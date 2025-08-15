Hơn 1.200 chuyên viên kinh doanh dự lễ ra quân dự án T&T City Millennia

Đây là dấu mốc khởi đầu cho hành trình chinh phục thị trường bất động sản phía Nam của T&T Group, tiếp nối thành công của hàng loạt dự án quy mô đã và đang triển khai trên khắp cả nước.

Sự kiện được diễn ra ngay sau Đại nhạc hội "Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới" - màn chào sân ấn tượng của Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia tới công chúng cũng như khách hàng tiềm năng, các nhà đầu tư địa ốc.

Khí thế bùng nổ – Lan tỏa tinh thần "chiến binh"

Ngay từ sáng sớm, không khí sự kiện đã trở nên sôi động bởi sự góp mặt của đông đảo các chuyên viên kinh doanh miền Nam. Trong khán phòng sang trọng, chương trình bắt đầu với những chia sẻ, truyền cảm hứng từ đại diện Tập đoàn T&T Group. Câu chuyện gợi lại hành trình phát triển cũng như tầm nhìn, tiềm lực của chủ đầu tư T&T Group trong việc kiến tạo những không gian sống hiện đại, gắn kết cộng đồng và đưa tinh hoa thế giới giao hòa với văn hóa bản địa Việt Nam.

Hơn 1.200 chuyên viên kinh doanh lấp kín khán phòng.

Không khí sự kiện được khuấy động với sự xuất hiện của "anh tài" (S)TRONG Trọng Hiếu cùng những màn trình diễn nghệ thuật độc đáo.

Tâm điểm của chương trình là phần chia sẻ thông tin chi tiết về dự án T&T City Millennia – đại đô thị 267ha được quy hoạch bài bản, tọa lạc tại xã Cần Giuộc (tỉnh Tây Ninh). Dự án cung cấp hơn 9.000 sản phẩm đa dạng, từ nhà phố liên kế, nhà phố thương mại, biệt thự song lập, biệt thự vườn đến những căn hộ cao cấp, đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư dài hạn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT T&T Homes cho biết, T&T City Millennia là một trong những dự án bất động sản nổi bật của T&T Group, thể hiện tầm nhìn và tâm huyết của Tập đoàn về một đại đô thị kiểu mẫu: nơi hội tụ không gian sống đẳng cấp với các loại hình sản phẩm đa dạng; cơ sở hạ tầng và tiện ích xây dựng đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn đô thị "xanh, hiện đại và thông minh".

"Chúng tôi không chỉ xây dựng một khu đô thị, mà còn kiến tạo một biểu tượng sống mới, nơi mỗi cư dân được tận hưởng trọn vẹn tiện ích, không gian cảnh quan và sự an tâm tuyệt đối về pháp lý", ông Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT T&T Homes phát biểu tại sự kiện.

Cũng tại sự kiện, đại diện T&T Homes đã giới thiệu loạt sản phẩm chuẩn bị ra mắt thị trường cùng chính sách bán hàng ưu đãi và tiến độ thanh toán linh hoạt. Đại diện một đơn vị phân phối nhận định: "T&T City Millennia đáp ứng nhu cầu ở thực và kỳ vọng đầu tư dài hạn của khách hàng. Hạ tầng hoàn thiện cùng pháp lý minh bạch giúp dự án trở thành lựa chọn sáng giá trong các dự án ở khu Nam TP. Hồ Chí Minh".

Lễ Kick off dự án T&T City Millennia không chỉ khơi dậy tinh thần, tiếp lửa nhiệt huyết và khẳng định bản lĩnh của những "chiến binh" tiên phong sẽ đồng hành cùng T&T Group và T&T Homes, mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng, mở ra hành trình chinh phục thị trường bất động sản đầy tiềm năng của dự án.

