Hơn 2 năm đưa con nhỏ đi du lịch trải nghiệm, ông bố trẻ nhận thành quả đáng giá

Anh Nguyễn Ngọc Minh (chủ nhân kênh TikTok Min On The Go) hiện tại đang sống ở Cần Thơ. Con gái anh là bé Nguyễn Khánh An, biệt danh Gạo (17 tháng tuổi). Hai bố con nổi tiếng trên TikTok bởi những chuyến du lịch cực kỳ chill, đầy sự trải nghiệm và khám phá.

Ở độ tuổi này, nhiều bé đã đi học mẫu giáo, nhưng anh Minh quyết định tạm hoãn điều này với mục đích đưa con cùng đi du lịch. Chuyến đi đầu tiên của em bé Gạo là vào lúc 3 tháng tuổi. Trong suốt khoảng thời gian từ đó đến nay, cả gia đình anh Minh ở nhà lâu nhất là 2 tuần, còn phần lớn là đi du lịch.

Hơn 2 năm đưa con đi du lịch trải nghiệm thay vì học mẫu giáo ở trường

"Đây là cách nhà mình đã dạy con tự trải nghiệm trong hơn 2 năm đi du lịch vòng quanh Việt Nam. Nhà mình bắt đầu hành trình du lịch từ lúc em Gạo 3 tháng tuổi, đến nay em đã được 27 tháng tuổi rồi. Theo như mình nghiên cứu, trẻ em trong giai đoạn từ 0-6 tuổi là hình thành tư duy, tính cách. Lúc này bé đúng nghĩa là 1 tờ giấy trắng.

Nếu được đi chơi và tiếp cận nhiều thì con sẽ có cơ hội phát triển nhanh hơn, từ khả năng nhận biết màu sắc, hình thành ngôn ngữ, làm quen với các con vật bên ngoài tự nhiên. Ngoài ra, bé có khả năng kết nối cộng đồng rất tốt.

Gia đình ở bên nhau mọi nơi

Tất nhiên, việc đưa 1 bé nhỏ đi du lịch cắm trại không hề đơn giản. Giai đoạn mới bắt đầu hành trình, tụi mình đã phải lên kế hoạch và tìm hiểu cực kỹ những thứ cần phải mang theo. Bên cạnh đó, cũng phải tìm hiểu những nơi cắm trại an toàn, đặc biệt là những đồ sơ cứu y tế cần thiết để có thể đảm bảo sức khỏe cho con. Giai đoạn đầu bé chưa biết nói nên tụi mình chỉ cần đảm bảo việc ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ.

Đến lúc bé tập đi, tập ăn và bắt đầu hình thành ngôn ngữ thì vợ chồng mình vất vả hơn xíu. Lúc này, tụi mình dành thời gian cắm trại ở 1 chỗ lâu hơn để có thể dạy cho bé từng thói quen một. Đến giai đoạn em Gạo đi vững hơn, ăn uống tự lập và dần biết nói, lúc này tụi mình dạy bé về các loại cây, con vật và cảnh quan ngoài tự nhiên.

Chuyến hành trình nào cũng đáng giá

Quan trọng nhất mình dạy con rằng thiên nhiên cũng cần được bảo vệ và giữ gìn. Nhà mình cũng tìm hiểu các cách dạy của trường mẫu giáo để áp dụng dạy con mỗi ngày. Thay vì cho em Gạo nhận biết cái mới qua hình ảnh hay video, mình dạy con thực tế luôn từ bên ngoài. Học theo cách này, con được trực tiếp chạm vào cây cối, hòn đá hay đến gần những con vật ngoài tự nhiên.

Khi đi du lịch cùng nhau như thế này cũng là cơ hội để nhà mình kết nối với nhau nhiều hơn. Đối với mình, những trải nghiệm này rất đáng. Có những ngày cả nhà cùng tắm suối, nằm dưới mưa, ngắm sao và đốt lửa trại. Mình cũng tin việc dành thời gian bên gia đình và người thân là điều vô cùng quý giá. Những kỷ niệm này sẽ có kỷ niệm đáng nhớ mà ở trường con không được học", anh Minh chia sẻ.

Những video quay cả gia đình hoặc 2 bố con trong những chuyến du lịch gây sốt MXH bởi sự chân thật, gần gũi và đáng yêu. Gạo cũng là một em bé rất ngoan, hợp tác với bố mẹ. Cô bé được ba mẹ đưa đi khắp nơi, từ leo núi đến ra biển, tiếp xúc với thiên nhiên nhiều nên cảm giác Gạo khá cứng cáp.

Theo dõi video của anh Minh, nhiều người thấy khá lo lắng khi bé còn nhỏ, sợ thể trạng yếu mà đưa con đi nhiều như vậy không tốt. Tuy nhiên, anh Minh cho biết những em bé sinh ra ở biển, những vùng khí hậu khắc nghiệt vốn rất khỏe mạnh. Bởi vậy, anh không ngại việc đưa con đi xa, bố mẹ cần nhất là chăm sóc cho con khi thời tiết thay đổi đột ngột. Đi nhiều con sẽ dần hình thành sức đề kháng.

Hành trình mà anh Minh cùng bà xã đang thực hiện thực sự không đơn giản, yêu cầu rất nhiều thứ bao gồm như kinh tế, sức khỏe và đam mê. Thế nên dù rất thích nhưng không phải gia đình nào cũng có thể làm theo được. Cho đến hiện tại, anh Minh vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc và đúng đắn khi lựa chọn hình thức trải nghiệm này cho con gái của mình.