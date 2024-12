Hơn 10 ngày nữa, sẽ có thị xã tên ngắn nhất Việt Nam

Theo Nghị quyết số 1191/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2025, thị xã Chũ sẽ được thành lập.

Cụ thể, điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên là 75,93 km2 của huyện Sơn Động để nhập vào huyện Lục Ngạn.

Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên là 11,98 km2, quy mô dân số là 520 người của xã Thanh Hải để nhập vào xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn. Sau khi điều chỉnh, xã Biên Sơn có diện tích tự nhiên là 32,65 km2 và quy mô dân số là 9.737 người; xã Thanh Hải có diện tích tự nhiên là 17,09 km2 và quy mô dân số là 17.413 người.

Thành lập thị xã Chũ trên cơ sở diện tích tự nhiên là 251,55 km2 và quy mô dân số là 127.881 người của 10 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Lục Ngạn, gồm thị trấn Chũ và các xã: Hồng Giang, Kiên Lao, Kiên Thành, Mỹ An, Nam Dương, Quý Sơn, Phượng Sơn, Thanh Hải, Trù Hựu.

Thị trấn Chũ, sắp tới là phường Chũ thuộc thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang.

Thành lập các phường thuộc thị xã Chũ như sau:

Thành lập phường Chũ trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 12,84 km2 và quy mô dân số là 17.059 người của thị trấn Chũ. Thành lập phường Trù Hựu trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 12,75 km2 và quy mô dân số là 11.551 người của xã Trù Hựu.

Thành lập phường Hồng Giang trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 14,50 km2 và quy mô dân số là 12.056 người của xã Hồng Giang. Thành lập phường Phượng Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 20,65 km2 và quy mô dân số là 13.600 người của xã Phượng Sơn.

Thành lập phường Thanh Hải trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 17,09 km2 và quy mô dân số là 17.413 người của xã Thanh Hải sau khi điều chỉnh.

Thành lập các thị trấn thuộc huyện Lục Ngạn như sau: Thành lập thị trấn Phì Điền trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 7,29 km2 và quy mô dân số là 5.726 người của xã Phì Điền. Thành lập thị trấn Biển Động trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 18,65 km2 và quy mô dân số là 9.334 người của xã Biển Động.

Sau khi sắp xếp, huyện Lục Ngạn có diện tích tự nhiên là 856,89 km2 và quy mô dân số là 126.625 người;có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã: Biên Sơn, Cấm Sơn, Đèo Gia, Đồng Cốc, Giáp Sơn, Hộ Đáp, Kim Sơn, Phú Nhuận, Phong Minh, Phong Vân, Sa Lý, Sơn Hải, Tân Hoa, Tân Lập, Tân Mộc, Tân Quang, Tân Sơn và 2 thị trấn: Biển Động, Phì Điền.

Huyện Sơn Động có diện tích tự nhiên là 784,63 km2 và quy mô dân số là 89.311 người; có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã: An Bá, An Lạc, Cẩm Đàn, Dương Hưu, Đại Sơn, Giáo Liêm, Hữu Sản, Lệ Viễn, Long Sơn, Phúc Sơn, Thanh Luận, Tuấn Đạo, Vân Sơn, Vĩnh An, Yên Định và 2 thị trấn: An Châu, Tây Yên Tử.

Thị xã Chũ có 10 đơn vị hành chính cấp xã , gồm 5 phường: Chũ, Hồng Giang, Phượng Sơn,Thanh Hải, Trù Hựu và 5 xã: Kiên Lao, Kiên Thành, Mỹ An, Nam Dương, Quý Sơn.

Nghị quyết cũng thành lập Tòa án nhân dân thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang và thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang.

Nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2025.

Chũ - tên thị xã ngắn nhất Việt Nam

Theo thống kê không chính thức danh sách các thị xã của Việt Nam của Wikipedia bản tiếng Việt, Chũ là thị xã có tên ngắn nhất Việt Nam, một từ và 3 chữ cái. Các thị xã khác thường sẽ có hai từ và từ 4 chữ cái trở lên.

Thị xã Chũ trong tương lai có thế mạnh về hoa quả, trong đó có đặc sản vải thiều.

Hồi tháng 5/2024, Báo Xây dựng dẫn lời đại diện lãnh đạo huyện Lục Ngạn cho biết: Về đặc điểm địa hình, huyện Lục Ngạn hình thành 2 vùng phát triển có tính chất khác biệt, gồm: Vùng đồi thấp (vùng trung tâm), gồm thị trấn Chũ và các xã: Hồng Giang, Thanh Hải, Trù Hựu, Phượng Sơn, Quý Sơn, Nam Dương, Mỹ An, Kiên Lao, Kiên Thành của huyện Lục Ngạn (nằm trong phạm vi quy hoạch chung đô thị Chũ). Đây là vùng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp chế biến hoa quả , tiểu thủ công nghiệp, du lịch sinh thái kiểu miệt vườn, hình thành một đô thị hiện đại với hạt nhân là thị trấn Chũ.

Vùng còn lại là đồi núi cao, gồm 19 xã của huyện Lục Ngạn; vùng này có địa hình chia cắt mạnh, độ dốc lớn, tiềm năng, có thể phát triển kinh tế rừng, chăn nuôi đại gia súc và trồng cây ăn quả.

Việc thành lập thị xã Chũ và huyện Lục Ngạn (mới) nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đô thị vùng phía Đông Bắc tỉnh Bắc Giang, vùng Đông Bắc bộ và Trung du miền núi phía Bắc. Hiện nay ngoài thành phố Bắc Giang (là đô thị trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế - văn hóa, xã hội) thì vùng phía Đông Bắc của tỉnh chưa có đô thị động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Những năm qua, kinh tế - xã hội trên địa bàn thị trấn Chũ và các xã Hồng Giang, Thanh Hải, Trù Hựu, Phượng Sơn có tốc độ tăng trưởng mạnh. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện.