Hơn 1.600 tỷ đồng đầu tư xây dựng 2 tuyến quốc lộ ở An Giang

Bộ Giao thông vận tải mới đây đã có phản hồi đại biểu tỉnh An Giang về công tác đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải đã cân đối 1.671 tỉ đồng từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, bố trí cho tỉnh An Giang đầu tư xây dựng tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên .

Trước đó, đại biểu tỉnh An Giang đã có văn bản gửi Bộ GTVT kiến nghị về việc mở rộng, nâng cấp, mở rộng QL91C thuộc địa phận tỉnh này. Tuyến đường dài 36km nối TP Châu Đốc với Cửa khẩu Khánh Bình hiện đã hư hỏng, xuống cấp, khó đảm bảo nhu cầu lưu thông của người dân. Do đó việc tu sửa, cải tạo tuyến đường là rất cấp thiết.

Tiếp nhận ý kiến của đại biểu An Giang, Bộ GTVT cho biết, đối với nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang, Bộ đã trình Chính phủ, Quốc hội phê duyệt bố trí cho UBND tỉnh An Giang 13.799 tỉ đồng để thực hiện 57 km thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT đã cân đối 1.671 tỉ đồng để đầu tư xây dựng tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP Long Xuyên. Do khó khăn trong cân đối nguồn lực nên chưa thể bố trí được nguồn vốn để thực hiện việc đầu tư nâng cấp, mở rộng QL91C thuộc địa phận tỉnh An Giang.

Bộ GTVT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư dự án, đồng thời giao Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, thực hiện bảo trì tuyến đường để đảm bảo điều kiện đi lại, vận tải thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Được biết, dự án tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên (qua địa phận tỉnh An Giang và TP Cần Thơ) với chiều dài 15,3km và đoạn nâng cấp cải tạo quốc lộ 80 dài khoảng 2km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 2.100 tỉ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Tuyến đường hình thành sẽ rút ngắn thời gian từ TP.Châu Đốc về cầu Vàm Cống, và giảm kẹt xe trong nội thị của TP.Long Xuyên; phát huy hiệu quả của các dự án đã và đang được triển khai thực hiện, như cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống, tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống và tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đã được đầu tư.