Home Credit và NextTech ký thỏa thuận chiến lược, triển khai dự án Home PayLater

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác có sự tham dự của ông Michal Skalicky - Giám Đốc Sản Phẩm và Quan Hệ Khách Hàng Home Credit Việt Nam, ông Nguyễn Hoà Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, ông Nguyễn Hữu Tuất - Tổng giám đốc Tập đoàn NEXTPAY, ông Đinh Hồng Quân - CEO Công ty Cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng cùng đại diện của các bên.

Thống kê của Công ty Nghiên cứu thị trường Research & Market (*) cho thấy việc áp dụng thanh toán 'Mua trước, trả sau’ tại Việt Nam dự kiến đạt mức tăng trưởng kép hằng năm khoảng 31,1% trong giai đoạn 2023-2028, hình thức thanh toán này ngày càng phổ biến với người tiêu dùng Việt, nhất là những người trẻ am hiểu công nghệ và chủ động về tài chính. Và Home Credit là một trong những công ty tiên phong ở mảng này tại Việt Nam. Sự ra đời của Home PayLater mang đến cho người dùng phương thức đăng ký mua trước trả sau nhanh chóng và đơn giản, ứng dụng tối đa lợi thế của công nghệ số, hướng đến khách hàng là thế hệ trẻ am hiểu kỹ thuật số, yêu cầu mua sắm tiện lợi, xuyên suốt, có hiểu biết về tài chính.

Theo thỏa thuận hợp tác, trong tháng 1 năm nay, Home Credit cùng NEXTPAY và Ngân Lượng sẽ phát triển và cung cấp dịch vụ 'Mua trước, trả sau’ Home PayLater cho khách hàng tại Việt Nam với mức thanh toán trả góp tối thiểu chỉ từ 50 nghìn đồng và hạn mức có thể thanh toán lên đến 25 triệu đồng. Đây là hợp tác mang tính chiến lược với sản phẩm ‘Mua trước, trả sau’ Home PayLater từ Home Credit, khi mở rộng phạm vi và điều kiện cho vay ngắn hạn với các đối tượng khách hàng trẻ, bao gồm cả sinh viên…Thỏa thuận hợp tác này mang đến nhiều lợi ích cho cả khách hàng và các doanh nghiệp. Đối với khách hàng, dịch vụ ‘Mua trước, trả sau’ Home PayLater là hình thức thanh toán hiện đại, đơn giản, nhanh chóng và gia tăng lợi ích tài chính. Đối với các doanh nghiệp, Home PayLater là giải pháp ‘Mua trước, trả sau’ giúp gia tăng doanh số bán hàng và thu hút thêm nhiều khách hàng mới.

Ngoài việc cung cấp giải pháp tài chính 'Mua trước, trả sau’ cho khách hàng, Home Credit và NEXTPAY cũng hợp tác chia sẻ và sử dụng dữ liệu sẵn có của nhau, đồng thời ứng dụng hiệu quả các công cụ trí tuệ nhân tạo AI nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng của dịch vụ thanh toán. Cụ thể, Home Credit sẽ hỗ trợ NEXTPAY và Ngân Lượng về mảng đào tạo, xây dựng chính sách cạnh tranh chiến lược cho các đơn vị chấp nhận thanh toán.

Home Credit ký kết hợp tác dự án 'Mua trước, trả sau’ Home PayLater cùng NEXTPAY

Ông Michal Skalicky, Giám Đốc Sản Phẩm và Quan Hệ Khách Hàng Home Credit Việt Nam khẳng định: "Thỏa thuận hợp tác triển khai dự án ‘Mua trước, trả sau’ Home PayLater lần này sẽ mang đến một giải pháp thanh toán, mua sắm trực tuyến đơn giản, nhanh chóng, mới mẻ cho các khách hàng trên nền tảng thanh toán đa tiện ích của NEXTPAY và Ngân Lượng. Dự án ‘Mua trước, trả sau’ Home PayLater hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả người dùng và các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử và kinh tế số."

Về phía NextTech, ông Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech cho biết: "Sự hợp tác chiến lược giữa Home Credit với NEXTPAY, Ngân Lượng sẽ tạo ra giải pháp thanh toán đột phá cho khách hàng, đồng thời góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế số tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng sự hợp tác này sẽ mang lại nhiều thành công và lợi ích cho cả hai bên và cho khách hàng trong thời gian tới".

Đội ngũ Home Credit Việt Nam cùng NextTech, NEXTPAY, Ngân Lượng hợp tác dự án ‘Mua trước, trả sau’ Home PayLater

Với định hướng liên tục đổi mới và phát huy thế mạnh đang có, Home Credit cùng NextTech, NEXTPAY và Ngân Lượng đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới điểm chấp nhận thanh toán ‘Mua trước, trả sau’ Home PayLater lên 100.000 điểm mới trong năm 2024. Bên cạnh đó, Home Credit cũng đặt mục tiêu đưa Home PayLater trở thành một phương thức thanh toán ‘Mua trước, trả sau’ mới tại hơn 200.000 website đang sử dụng dịch vụ cổng thanh toán của Ngân Lượng trong năm 2024. Những mục tiêu này nhằm củng cố vị thế của các bên trên thị trường thanh toán số đang trên đà phát triển tại Việt Nam.

(*) Vietnam Buy Now Pay Later Business and Investment Opportunities Databook - 75+ KPIs on BNPL Market Size, End-Use Sectors, Market Share, Product Analysis, Business Model, Demographics - Q2 2023 Update (researchandmarkets.com)