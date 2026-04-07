Hôm nay, Quốc hội thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng

Văn phòng Quốc hội cho biết, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất , sáng 7/4, Quốc hội sẽ họp riêng, nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự: Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban và các Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng, Ủy ban của Quốc hội.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Ngay sau đó, Quốc hội tiến hành các thủ tục để bầu Chủ tịch nước.

Từ 9h-9h30, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại Hội trường, thực hiện quy trình thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp).

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội sẽ họp riêng, thực hiện nhiều nội dung quan trọng, gồm: thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua danh sách để bầu Thủ tướng, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Sau đó, Quốc hội bầu Thủ tướng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chiều cùng ngày, Quốc hội họp riêng, nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng.

Từ 14h10-14h40, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành thủ tục thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng. Ngay sau khi Nghị quyết được thông qua, Thủ tướng sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp).

Tiếp theo, Quốc hội họp riêng, tiến hành bầu các chức danh gồm: Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Từ 15h30-16h, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thực hiện quy trình thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao. Sau đó, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao tuyên thệ và phát biểu nhậm chức (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp).

Thời gian còn lại sau đó, Quốc hội họp riêng để thực hiện các nội dung: thông qua các dự thảo Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; tiến hành thủ tục phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.