lượng xịn nên rất có thể sẽ mua thêm.

An Phương: Mình chấm túi 8/10 điểm và dự đoán túi sẽ tiếp tục "làm mưa làm gió" trong thời gian tới. Mẫu túi của mình màu xanh lá nên hơi kén gu người mua một xíu nhưng túi này có nhiều màu, chất liệu cũng đa dạng lắm nên mình chắc chắn sẽ giới thiệu cho bạn bè mua.

Hạt Mít: Mình đánh giá 9/10 điểm vì thiết kế của túi đang đúng theo xu hướng Y2K. Về chất lượng thì túi Balenciaga nổi tiếng về chất da khá lì, chuyên để "quăng quật" mà không sợ hỏng phom và da túi. Chiếc Le Cagole này còn có một chiếc gương hình trái tim siêu đáng yêu nữa. Và Hạt Mít rất có thể sẽ mua thêm vì mình đang thích phiên bản màu bạc hoặc phiên bản jeans vì nhìn khá ngầu.

Tổng kết

Có thể nói, chiếc túi Le Cagole từ Balenciaga không chỉ chiếm được vị trí nhất định trong tủ đồ mà còn chiếm luôn cả cảm tình của các nhân vật trong bài phỏng vấn này (bằng chứng là đạt số điểm từ 8 - 9 trong thang điểm 10).

Tuy nhiên, phần tua rua trang trí túi và phom dáng đặc biệt - gây cản trở việc đựng đồ dùng, hoá ra cũng gây khó dễ cho các người dùng. Đây cũng là điểm mà người sử dụng nên lưu ý trước khi chọn mua siêu phẩm này nhé.

Ảnh: NVCC, L'Offficiel, Twitter, Harper's BAZAAR

