Hôm nay sinh nhật Văn Hậu: Tuổi 27 có vợ đẹp con ngoan, sở hữu đủ cả nhà lầu, xe hơi

Ngày 19/4/2026 đánh dấu cột mốc tuổi 27 của hậu vệ Đoàn Văn Hậu – một trong những gương mặt nổi bật của bóng đá Việt Nam cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời sống cá nhân. Ở độ tuổi được xem là chín muồi của sự nghiệp, Văn Hậu không chỉ tiếp tục khẳng định giá trị chuyên môn mà còn sở hữu cuộc sống gia đình ổn định cùng nền tảng tài chính đáng chú ý.

Văn Hậu có cuộc sống viên mãn tuổi 27

Sự nghiệp ổn định

Về sự nghiệp, Văn Hậu vừa đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với CLB Công An Hà Nội (CAHN) đến năm 2028, cho thấy vai trò quan trọng của anh trong kế hoạch dài hạn của đội bóng. Dù từng chịu ảnh hưởng bởi chấn thương, hậu vệ quê Hưng Yên vẫn được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm thi đấu, bản lĩnh ở những trận cầu lớn và khả năng đóng góp vào lối chơi chung. Việc tiếp tục gắn bó với CAHN không chỉ mang lại sự ổn định mà còn mở ra cơ hội để Văn Hậu tìm lại phong độ tốt nhất, hướng tới mục tiêu trở lại mạnh mẽ trong màu áo đội tuyển Việt Nam

Hôn nhân gây chú ý

Song song với sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân của Văn Hậu với Doãn Hải My nhận được nhiều sự quan tâm. Sau đám cưới được chú ý vào cuối năm 2023, cặp đôi nhanh chóng xây dựng tổ ấm và đón con đầu lòng trong năm 2024. Ở thời điểm hiện tại, gia đình nhỏ của Văn Hậu vẫn luôn có sự gắn kết. Doãn Hải My, người đẹp từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam, lựa chọn lui về hậu phương, tập trung chăm sóc gia đình và đồng hành cùng chồng trong những cột mốc quan trọng, từ đời sống thường nhật đến các sự kiện lớn.

Tài sản của Văn Hậu

Không chỉ gây chú ý bởi đời sống hôn nhân, Văn Hậu còn sở hữu khối tài sản đáng kể ở tuổi 27. Sau khi kết hôn, anh cùng vợ chuyển từ căn hộ cao cấp trong nội thành sang sinh sống tại một căn biệt thự ở khu vực ngoại ô Hà Nội. Không gian sống được thiết kế theo phong cách hiện đại pha chút tân cổ điển, vừa sang trọng vừa ấm cúng, phản ánh rõ gu thẩm mỹ của cặp đôi. Căn biệt thự này được ước tính có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng, trở thành một trong những dấu ấn rõ nét về sự ổn định tài chính của hậu vệ sinh năm 1999.

Bên cạnh bất động sản, Văn Hậu còn gây chú ý khi tậu xe Poróche. Ngoài ra, hậu vệ này cũng sở hữu nhiều mẫu đồng hồ cao cấp, thể hiện phong cách sống hiện đại của một cầu thủ chuyên nghiệp.

Nguồn thu nhập của Văn Hậu không chỉ đến từ bóng đá. Anh còn tham gia các hoạt động quảng cáo, xây dựng thương hiệu cá nhân và kinh doanh riêng, qua đó tạo dựng nền tảng tài chính bền vững.

Ở tuổi 27, Đoàn Văn Hậu đang hội tụ đầy đủ những yếu tố mà nhiều người hướng tới sự nghiệp ổn định, gia đình viên mãn và tài chính vững chắc. Hơn hết, Văn Hậu có hậu phương vững chắc là Doãn Hải My và con trai để anh tiếp tục chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong sự nghiệp.