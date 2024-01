Hơn 1,5 tỷ USD đang rót vào tỉnh Hải Dương

Hải Dương là nơi hội tụ nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững. Đây còn là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, tạo động lực phát triển cho tỉnh và lan tỏa cho vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Theo đó, tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư diễn ra ngày 10/1/2024, Hải Dương đã công bố danh mục các dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2024 – 2030 và trao quyết định chủ trương đầu tư cho 27 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có 1 doanh nghiệp được trao biên bản ghi nhớ.

Tiêu biểu nhất là Dự án Nhà máy sản xuất văn phòng phẩm của Công ty TNHH Công nghệ Văn phòng Deli Việt Nam (tổng vốn đầu tư 270 triệu USD) đã được UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận đầu tư từ tháng 11/2023. Thời hạn hoạt động 50 năm, dự kiến sử dụng khoảng 3.000 lao động. Khi nhà máy đi vào hoạt động, doanh thu dự kiến mỗi năm khoảng 5 triệu USD.

Tiếp theo là Dự án của Công ty TNHH Sản xuất Công nghệ Biel Crystal có tổng vốn đầu tư trên 6.000 tỷ đồng (tương đương 260 triệu USD). Tại đây, Biel Crystal Private Limited đã thuê hơn 20 ha tại KCN An Phát 1, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương để xây dựng nhà máy sản xuất thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh bao gồm: Sản xuất, gia công mặt kính bảo vệ bằng thủy tinh, sapphire dùng cho điện thoại, máy vi tính, máy tính bảng, đồng hồ, thiết bị diện tử deo, kính cong 3D cho điện thoại và các sản phẩm khác; mặt kính, vỏ nắp lưng điện thoại di động, đồng hồ, thiết bị điện tử đeo và các sản phẩm khác làm từ kính, sapphire.

Một dự án tiêu biểu khác là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Đại An mở rộng do Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đại An làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 416 ha với tổng mức đầu tư 160 triệu USD. Đây sẽ là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành, chủ yếu là công nghiệp chế biến, chế tạo kỹ thuật cao, công nghệ sản xuất tiên tiến và thân thiện với môi trường. Khu công nghiệp có hệ thống công trình xã hội, công cộng tiện ích hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Dự án Nhà máy sản xuất tấm tế bào quang điện năng lượng mặt trời Boviet - Công ty con thuộc Tập đoàn BoWay (Trung Quốc) có tổng vốn đầu tư 120 triệu USD. Mục tiêu dự án là để sản xuất thiết bị điện khác. Quy mô sản xuất tấm tế bào quang điện và tấm modul chuyển hóa năng lượng mặt trời là 3 GW/năm. Diện tích đất sử dụng 200.000 m2. Thời gian hoạt động của dự án kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến hết ngày 9/4/2058.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng (82 triệu USD) do Công ty cổ phần đầu tư Trung Quý - Bắc Ninh làm chủ đầu tư. Đây là dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 19/3/2021 với quy mô 235,6ha trên địa bàn huyện Bình Giang. Được biết, ngày 21/12/2023 vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Quý - Bắc Ninh đã khởi công dự án này.

Dự án xây dựng Trung tâm Thương mại Hải Dương của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tuấn Kiệt, có tổng mức đầu tư 1.220 tỷ đồng (tương đương 50 triệu USD). Dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng trung tâm thương mại để hình thành nơi giao thương, buôn bán hàng hóa, kinh doanh các loại hình dịch vụ, vui chơi, giải trí, ẩm thực… phục vụ đời sống của người dân trên địa bàn TP. Hải Dương và khu vực lân cận.

Dự án duy nhất nhận biên bản ghi nhớ là Dự án Trung tâm logistics, cảng thủy nội địa Ninh Giang của Tổng Công ty hàng hải Việt Nam, tổng mức đầu tư 1.394 tỷ đồng (tương đương 58 triệu USD), thời gian hoạt động 50 năm. Dự án có quy mô gần 27 ha thuộc địa bàn xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang với công suất 3 triệu tấn hàng hoá/năm. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý III năm 2024, khởi công xây dựng trong quý IV năm 2024.