T&T City Millennia – Đại đô thị cao cấp bên sông định hình chuẩn sống mới

Nằm ở cửa ngõ phía Nam TP. Hồ Chí Minh, T&T City Millennia sở hữu vị trí chiến lược khi kết nối thuận tiện đến chuỗi tiện ích hiện hữu chỉ trong vài phút di chuyển. Không chỉ là điểm giao thoa của những trục đường huyết mạch, dự án còn là tâm mạch giao thương sôi động, nằm ở địa thế độc đắc đón đầu dòng chảy thịnh vượng lan tỏa từ trung tâm TP.HCM đến khu vực ĐBSCL. Từ đây, cư dân chỉ mất 30 phút di chuyển để tiếp cận các khu vực trung tâm TP. HCM như Phú Mỹ Hưng, Quận 1 (cũ) hay các khu công nghiệp trọng điểm Long Hậu, Hiệp Phước... Hơn thế nữa, vị trí liền kề với thành phố sôi động bậc nhất của cả nước cũng như nằm trong vùng động lực của hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược như Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành,… cũng mở ra tiềm năng phát triển dài hạn cho T&T City Millennia.

T&T City Millennia sở hữu vị trí đắc địa tại cửa ngõ phía Nam TP. Hồ Chí Minh, và là dự án hiếm có tại Tây Ninh đã xây dựng hoàn thiện, đồng bộ.

Không chỉ thuận lợi về kết nối hạ tầng giao thông, với việc định vị là khu đô thị cao cấp bên sông phía Nam TP. Hồ Chí Minh, T&T City Millennia còn được biết đến là dự án sở hữu vị trí phong thủy độc tôn khi có 3 mặt tiếp giáp dòng Rạch Dơi, mang đến nguồn sinh khí thịnh vượng và tạo nên những điểm nhấn đặc biệt về cảnh quan sinh thái. Kết hợp cùng không gian xanh được quy hoạch đồng bộ với công viên ven sông, các công viên lớn nhỏ đan xen giữa các phân khu chức năng, vườn cảnh quan, tuyến phố đi bộ rợp bóng cây,…, T&T Group đã tạo nên một "lá phổi" khổng lồ bao phủ toàn dự án.

Không dừng lại ở đó, tiện ích nội khu cũng được T&T Group đầu tư bài bản, "đi trước một bước" với trường phổ thông liên cấp FPT School được khởi công xây dựng trong quý I/2025, bể bơi ngoài trời, quảng trường, bến du thuyền và nhiều công trình tiện ích khác nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân và du khách.

Điểm nhấn nổi bật của dự án là tuyến phố đi bộ Millennia Journey – Hành trình Thiên niên kỷ và Dòng sông Ánh sáng – hai công trình kỷ lục Quốc gia được khai trương vào ngày 9/8. Cụ thể, Millennia Journey được vinh danh là tuyến phố đi bộ trong khuôn viên Khu đô thị có các trạm dừng trải nghiệm đa dạng chủ đề nhất, lấy cảm hứng từ hảnh trình khám phá phương Đông của Marco Polo. Trong khi đó, hạng mục Light River - Dòng sông Ánh sáng xác lập kỷ lục Tuyến đường thủy trong khuôn viên Khu đô thị tích hợp hệ thống phun sương và công nghệ trình chiếu âm thanh, ánh sáng dài nhất. Các hạng mục kỷ lục quốc gia trên hứa hẹn sẽ biến T&T City Millennia thành một đô thị đa trải nghiệm; góp phần thay đổi thói quen sống, vui chơi và kết nối của người dân, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh để Thành phố Thiên niên kỷ trở nên khác biệt trong dòng sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường.

Những công trình điểm nhấn như phố đi bộ Millennia Journey – Hành trình Thiên niên kỷ và Dòng sông Ánh sáng sẽ góp phần gia tăng giá trị của dự án.

Những năm qua, T&T Group vẫn kiên định với chiến lược phát triển bền vững: Không xây dựng ồ ạt, không phát triển "nóng" bất động sản bằng mọi giá mà lựa chọn cách làm "chậm mà chắc", chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực đầu tư, thủ tục và quy trình pháp lý đầy đủ, minh bạch. Và dự án T&T City Millennia là minh chứng rõ nét cho tư duy "làm thật" và cam kết phát triển bền vững, hướng tới kiến tạo đại đô thị có tầm nhìn trăm năm của chủ đầu tư T&T Group.

Với lợi thế vượt trội và diện mạo hoàn thiện, T&T City Millennia được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm đáng chú ý của thị trường bất động sản phía Nam giai đoạn cuối năm 2025.