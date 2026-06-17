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Hơn 143.000 tỷ đồng tiền gửi tổ chức quay trở lại ngân hàng

| | Tài chính - ngân hàng

Hơn 143.000 tỷ đồng tiền gửi tổ chức quay trở lại ngân hàng - Ảnh: Báo Chính phủ

Hơn 143.000 tỷ đồng tiền gửi tổ chức quay trở lại ngân hàng - Ảnh: Báo Chính phủ

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, so với cuối năm ngoái, tiền gửi tổ chức vẫn sụt giảm tới 2,69% song đã có dấu hiệu phục hồi nhẹ.

Cụ thể, tiền gửi tổ chức ghi nhận tới tháng 3 năm nay đã tăng 143.000 tỷ đồng so với tháng trước. Tính trong vòng một năm qua, tiền gửi dân cư đã tăng thêm hơn 3 triệu tỷ đồng trong khi tiền gửi tổ chức giảm khoảng 1,5 triệu tỷ đồng. Việc tiền gửi tổ chức sụt giảm, theo Ngân hàng Nhà nước lý giải một phần đến từ việc phân lại các khu vực thể chế theo phương pháp thống kê quốc tế mới áp dụng từ cuối năm ngoái.

Trong khi đó, tiền gửi dân cư tiếp tục lập kỷ lục mới, khi lãi suất đang ở mức khá hấp dẫn với nhà đầu tư. Điều này phản ánh xu hướng ưu tiên quản trị rủi ro và bảo toàn vốn trong bối cảnh các kênh đầu tư khác như bất động sản hay chứng khoán vẫn chưa thực sự ổn định.

Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng, có tình trạng tiền gửi chảy từ tài khoản chứng khoán trở về ngân hàng trong bối cảnh thị trường chứng khoán giảm điểm, thanh khoản thấp như hiện nay.

Việc tiền gửi tổ chức sụt giảm, theo NHNN giải thích là một phần đến từ việc phân lại các khu vực thể chế theo phương pháp thống kê quốc tế mới áp dụng từ cuối năm 2025.

Trong khi đó, tiền gửi dân cư tiếp tục lập kỷ lục mới, theo các chuyên gia là do trong bối cảnh lạm phát, lãi suất tăng cao, các kênh đầu tư như bất động sản, chứng khoán, vàng, tài sản số gặp khó khăn, gửi tiết kiệm là kênh đầu tư không chỉ an toàn mà còn hấp dẫn. Các chuyên gia dự báo trong những tháng còn lại của năm 2026, tiền gửi dân cư vẫn duy trì xu hướng tăng, đặc biệt khi mặt bằng kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát và hệ thống ngân hàng tiếp tục là kênh dẫn vốn chủ lực của nền kinh tế.

Theo Kiên Dương

VTV.vn

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