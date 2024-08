Hơn 1000 lượt khách tham quan nhà mẫu Palm Villas trong ngày khai trương

Không gian sống xanh độc đáo, thiết kế thông minh



Palm Villas là dòng sản phẩm đặc biệt thuộc phân khu Cọ Xanh - đón đầu xu hướng sở hữu nhà vườn giữa lòng phố thị sầm uất đang được nhiều nhà đầu tư săn đón. Palm Villas có diện tích đa dạng từ 72m2 đến 112m2, các căn nhà phố có diện tích từ 48m2 -80m2; mặt tiền từ 4,5 - 5m, thiết kế 4 - 5 tầng, sở hữu sân vườn được thiết kế độc đáo không chỉ mang lại không gian sống xanh, gần gũi với thiên nhiên cho gia chủ mà còn giúp thoáng khí, thông gió và ánh sáng cho ngôi nhà.

Đây cũng là dòng sản phẩm được khách hàng quan tâm nhiều nhất của Vinhomes Ocean Park 2 với lượng giao dịch ổn định lên tới gần 200 căn/tháng. Sự kiện khai trương nhà mẫu Palm Villas là cơ hội giúp cho khách hàng có cái nhìn thực tế nhất về không gian sống mình sẽ được tận hưởng khi sở hữu một căn nhà tại đây.

Palm Villas sở hữu thiết kế độc đáo mang thiên nhiên vào trong ngôi nhà

"Tôi đã tham khảo qua các phân khu khác của Vinhomes Ocean Park 2, 3 để lựa chọn một ngôi nhà phù hợp với yêu cầu của mình. Sau khi tham quan nhà mẫu Palm Villas thì tôi biết, đây chính là ngôi nhà mơ ước mà mình đang tìm kiếm. Phải nói thực sự là quá đẹp, xem xong chỉ muốn về ở ngay!" - khách hàng Phạm Thu Hương (Hoàn Kiếm) chia sẻ.



Đến với nhà mẫu Palm Villas, khách hàng được mãn nhãn với những khoảng xanh tinh tế được bài trí từ khu vực cổng cho tới ban công từng tầng; ngất ngây với "khu vườn địa đàng" tràn ngập sức sống của cỏ cây hoa lá - nơi chủ nhân ngôi nhà có thể tận tay trồng, chăm sóc những loại cây mình yêu thích và hưởng thụ quá trình đơm hoa - kết trái, mang đến khoảnh khắc gắn kết và thư giãn cho cả gia đình.

Sự kiện khai trương nhà mẫu Palm Villas thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan

Palm Villas với thiết kế "vườn trong nhà" không chỉ là một điểm nhấn thú vị trong không gian sống, mang đến cho gia chủ căn nhà độc đáo, ấn tượng mà còn góp phần thể hiện cá tính, chất riêng của chủ nhân căn nhà.



Với thiết kế vô cùng hợp lý, tối ưu công năng sử dụng, Palm Villas có phòng khách và bếp thông toàn bộ mặt sàn tầng 1 mang đến một không gian sinh hoạt chung sang trọng, cực kỳ rộng và thoáng. Các tầng còn lại được sử dụng thành những không gian sinh hoạt riêng tư. Palm Villas cực kỳ phù hợp với những gia đình có đông thành viên, gia đình đa thế hệ nhờ công năng và tiện ích "chiều" được tất cả mọi đối tượng từ trẻ nhỏ cho tới người cao tuổi.

Ngoài ra, khách hàng có thể bố trí tầng 1 sử dụng để kinh doanh hoặc cho thuê để thu về dòng tiền ổn định, tối ưu nguồn thu nhập khi Palm Villas sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất Vinhomes Ocean Park 2.

Kế sông - kề biển - liền Vinschool

Không chỉ là "biệt thự xanh" giữa lòng đô thị, Palm Villas mang đến đặc quyền sống "Kế sông - kề biển - liền Vinschool" với hệ thống tiện ích "all in one" kế cận.

Palm Villas có vị trí đắc địa ngay cạnh công viên Empire Park là nơi quy tụ của "bộ ba" công viên liên hoàn: công viên Khải Hoàn, công viên Ánh Sáng, công viên Tình Yêu; được bao quanh bởi dải sông công viên Silk Park hiền hòa, thơ mộng, vượng khí đắc tài.

Palm Villas sở hữu vị trí kế cận trường liên cấp Vinschool lớn nhất Việt Nam

Liền cạnh Palm Villas chính là hệ thống trường liên cấp Vinschool lớn nhất Việt Nam - mang lại cho con em cư dân nơi đây đặc quyền "vài bước chân tới lớp". Với diện tích tổng cộng gần 6.000m2, trang bị cơ sở vật chất hiện đại, bao gồm: hơn 140 lớp học với các khối phòng chức năng đa dạng; thư viện rộng gần 800m2; 2 bể bơi bốn mùa; nhà đa năng có diện tích hơn 1.000m2 cùng chất lượng giáo dục chuẩn quốc tế, Vinschool Ocean Park 2 đảm bảo cho con em Palm Villas một môi trường phát triển toàn diện.



Không chỉ vậy, với vị trí của Palm Villas, cư dân chỉ cần vài phút để kết nối tới biển hồ tạo sóng Royal Wave Park, Quảng trường Kinh Đô, Grand World Hà Nội, Little Hồng Kông,.. cùng vô vàn "đại kỳ quan" khác.

Bên cạnh thiết kế độc đáo và tiện ích đẳng cấp, Palm Villas Cọ Xanh còn thu hút khách hàng với chính sách bán hàng hấp dẫn. Mức giá chỉ từ 99 triệu/m2 nhà vườn Palm Villas hoặc 115 triệu/m2 nhà phố cùng nhiều ưu đãi đặc biệt, theo đó, khách hàng an cư sớm được nhận mức chiết khấu 7% giá trị căn nhà; hỗ trợ vay vốn 70% GTBT lãi suất 0% lên tới 36 tháng. Với khách hàng thanh toán sớm sẽ nhận chiết khấu lên tới 18% GTBT cùng lãi suất 11%/năm/dòng tiền thanh toán sớm. Khách hàng chuyển về ở trước ngày 30/9/2024 sẽ được nhận ngay 01 voucher sạc ô tô điện miễn phí trị giá 48 triệu đồng trong vòng 24 tháng.

Đặc biệt, trong tháng 8 này, khách hàng còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 16 chỉ vàng cùng 02 voucher Vinmec trị giá 200 triệu đối với dòng sản phẩm giá trị trên 10 tỷ đồng hoặc quà tặng 8 chỉ vàng cùng 01 voucher Vinmec trị giá 100 triệu đồng cho dòng sản phẩm dưới 10 tỷ. Đây là cơ hội vàng cho cư dân để sở hữu một không gian sống lý tưởng có tiềm năng sinh lời bền vững với mức giá cực kỳ hấp dẫn.