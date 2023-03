Home Credit đang nợ Thế giới di động bao nhiêu tiền?

Khoản phải thu của Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam xuất hiện trên BCTC của tập đoàn Thế giới di động (TGDĐ) từ năm 2016. Đến ngày 31/12/2022, số dư khoản phải thu với Home Credit của TGDĐ là 76,4 tỷ đồng, giảm 42% so với hồi đầu năm.

Nguồn: BCTC hợp nhất Thế giới di động

Home Credit là tập đoàn tài chính tiêu dùng toàn cầu gia nhập thị trường Việt Nam năm 2008. Doanh nghiệp này là một trong các công ty tài chính số hàng đầu với khoảng 6.000 nhân viên, phục vụ hơn 14 triệu khách hàng trên cả nước.

Home Credit cung cấp các sản phẩm tài chính tiêu dùng nổi bật với 3 ngành hàng chính gồm: Cho vay trả góp hàng tiêu dùng, cho vay tiền mặt và thẻ tín dụng.

Từ 2016 đến nay, khoản phải thu của Home Credit thường chiếm tỷ trọng cao (từ 33% đến 48%) trong tổng các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng của Thế giới di động, ngoại trừ năm 2017. Do trong năm này, khoản phải thu KH ngắn hạn của TGDĐ tăng đột biến nhờ các khoản phải thu với bên liên quan hơn 900 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2022, mặc dù khoản phải thu của Home Credit đã giảm tới 42% giá trị so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao, tới 43% trong tổng giá trị các khoản phải thu KH ngắn hạn của TGDĐ.

Ngày 28/3, Công an TP Thủ Đức chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM kiểm tra Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (số 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức). Hiện, Công an TP.HCM chưa thông tin nội dung kiểm tra của Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam.

Trước đó không lâu, ngày 07/03, Thế Giới Di Động đã có động thái tạm ngưng hợp tác với F88 - một đối tác khác để yêu cầu F88 giải thích, làm rõ vấn đề liên quan sau khi Công ty cổ phần Đầu tư F88 chi nhánh TP. HCM bị cơ quan công an kiểm tra.

Đại diện Thế Giới Di Động cho biết sự hợp tác với F88 xuất phát từ mong muốn khách hàng không đủ tiêu chuẩn vay ngân hàng vẫn có thể tiếp cận với nguồn vay chính thống. Tuy nhiên, công ty luôn mong muốn đối tác phải tuân thủ đúng pháp luật.

Thế Giới Di Động cho biết trong sự hợp tác này, công ty chỉ làm trung gian kết nối giữa F88 và người có nhu cầu vay. Các thủ tục vay, xét duyệt, lãi suất, thời hạn trả nợ đều do phía F88 thực hiện.